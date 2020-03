影／BTS登上深夜秀〈車上卡拉 OK〉！ James Corden稱自己Papa Mochi

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

防彈少年團終於登上粉絲們殷殷企盼的《深夜秀》超紅環節〈車上卡拉 OK〉!不僅和 James Corden 一起唱新歌,也唱了火星人 Bruno Mars 和 Post Malone 的歌,James Corden 還變成 Jimin 的爸爸?到底發生了什麼爆笑的事情呢?

看完這支影片後,大家有沒有發現防彈少年團真的超親民,跟 James Corden 的互動也超可愛的?你被圈粉了嗎?今天就跟著希平方一起認識一些「追星」必備詞彙吧!

粉絲的不同稱呼

說到「粉絲」,許多人馬上會想到 fan 這個字,但 fan 其實還分很多種,來看看幾個常聽到的吧!

◎ 死忠粉絲、鐵粉

英文可以說 loyal fan、hard-core fan 或 die-hard fan。其中,loyal 是「忠心的」、hard-core、die-hard 則都有「死忠的」的意思。例如:

Sandy is definitely a hard-core fan of Justin Bieber’s; she’s been following him since he made his debut.(Sandy 絕對是 Justin Bieber 的鐵粉;她從他出道後就一直在關注他。)

◎ 迷弟、迷妹

「迷弟」是 fanboy,「迷妹」則是 fangirl。另外,fangirl 除了作為名詞,也很常作為動詞使用喔,指「展現出誇張的迷妹行為」。例如:

Don't mind them. They are just fangirling again.(不用在意她們。她們只是又在耍迷妹了。)

◎ 狂粉、超級粉絲

英文可以說:big fan、huge fan 或 stan。其中,stan 是「超級粉絲」的意思,有時也能用來表示「無腦粉」。例如:

I'm not a big fan of Jason Mraz’s, but I do follow him on social media.(我不是 Jason Mraz 的超級粉絲,但我的確有在社群媒體上追蹤他。)

另外,stan 也可以作為動詞使用。例如:

We stanned pretty hard for Brad Pitt when we were teens.(我們年輕時瘋狂在追 Brad Pitt。)

◎ 粉絲團體

英文可以說 fan base 或 fandom。其中,fan base 涵蓋的粉絲成員較廣,fandom 則偏向死忠狂熱的粉絲族群。例如:

The actor used to have a huge fan base in Asia when he was young.(那名演員年輕時曾在亞洲擁有一大群粉絲。)

BTS has a massive fandom nicknamed "A.R.M.Y” with members from all over the world.(防彈少年團擁有廣大的忠實粉絲,他們暱稱 A.R.M.Y,成員遍布全球。)

追星必備英文

◎ 周邊商品

英文是 merch,是 merchandise(商品)的非正式寫法。來看個例子:

The fandom is very focused on buying merch to support their idol.(粉絲們非常熱衷於購買周邊商品來支持他們的偶像。)

◎ 專輯

英文是 album。例如:

My roommate is a big fan of Ed Sheeran’s; she bought every one of his albums.(我室友是 Ed Sheeran 的超級粉絲;他的每張專輯她都有買。)

「演唱會」的英文是 concert,「巡迴演唱會」的英文則是 tour。例如:

Taylor Swift will soon be embarking on a new tour to promote her latest album, “Lover.”(Taylor Swift 很快就會展開新巡演宣傳她的最新唱片《Lover》。)

◎ 螢光棒、手燈

英文是 light stick。那在韓國的追星文化中,不同手燈的顏色代表支持不同的偶像喔!

◎ 應援(口號)

英文可以說 fanchant。其中,chant 作為名詞時,意思是「反覆說的字詞」,那在粉絲文化中,fanchant 則是指「大聲呼喊偶像的應援口號、給予他們應援」,特別是在韓國粉絲文化中相當盛行。

◎ 手幅

英文是 banner,指粉絲拿在手上,用來應援偶像的物品,上頭常印有應援的字詞。而手幅上的「標語」稱作 slogan。

Don’t forget to memorize the fanchants and bring light sticks and banners when you go to a K-pop concert.(去參加韓流演唱會時,別忘了記應援口號並攜帶手燈和手幅。)

◎ 粉絲見面會

英文是 meet and greet,而在韓國粉絲文化中,有時也會用 fan meeting 這個詞。

◎ 偶像簽名

有些人可能知道個人簽名的英文是 signature,但如果要特指「偶像或名人的簽名」,英文會用 autograph 這個詞喔。例如:

At a fan meeting, fans get to see their idol up close and even get a handshake or an autograph.(在粉絲見面會上,粉絲能近距離看到他們的偶像,甚至能跟他們握手或獲得簽名。)

看完今天的專欄,相信你也認識不少追星時會看到的詞彙以及它們的英文。你是什麼樣的粉絲呢?你有參與過任何追星活動嗎?不妨試著用英文表達看看喔!

