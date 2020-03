影／超爆笑脫口秀 錢信伊告訴你亞洲人為什麼這麼愛錢

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

許多華人長輩都希望自己的小孩長大能當醫生、當律師,但從來不是為了什麼崇高的理念,而是為了賺大錢。到底華人有多愛錢?趕快看看這部又酸又好笑的脫口秀來一探究竟吧!

看完後,有沒有覺得心有戚戚焉呢?就連我們過年時掛在嘴邊的「恭喜發財」都和錢脫離不了關係。不過提到錢,英文裡也有許多和錢有關的片語,一起來和希平方把它們學起來吧!

◎ pay off

這個片語的意思是「還清、付清」,通常用來表示還清欠款、付清費用等等,例如:

I don't think I have enough in my account to pay off the phone bill this month.(我不認為我帳戶裡有足夠的錢來付這個月的電話費。)

After 20 years of hard work, they finally paid off their mortgage.(努力工作 20 年後,他們終於還清他們的貸款了。)

◎ set back

這個片語的意思是「花某人一筆錢」,用法為「set someone back + 金額」,例如:

Getting the scooter fixed is going to set me back nearly a hundred dollars.(修那台機車大概會花我 100 美元。)

How much did those jeans set you back?(這條牛仔褲花了你多少錢啊?)

◎ chip in

這個片語的意思是「湊錢、出點錢」,通常表示每個人出一點錢,合資購買某個商品,例如:

Would you chip in a dollar for Mark's birthday present?(你能為 Mark 的生日禮物出一美元嗎?)

If everyone chips in as little as a dollar, we can put on a wonderful musical at school.(每個人只要出一美元,我們就能在學校辦一場精彩的音樂劇。)

◎ cut back

這個片語的意思是「減少、縮減」,通常用來表示減少開銷、支出等等,例如:

The local government has cut back $50 million of funding.(地方政府縮減了五千萬的資金。)

I am not earning as much as before, so we have to cut back on spending to make ends meet.(我現在賺得沒有像以前一樣多了,所以我們得減少開銷來讓收支平衡。)

◎ put aside / away

這個片語的意思是「存(錢)」,通常表示為了某個目的而存錢,例如:

She's been putting aside some money every month for a trip to Chile.(她每個月都會存點錢,為了智利之旅做準備。)

People should start early to put something away for their retirement.(人們應該要提早存點什麼,為退休做準備。)

看完這篇專欄後,別忘記試著多唸唸看,下次和朋友用英文聊到錢的時候就不怕詞窮了!

