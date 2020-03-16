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元智資傳、應外系VR實境日本 防疫不出國學習更輕鬆

聯合報 / 記者鄭國樑/桃園即時報導
元智大學資傳系師生和應用外語系合作，建構VR實境日本文化語言情境軟硬體，防疫期間不出國也可以深度學習。圖／元智大學提供
元智大學資傳系師生和應用外語系合作，建構VR實境日本文化語言情境軟硬體，防疫期間不出國也可以深度學習。圖／元智大學提供

防疫期間出國不方便，元智大學資訊傳播學系（資傳系）與應用外語系（應外系）結合，以VR遊戲體驗日本神社實際參拜流程、日本茶道模擬教學等活動，真人實境的過程，讓學生學習語言更生活化，不用到日本也能體驗傳統日本文化。

資傳系助理教授黃怡錚指導大學部學生姚昌辰、李秉彥、丁延欣、羅婷，與應外系吳翠華主任合作，以VR遊戲帶領應外系學生體驗日本神社的實際參拜流程、日本茶道模擬教學等活動，讓同學不用到日本也能體驗日本的傳統文化

黃怡錚表示，近年來虛擬實境(Virtual Reality，VR)技術與應用廣受歡迎，當使用者在體驗虛擬實境的同時，也可以完全沉浸在目前所專注的目標，若能在這段期間提供可學習的內容，使用者將可藉此進行更有效的學習。

元智大學指出，數位化已經成為生活的一部分，科技改變了生活方式，人們看到的世界已不再是用眼睛看、用耳朵聽，而是透過科技裝置來體驗，虛擬世界已漸漸融入到真實世界，進而呈現一個新的區間。隨著資訊科技的演進，不斷有著新的預覽方式出現在各地，從人工導覽、語音導覽、行動應用程式導覽、數位虛擬實境導覽等，提供參訪者多元及便利的導覽服務。

資傳系四年級姚昌辰說，研究結合虛擬實境、手部追蹤兩種技術開發這套軟體，虛擬實境頭戴裝置與Leap Motion的應用，讓使用者能夠於虛擬場景與物件互動，並且體驗遊戲時不受裝置搖桿的拘束，可以更真實，以期提升使用者體驗。

姚昌辰說，這項研究應用的情境是以日本神社與日本茶道為主要環境，讓參訪者在神社與茶道中透過觀察與互動後，融入到虛擬的場景，進行直覺式的互動，打破一般對於神社與茶道的枯燥乏味的印象，以虛擬先進的場景，直覺的操作方式導覽神社與茶道，利用富有沉浸感的體驗方式讓神社與茶道變得生動有趣。

吳翠華則表示，利用VR的實境體驗，學生有如親臨現場，現場學習日語的感覺，讓學習變得更輕鬆易記。為了評估這樣學習的有效程度，應用外語系設計問卷請30名學生填寫、回饋使用的感受，同學們紛紛表示，利用VR進行日本文化體驗，能讓他們重覆練習更加熟悉整個活動流程，對於日本神社與茶道能有更深的體驗，更能融入當地文化氛圍。

透過螢幕播放VR內容，可以了解學生學習狀況。圖／元智大學提供
透過螢幕播放VR內容，可以了解學生學習狀況。圖／元智大學提供
VR有實境日本文化導覽，可以有不錯的互動效果。圖／元智大學提供
VR有實境日本文化導覽，可以有不錯的互動效果。圖／元智大學提供
虛擬實境頭戴裝置與Leap Motion的應用，讓使用者能夠於虛擬場景與物件互動。圖／元智大學提供
虛擬實境頭戴裝置與Leap Motion的應用，讓使用者能夠於虛擬場景與物件互動。圖／元智大學提供

元智 語言 傳統文化

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