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考試屢戰屢敗崩潰大哭 記住「當失敗時 愛自己」

聯合新聞網 / 文章提供／寶瓶文化
人生的漫長旅程，有不少時間耗在車上，緊抓方向盤，踩著油門，顫巍巍的奔馳。圖為駕訓班示意圖，與新聞內容無關。圖／聯合報系資料照片
人生的漫長旅程，有不少時間耗在車上，緊抓方向盤，踩著油門，顫巍巍的奔馳。圖為駕訓班示意圖，與新聞內容無關。圖／聯合報系資料照片

屢戰屢敗，崩潰大哭

人生的漫長旅程，有不少時間耗在車上，緊抓方向盤，踩著油門，顫巍巍的奔馳。望著車窗外各式交馳的車輛，你聯想到什麼呢？交通壅塞與否？駕駛的人均收入如何？或細數豪車比例？

唯獨我想到的是：那麼多司機都通過了駕照考試。

這聯想令人莞爾。這麼說沒有錯，不論誰，遑論學歷、年齡、智力，都得通過了駕照考試才能上路，才能掌握方向盤，往人生方向。唯獨我，已栽在場地考試四次了，都還沒通過。

話說二○一八年第一次考試前，駕訓班教練給大家介紹一位老學員大姐。大姐的「考試心理素質太差」，考四次都沒過，如今只剩一次機會了，過不了，要再繳學費重學。

當時，看著老大姐的侷促模樣，我用「慈善」的眼光逡巡，寒暄了幾句安慰、鼓勵的話。回家，我把這件事當逸趣，和老公分享：「教練說教學這麼多年，很難得有人需要考這麼多次。」

面對考照，許是我自視甚高了，仗著自己是武漢大學本科的高學歷，年近三十歲仍反應良好，尤以教練常誇我「人聰明、悟性好」。我有自信，且自豪，第一次考試就過。

然而，萬萬沒想到，我不僅第一次沒過，幾番考試皆輸。我步入了那位大姐的後塵！

第一次考試，敗在倒車入庫。我解嘲有點緊張。

第二次考試，又敗在倒車入庫。我歸罪車不好、教練不夠好；最重要的，責怪自我不夠好，太慌亂。

第三次考試，再敗於倒車入庫，外加S型。我無法接受了。

離開考場後，我坐在電動機車上，給老公打電話，把頭埋在手臂裡，有點別給人看到我的惆悵。我要把原委、苦衷都說盡，但怎麼才幾句話，不知怎的，我崩潰大哭，不停重複「為什麼會這樣？為什麼會這樣？」。

六月的烈日曬著我的手臂生疼，彷彿也在取笑和嫌棄我。

我已經很多年沒這樣哭了，就為了一次考試！

面對自己的崩潰，我也很意外。

當時我對自己在考場的表現，感到非常的無助和難受，對自己有很多的指責：「我的心理素質怎麼這麼差？那些緊張和失誤，不是我可以控制的啊！怎麼辦？」我也淪為固定型思維者的通病：「為了維護自己的自尊，和減緩難以承受的痛苦，下意識的想把責任推給外界：考試車輛有問題、運氣問題、教練教的根本不夠好等等。」

那麼多人都可以通過場地考試，唯獨我會如此，虧我還學習了那麼多的心理學，「要全然接納我」的鐵律，用上時都不能學以致用，我學到哪裡去了？我自責是一個徹頭徹尾的失敗者，有嚴重問題。我這麼丟臉，別人肯定會評價和看不起我。我想起駕訓班初始，那個連考四次皆沒的學員大姊，我怎堪成為她？如今就是了。

你或許會想，至於嗎？就一個考試，又不是什麼大事！

可是，這是我當時的真實感受。

接下來的一年，我藉著各種理由不再去練車，不願意再訓練和場地考試，也不敢告訴他人此事，心裡十分排斥再面對挑戰；偶爾在路上看到教練車，就想逃跑，胃裡一陣緊張。

這樣戲劇性的事件，也反映出了我一直以來的模式：我逃避生活中的挑戰和失敗，我又恨自己不夠勇敢、上進。我的內在不斷的評判自己。我把不夠好的一部分自我藏起來。我害怕別人的評價。

屢敗屢戰，我已不同

老天眷顧，多虧老公的推薦，我有幸學習崇建老師的對話，後來籌辦崇建老師和張天安老師的課程，感覺自己有了很多的接納和成長。並且幸運的，從維吉尼亞．薩提爾《新家庭如何塑造人》書中得到哲理：人是可以改變的。

半個月前，我感覺自己願意面對挑戰和考試了。

我重新開始訓練。過程中開始體悟到：相較於性格問題，技術才是成敗的關鍵。之前我有好幾個技術關鍵，都沒有和教練核對，導致理解錯誤，而考試也正是敗在那幾個點。

這次，我很認真而且勇敢。在驕陽下，願意被教練「訓」，與他核對每個環節。我很專注練習，把「車身過半就右轉方向盤兩圈」、「車靠右線，然後方向盤往左轉一圈半」等場考公式熟背，並與環境變化配合。這次我胸有成竹，覺得駕馭了命運的方向盤。

一個禮拜後，我參加了第四次考試，人算不如天算，我判斷錯誤。在坡道停車項目，理應在A車道應試，我竟然駛入了B道，我又失敗了！

是的，又失敗了！

但是這次的我，不一樣了。

那天，當我走出考場的時候，天空安靜均勻的下著小雨。我的心裡有一些遺憾，但沒有自責，也沒有對下一次考試挑戰的排斥，反而期待即將到來的練習和挑戰。

心靈稍作休息與調整，我打電話給教練，安排後續的練習和考試。甚至為了照顧教練的心情，給他肯定和安慰。相較過往，這次教練的言語變化了，對我有更多接納和包容。

他友善說：「我之前對你說的不錯吧！妳什麼都好，就是心理素質差。」

我沒有如往常那樣，去牴觸他的說法，只是回覆：「是的，我之前高考（大學入學考試）壓力太大了，考完之後的很多年都重複做高考噩夢，所以一考試就緊張。這次經歷正好讓我練習，如何提高心理素質。」

與教練溝通好後，我給老公打電話，稍微述說了考試的感受和收穫。

他問我：「你現在感覺怎麼樣？」

我說：「有點複雜。可能還是感覺這事有點丟人，但還好，我接納這樣的自己。」

老公說：「這是一次難得的經歷！」

我說：「是啊！這樣的經歷，可以轉化成很好的資源。經歷這樣的失敗後，身為教師的我，往後對孩子們的失敗更能理解了。對挑戰前後的緊張和恐懼，也有更多體悟，甚至更瞭解當下的恐懼與過往創傷的聯繫。」

那天下午，我窩坐在房間的沙發裡，看著落地窗外的景致。樹葉靜默的接受細雨滋潤，樹梢隨風輕晃，道路和草坪空無一人。我心境安寧，深覺有異於往日的感受到來，闃靜安然，身體浸潤在平穩氣息的靜謐中，也或許也沒有，如窗外細雨無聲的披潤萬物。

《本文出自寶瓶文化出版《薩提爾的守護之心》，作者／李崇建、甘耀明，未經同意禁止轉載。》

駕照 駕訓班 高考 電動機車

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