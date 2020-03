影／文法好簡單：到底是 you and I 還是 you and me？

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

許多人常常會搞不清楚什麼時候該用 you and I,什麼時候又該用 you and me。如果你也被這個問題困擾許久的話,趕緊來看看下面這部影片,聽聽它簡單又清楚的講解吧!

看完這部影片後,大家有沒有更清楚 you and I 和 you and me 的使用時機了呢?不過提到了 I 和 me,許多人也不太會分辨 than I 跟 than me 的使用時機。今天就讓小編來幫你解惑,告訴你 than I 和 than me 到底差在哪裡!

首先,我們先來想一下,如果想要表達「Amanda 年紀比我大。」英文該怎麼說呢?

Amanda is older than I.

Amanda is older than me.

這兩個句子都是正確的嗎?

其實兩者都是正確的,差別在於兩個句子當中的 than 詞性不同。

than 的不同詞性

◎ than 當作連接詞

根據 英英字典 , than 可以當作「連接詞」來使用,這時候 than 後面就會接上「從屬子句」,所以我們會說:

Amanda is older than I am.

這時候,I 就是從屬子句中的主詞,所以要用主格 I。但為了讓句子變得更精簡,我們可以把 am 省略掉,就變成上面看到的:

Amanda is older than I (am).

這樣夠清楚了吧?但是 than me 又是怎麼一回事呢?

◎ than 當作介係詞

其實啊, 英英字典 裡 than 除了當作連接詞,也可以當作「介係詞」喔!這時候,因為 than 當作介係詞使用,後面的 I 就要改成受格 me,也就是我們上面看到的:

Amanda is older than me.

than I 和 than me 的使用時機

雖然 than I 和 than me 在大部分的字典上都被視為正確的用法,但兩者在使用時機上還是有些微的差別喔!一般在正式書寫時,我們會把 than 當作連接詞,所以會使用 than I (am),但是在日常對話中,than 一般被當作介係詞使用,所以會聽到大部分的母語人士說 than me 喔!

我們來看些 than 當作連接詞、用在正式書寫時的例子:

Sandy expressed her ideas better than I (did).(Sandy 比我更會表達意見。)

Mark is taller than I (am).(Mark 比我高。)

Chris can run faster than I (can).(Chris 能跑得比我快。)

Peggy was much smarter than I (was).(Peggy 比我還要聰明許多。)

如果把 than 當作是介係詞、用在日常對話時,就會變成:

Sandy expressed her ideas better than me.

Mark is taller than me.

Chris can run faster than me.

Peggy was much smarter than me.

看完後,有沒有覺得恍然大悟、終於解開長年以來的疑惑了呢?下面還有精彩的延伸閱讀,千萬別錯過喔!

