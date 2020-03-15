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藝文紓困申請本周起跑 獨立書店、音樂教師都是受災戶

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
一群音樂工作者在網路上發起「音樂工作者武漢肺炎損失調查」。圖／取自網路
一群音樂工作者在網路上發起「音樂工作者武漢肺炎損失調查」。圖／取自網路

文化部日前公布藝文產業紓困辦法，預計本周公布補助申請須知、表單等施行細則，開始受理申請。此法紓困對象不僅包括近日大眾關心的影視、表演藝術，也擴及書店、博物館、文化資產等，和SARS期抒困措施相較，從藝文團體擴及個人工作者，也提高申請和審議的複雜度。

台灣獨立書店文化協會理事長、唐山書店創辦人陳隆昊，不諱言唐山書店也準備申請紓困。他表示，對獨立書店而言，此次受衝擊最大的部分不是本地訪客減少，而是陸港澳訪客無法入台；愈是知名、擁有特色的獨立書店，陸港澳訪客的比例愈高。以明目書店為例，銷售少了三到四成。

疫情衝擊也讓陳隆昊驚覺書店建置網路營運的重要性。如果陸港澳訪客無法入台是長期問題，如何留住這些境外客群？他說，此時正是提升書店網路營運的關鍵時刻，文化部紓困補助項目中的「因應提升補助」，可提供書店經營者充分運用。

此次紓困對象包括團體（事業）與個人。陳隆昊說，許多獨立書店是「一人書店」，由店主一人經營、沒有其他股東，比較像小型工作室。申請紓困補助時要以個人名義還是團體名義申請，恐怕會是業者困擾之處。

藝文產業紓困辦法第二條明定，適用對象為發生營運困難之產業、事業及相關從業人員。台北市藝術創作者職業工會秘書長謝毅弘指出，許多藝文個人工作者的工作內容為編劇、繪畫等創作，並不適用「營運」兩字，如何提出證明受影響、又如何計算應受補助的金額？

因此，包括藝創工會、劇評人協會台灣分會、視盟等多個藝術團體，建議非典型勞動藝文工作者個人紓困補助金額的計算方式，可沿用就業保險失業給付金額的計算方式—以勞工基本工資或藝文產業勞工平均工資為計算基礎，給付該工資額度的6成，最多補助6個月。

澳洲音樂家確診事件發生後，許多音樂工作者的演出或教學工作被取消。對音樂工作者來說，教學是主要收入來源，是否應列入文化部的紓困補助項目？還是由教育部協助紓困？一群音樂工作者在網路上發起「音樂工作者武漢肺炎損失調查」，希望了解音樂工作者最需要協助之處，調查結果將轉交文化與教育主管機構。

獨立書店 文化部

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