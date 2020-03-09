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老師誤解偷東西、被媽媽甩耳光 如何守護陪伴孩子走一段路？

聯合新聞網 / 文章提供／寶瓶文化
若協助者只考量「成效」，當孩子表現不如期待時，常衍生出內在的焦慮、自責，這是很多父母與教師的狀況。示意圖／ingimage
若協助者只考量「成效」，當孩子表現不如期待時，常衍生出內在的焦慮、自責，這是很多父母與教師的狀況。示意圖／ingimage

依蓮來自一個傳統家庭，父親忙於家族事業，少有機會跟孩子談話。母親雖然與她有互動，卻也忙著管理父親的公司。依蓮常常一個人在家，從幼兒園時期，即是如此。

她的小學時期很孤單，她早早已習慣了，但從未釐清孤單感覺。有時她喜歡孤獨感，有時因寂寞產生煩躁。孤單衍生出各種連帶情緒，在各種狀態中帶來多重想法，既複雜且歡喜的夾纏感覺。

孤單帶來了自由。

孤單帶來了寂寞。

孤單帶來了美感。

孤單帶來了獨立。

孤單帶來了力量。

孤單帶來了……。我想帶她分辨這些細微狀態，使她自己成為主宰，而不是孤單主宰著她。

我在冰山的各層次中好奇——前面提過的冰山提問——從事件探索依蓮感受，先試著讓依蓮連結感受的「所緣」，再以這個感受為「所依」，探索她對感受的觀點，她對感受的期待，她對感受的應對。透過這感受由來的歷程，我再進入她生命力的養成。

她有渴望被關注、被愛、被靠近的時刻嗎？

依蓮回應我的提問，說著便落淚了。

她覺得自己在家最渺小，不如姐姐漂亮，不如弟弟受重視。她就是一個人，向來就是一個人。她看著姐姐被稱讚，弟弟被眾人呵護，看著家族的堂兄弟姐妹被關注，她只能一個人躲回房間……

國小二年級的某一天，她在學校被同學指控，偷走別人的東西，但真相並非如此。

老師當眾斥責她說謊，她非常憤怒，還以白眼，之後竟然被拖到走廊罰站，隨後被帶到辦公室罰站。

她以冷漠的姿態站著，心想要罰，就任你們罰吧！反正她也不在乎了！經過的老師對她冷言冷語，還有同學來看熱鬧的眼神，使她累積的憤怒無處宣洩。

當天，她獨自走回家，被同學們刻意疏離，甚至遭受語言霸凌，沒有一個人靠近她。她好想離開這個世界，離開暴力與不友善的地方。

依蓮踏入家門時，冷清清、孤單單，爸媽當然不在家，姐姐、弟弟還沒回來。她獨自躲在房裡哭，內心糅雜對世界的憤懣與無奈。

依蓮記得房間有一扇窗，每當有人經過時，她會下意識看看，是不是家人回來了？她期待有人打開她的心扉。她內心其實渴望有人陪伴。

姐姐、弟弟陸續返家了，家中增添了人聲，家人彼此呼喚、應答，她卻有種不能融入的隔閡，一種很深的炎涼疏離。

她說到這兒時眼淚稍收，忽然插入一句話，令我印象十分深刻的話，話語約略如下，「我本來覺得自己不合群，只是勉強融入人群，但是從那天開始，我有一種確定的疏離的感覺，尤其後來發生那一件事。」

依蓮口中的那一件事，看來是生命深刻的事件，讓她眼神複雜起來。那天依蓮一個人待在房裡，久候的媽媽返回家中，呼喚著依蓮的名字。依蓮心中有那麼一絲感覺，靠近心房的暖煦，驅散她的疏離感，但是她疏忽了防衛，竟然未仔細辨別，媽媽的呼喚其實冷峻。

她就這麼衝出房門，快步上前迎接。

啪！媽媽先賞她一記耳光。

那一刻，依蓮記得很清楚，耳邊響著嗡嗡的聲音，世界就這麼停下來了。

有什麼從此碎了，碎得像塵埃，世界變得舉無輕重。

依蓮跟我對話時，提到了這一段往事，說以為自己都忘了，怎麼突然記憶清晰了。

原來傷害從來就像影子，不需特別注意它，也牢牢黏死在腳邊，讓她的身心無意識反應。

此刻的一番對話，像陽光射入心靈裂隙。原本該消失的塵埃，竟沒有塵埃落定，在光亮裡無處躲藏，姿態輕盈款款。

她終於想起來了，那些極其荒涼的細末。當耳光爆響的一刻，客廳裡的姐弟都安靜了，不約而同轉頭凝視她；隔壁炒菜的飯香味傳來，有人將進入歡樂的晚餐，而眼前的媽媽痛罵她，她完全沒聽進去媽媽的話。

