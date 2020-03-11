影／BTS登上深夜秀〈車上卡拉 OK〉！ James Corden稱自己Papa Mochi
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防彈少年團終於登上粉絲們殷殷企盼的《深夜秀》超紅環節〈車上卡拉 OK〉！不僅和 James Corden 一起唱新歌，也唱了火星人 Bruno Mars 和 Post Malone 的歌，James Corden 還變成 Jimin 的爸爸？到底發生了什麼爆笑的事情呢？
看完這支影片後，大家有沒有發現防彈少年團真的超親民，跟 James Corden 的互動也超可愛的？你被圈粉了嗎？今天就跟著希平方一起認識一些「追星」必備詞彙吧！
粉絲的不同稱呼
說到「粉絲」，許多人馬上會想到 fan 這個字，但 fan 其實還分很多種，來看看幾個常聽到的吧！
◎ 死忠粉絲、鐵粉
英文可以說 loyal fan、hard-core fan 或 die-hard fan。其中，loyal 是「忠心的」、hard-core、die-hard 則都有「死忠的」的意思。例如：
Sandy is definitely a hard-core fan of Justin Bieber’s; she’s been following him since he made his debut.（Sandy 絕對是 Justin Bieber 的鐵粉；她從他出道後就一直在關注他。）
◎ 迷弟、迷妹
「迷弟」是 fanboy，「迷妹」則是 fangirl。另外，fangirl 除了作為名詞，也很常作為動詞使用喔，指「展現出誇張的迷妹行為」。例如：
Don't mind them. They are just fangirling again.（不用在意她們。她們只是又在耍迷妹了。）
◎ 狂粉、超級粉絲
英文可以說：big fan、huge fan 或 stan。其中，stan 是「超級粉絲」的意思，有時也能用來表示「無腦粉」。例如：
I'm not a big fan of Jason Mraz’s, but I do follow him on social media.（我不是 Jason Mraz 的超級粉絲，但我的確有在社群媒體上追蹤他。）
另外，stan 也可以作為動詞使用。例如：
We stanned pretty hard for Brad Pitt when we were teens.（我們年輕時瘋狂在追 Brad Pitt。）
◎ 粉絲團體
英文可以說 fan base 或 fandom。其中，fan base 涵蓋的粉絲成員較廣，fandom 則偏向死忠狂熱的粉絲族群。例如：
The actor used to have a huge fan base in Asia when he was young.（那名演員年輕時曾在亞洲擁有一大群粉絲。）
BTS has a massive fandom nicknamed "A.R.M.Y” with members from all over the world.（防彈少年團擁有廣大的忠實粉絲，他們暱稱 A.R.M.Y，成員遍布全球。）
追星必備英文
◎ 周邊商品
英文是 merch，是 merchandise（商品）的非正式寫法。來看個例子：
The fandom is very focused on buying merch to support their idol.（粉絲們非常熱衷於購買周邊商品來支持他們的偶像。）
◎ 專輯
英文是 album。例如：
My roommate is a big fan of Ed Sheeran’s; she bought every one of his albums.（我室友是 Ed Sheeran 的超級粉絲；他的每張專輯她都有買。）
◎ 演唱會、巡迴演唱會
「演唱會」的英文是 concert，「巡迴演唱會」的英文則是 tour。例如：
Taylor Swift will soon be embarking on a new tour to promote her latest album, “Lover.”（Taylor Swift 很快就會展開新巡演宣傳她的最新唱片《Lover》。）
◎ 螢光棒、手燈
英文是 light stick。那在韓國的追星文化中，不同手燈的顏色代表支持不同的偶像喔！
◎ 應援（口號）
英文可以說 fanchant。其中，chant 作為名詞時，意思是「反覆說的字詞」，那在粉絲文化中，fanchant 則是指「大聲呼喊偶像的應援口號、給予他們應援」，特別是在韓國粉絲文化中相當盛行。
◎ 手幅
英文是 banner，指粉絲拿在手上，用來應援偶像的物品，上頭常印有應援的字詞。而手幅上的「標語」稱作 slogan。
Don’t forget to memorize the fanchants and bring light sticks and banners when you go to a K-pop concert.（去參加韓流演唱會時，別忘了記應援口號並攜帶手燈和手幅。）
◎ 粉絲見面會
英文是 meet and greet，而在韓國粉絲文化中，有時也會用 fan meeting 這個詞。
◎ 偶像簽名
有些人可能知道個人簽名的英文是 signature，但如果要特指「偶像或名人的簽名」，英文會用 autograph 這個詞喔。例如：
At a fan meeting, fans get to see their idol up close and even get a handshake or an autograph.（在粉絲見面會上，粉絲能近距離看到他們的偶像，甚至能跟他們握手或獲得簽名。）
看完今天的專欄，相信你也認識不少追星時會看到的詞彙以及它們的英文。你是什麼樣的粉絲呢？你有參與過任何追星活動嗎？不妨試著用英文表達看看喔！
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