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影／文法好簡單：到底是 you and I 還是 you and me？

聯合新聞網 / 希平方

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許多人常常會搞不清楚什麼時候該用 you and I，什麼時候又該用 you and me。如果你也被這個問題困擾許久的話，趕緊來看看下面這部影片，聽聽它簡單又清楚的講解吧！

看完這部影片後，大家有沒有更清楚 you and I 和 you and me 的使用時機了呢？不過提到了 I 和 me，許多人也不太會分辨 than I 跟 than me 的使用時機。今天就讓小編來幫你解惑，告訴你 than I 和 than me 到底差在哪裡！

首先，我們先來想一下，如果想要表達「Amanda 年紀比我大。」英文該怎麼說呢？

Amanda is older than I.

Amanda is older than me.

這兩個句子都是正確的嗎？

其實兩者都是正確的，差別在於兩個句子當中的 than 詞性不同。

than 的不同詞性

◎ than 當作連接詞

根據英英字典， than 可以當作「連接詞」來使用，這時候 than 後面就會接上「從屬子句」，所以我們會說：

Amanda is older than I am.

這時候，I 就是從屬子句中的主詞，所以要用主格 I。但為了讓句子變得更精簡，我們可以把 am 省略掉，就變成上面看到的：

Amanda is older than I (am).

這樣夠清楚了吧？但是 than me 又是怎麼一回事呢？

◎ than 當作介係詞

其實啊，英英字典裡 than 除了當作連接詞，也可以當作「介係詞」喔！這時候，因為 than 當作介係詞使用，後面的 I 就要改成受格 me，也就是我們上面看到的：

Amanda is older than me.

than I 和 than me 的使用時機

雖然 than I 和 than me 在大部分的字典上都被視為正確的用法，但兩者在使用時機上還是有些微的差別喔！一般在正式書寫時，我們會把 than 當作連接詞，所以會使用 than I (am)，但是在日常對話中，than 一般被當作介係詞使用，所以會聽到大部分的母語人士說 than me 喔！

我們來看些 than 當作連接詞、用在正式書寫時的例子：

Sandy expressed her ideas better than I (did).（Sandy 比我更會表達意見。）

Mark is taller than I (am).（Mark 比我高。）

Chris can run faster than I (can).（Chris 能跑得比我快。）

Peggy was much smarter than I (was).（Peggy 比我還要聰明許多。）

如果把 than 當作是介係詞、用在日常對話時，就會變成：

Sandy expressed her ideas better than me.

Mark is taller than me.

Chris can run faster than me.

Peggy was much smarter than me.

看完後，有沒有覺得恍然大悟、終於解開長年以來的疑惑了呢？下面還有精彩的延伸閱讀，千萬別錯過喔！

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書寫 希平方

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