為何媽媽會賞她耳光？依蓮的記憶再次喚起，是爸爸接到老師投訴，轉而打電話痛罵媽媽：「妳是怎麼教養孩子的？！」

媽媽覺得自己很失敗，而爸爸也覺得自己失敗，這呈現他在當晚回家的醉態，對著依蓮大聲訓斥，說自己是失敗的父親。父親痛斥依蓮在校的表現，讓一整個家族蒙羞了。

依蓮緊閉著心門，不想聽見、看見這一切，她不覺得自己是失敗者，但是內心深處有一道聲音浮現，她不想承認、不想靠近的聲音，「妳是個很糟糕的人……」

依蓮說到這裡，哭得很痛很痛，痛得胃痙攣起來，痛得乾嘔不止，那是受傷靈魂的自白，但是那個「受傷」無處可訴，連自己都背叛自己了。她棄絕這世界，甚至棄絕了自己。

隔天，遺失物找到了，是同學自己忘記，那是一場烏龍的誤會。

老師知道真相之後呢？

依蓮說，老師沒任何表示，彷彿一切都沒有發生。

也許依蓮所說的過去，是她自己的主觀詮釋。

如果依蓮說的是「客觀事實」，那麼老師的內在發生什麼？是否依蓮的某些特質，勾動老師內在的痛？或者「小偷」行為讓老師困住了，困在過去的經驗裡；這使老師未覺知、未守護自己的心靈，以致在處理誤會之際，以及誤會解開之後，欠缺周全的回應孩子。

依蓮對老師很生氣，但是她內在還有一個聲音，她告訴自己不能生氣，怎麼能對老師生氣？

她轉而對自己憤怒，憤怒自己的無能為力。

依蓮對小學老師的控訴，讓我聯想起她的中學老師。她認為中學老師偏心，和小學的狀況頗相似。

依蓮國小功課並不出色，畢業後考上頂尖的私中，出乎自己與眾人意料，受家族稱讚：「你看那個依蓮，讀書多麼棒呢！你們要好好學，多向她請教功課……」她被拿來與同輩的表親比較。那陣子她是受重視、捧著的榮光，是大家歌詠的主旋律。

她瞬間受矚目了，但是轉身背對他人，她並沒有開心，而是感到更大的疏離感。她覺得大人們好「假」，身體糾結著厭惡、煩悶、孤獨的多種情緒，自己也說不清。

很假的還有私中的同窗關係。她考上了私中，課業壓力變大，同學競爭心很強，她覺得世界很虛偽，什麼都環繞成績為主。不料她功課往下掉，私中的榮光褪色了。她聽到的都是酸言酸語，在學校比較成績，在家族裡，更是如此。她好想躲得遠遠的。

我歸納依蓮拒學的因素。其一是課業壓力大，其二是同儕關係不好，其三是家族重視成績，其四是老師要她再努力，而依蓮力不從心。這四點引爆了依蓮的內在，她產生賴床的現象，繼而抗拒去學校了。

在依蓮的敘述中，可以看見她的心靈，層層被包裹起來，以疏離與冷漠為外衣，包裹著敏感、受傷的心。

她逃避學校，或者逃避我，並非如今才如此，是來自家庭疏離的關係。她自小感覺孤單，受到挫折時退縮。從童年而來的無助感，成了她內在的荒廢風景。她不愛那個風景，卻也無法擺脫，因為她的意識被困住了，世界的面貌就固定了，她看自己的面貌也固定了。她重複陷入負面的循環，尤其在環境有了「發生」，她的舊意識產生舊應對，那是為了「求生存」，而非意識到「已存有」。

她對老師、同儕、家人，甚至對世界，都不相信。

她也不相信自己了。

當我聆聽依蓮的故事，以「好奇」介入她的敘事，瞭解更多她的內在，她的狀態是如何形成。我亦時刻覺察自己，是否感覺任何不舒服？是否能接納她所有的故事？這是從關懷自己為起點，才能平靜的對依蓮好奇、接納與愛。

作為一個陪伴者，我深知自己需要覺察，不被她捲入故事漩渦。她的故事會挑起陪伴者的情緒，一旦被挑起來而未覺察，自己也會被「舊意識」掌握，就會陷入拯救、保護、說教與指導的迴圈，那就是陪伴者未守護自己的心。

若我未覺察自己，我亦可能成為下一個：她也不再相信的人。

圖／寶瓶文化提供
圖／寶瓶文化提供

依蓮最後有深深的自責。一旦不懂關愛自己，也就不知道如何應對世界，這是家庭應對的影響。她的自責是隱形的電網，形成一道嚴密防線，一旦我觸及她自責的心靈，她立刻痛得抱著胃部，低著頭，蜷縮成一團，像凋謝前的花蕊，哀傷著她身心的痛苦。

什麼是自責呢？自責就是，自己在心上插一把刀。

我要讓依蓮學會負責。負責是意識真正的自己，看見自己的力量，為自己好好站起來。

我的角色是協助者。若協助者只考量「成效」，當孩子表現不如期待時，常衍生出內在的焦慮、自責，這是很多父母與教師的狀況。我時常覺察自己，是否能安定接納這一切，這是最重要的源頭。

給予她穩定的關懷，每次對話，讓她長出力量，讓她靠近自己的心靈，學會為自己負責，這是我為陪伴設下的目標。要陪伴她走過這段路，必須接納她起伏的過程，即使她走兩步會退一步，即使她會停在原地踏步。

《本文出自寶瓶文化出版《薩提爾的守護之心》，作者／李崇建、甘耀明，未經同意禁止轉載。》

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