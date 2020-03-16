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我科大參與製作美國儀器 助合成癌症疫苗原料藥

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
龍華科大參與美國生技公司CSBio產學計畫。圖／龍華科技大學提供
龍華科大參與美國生技公司CSBio產學計畫。圖／龍華科技大學提供

龍華科技大學表示，校內老師參與美國生技公司CSBio的產學計畫，台美合作開發胜肽合成儀，能製作癌症疫苗原料藥、治SARS藥物原料藥。CSBio致函感謝校方協助提升物聯網和自動化功能。

龍華科大資訊網路工程系教授李文猶說，多年前校方化材系實驗室曾向CSBio購買胜肽合成儀，並與該公司簽署學海飛揚產學合作，選派優秀學生到海外實習。系上與該公司合作八年，協助開發該公司儀器設備的物聯網（IoT）及自動化功能。

李文猷說，這次台美合作開發的胜肽合成儀，是一AIoT系統，內含感測器、致動器、馬達及其他零組件。系統獨立在一機台內，電腦可透過網路連線到機器進行控制。這台機器經過不同的改造，以及運用不同的原料，能改造成RNA合成儀，研發癌症疫苗。

美國總統川普日前視導當地CDC實驗室時，曾與該機器同框。李文猷說，這機器目前最常應用在化妝品原料；以胜肽為基礎的原料藥，像是胰島素、治療SARS的藥物，以及目前最熱門的癌症疫苗，都可以用該儀器合成所需的胜肽。

龍華科大校長葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。學校將繼續致力產學合作，提升跨領域創新研發能量，打造學子的職場競爭力。

癌症 疫苗 龍華科大

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