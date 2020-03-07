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去年新書出版量創18年新低 小說減少童書增加

聯合報 / 記者潘乃欣／即時報導
我國去年新書出版量創18年新低，小說減少最多。本報資料照片
我國去年新書出版量創18年新低，小說減少最多。本報資料照片

國家圖書館今天公告「108年台灣圖書出版現況及趨勢報告」，去年新書出版量3萬6810種，是近18年新低，且已連兩年下降。按類型，小說的出版量減少最多，不過因強調閱讀素養的新課綱上路等因素，兒童書出版量連三年提升。

這份報告指出，從書籍種類來看，今年減少最多的是小說類，今年共3497種，比去年減少694種；其次是人文史地類圖書，比去年少了667種。

但也有書籍種類出版量逆勢提升，國圖統計，去年教科書出版種類比前年增加459種是最多。其次為考用書增加397種，漫畫書增加241種。漫畫書占比連三年上升，兒童讀物占比也從2017年的8.6％，連年提升到去年的10.6％。

國圖對此分析，108課綱上路，出現許多指導父母、學童提升閱讀素養的書籍；為啟發兒童知識基礎的童書，也帶動兒童讀物出版量的成長。2016年新制多益上路，帶動的出版風向延續至去年，近80種新書因此而生。

國圖表示，去年向國圖申請ISBN的出版機構有4952家，家數並未減少，顯示我國小型出版社活躍的特色。近九成的出版機構，去年出版新書的量不超過10種。年出版量超過101種的大型出版社，出版量減少較多。

按統計，電子書出版量跌幅比紙本書高，電子書出版趨向謹慎保守。去年全國共出版3萬6810種新書，其中電子書有1591種，約占總出版量的4％。這比去年少了2749種。

這份報告也指出，去年翻譯書出版量約占全體的二成六，主要的翻譯書來源國是日本，占比逾五成；其次次美國、英國及韓國。去年出版的漫畫書中，超過88%是翻譯書，大部分源自日本。

電子書 108課綱 兒童讀物

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