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類似流感又可能無症狀 防範新冠病毒必知的5大重點

影／超爆笑脫口秀 錢信伊告訴你亞洲人為什麼這麼愛錢

聯合新聞網 / 希平方

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許多華人長輩都希望自己的小孩長大能當醫生、當律師，但從來不是為了什麼崇高的理念，而是為了賺大錢。到底華人有多愛錢？趕快看看這部又酸又好笑的脫口秀來一探究竟吧！

看完後，有沒有覺得心有戚戚焉呢？就連我們過年時掛在嘴邊的「恭喜發財」都和錢脫離不了關係。不過提到錢，英文裡也有許多和錢有關的片語，一起來和希平方把它們學起來吧！

◎ pay off

這個片語的意思是「還清、付清」，通常用來表示還清欠款、付清費用等等，例如：

I don't think I have enough in my account to pay off the phone bill this month.（我不認為我帳戶裡有足夠的錢來付這個月的電話費。）

After 20 years of hard work, they finally paid off their mortgage.（努力工作 20 年後，他們終於還清他們的貸款了。）

◎ set back

這個片語的意思是「花某人一筆錢」，用法為「set someone back + 金額」，例如：

Getting the scooter fixed is going to set me back nearly a hundred dollars.（修那台機車大概會花我 100 美元。）

How much did those jeans set you back?（這條牛仔褲花了你多少錢啊？）

◎ chip in

這個片語的意思是「湊錢、出點錢」，通常表示每個人出一點錢，合資購買某個商品，例如：

Would you chip in a dollar for Mark's birthday present?（你能為 Mark 的生日禮物出一美元嗎？）

If everyone chips in as little as a dollar, we can put on a wonderful musical at school.（每個人只要出一美元，我們就能在學校辦一場精彩的音樂劇。）

◎ cut back

這個片語的意思是「減少、縮減」，通常用來表示減少開銷、支出等等，例如：

The local government has cut back $50 million of funding.（地方政府縮減了五千萬的資金。）

I am not earning as much as before, so we have to cut back on spending to make ends meet.（我現在賺得沒有像以前一樣多了，所以我們得減少開銷來讓收支平衡。）

◎ put aside / away

這個片語的意思是「存（錢）」，通常表示為了某個目的而存錢，例如：

She's been putting aside some money every month for a trip to Chile.（她每個月都會存點錢，為了智利之旅做準備。）

People should start early to put something away for their retirement.（人們應該要提早存點什麼，為退休做準備。）

看完這篇專欄後，別忘記試著多唸唸看，下次和朋友用英文聊到錢的時候就不怕詞窮了！

延伸閱讀：

1. 這六個英文片語都跟『錢』有關？『cook the books』是什麼意思？

2. 多益高分達人】辦公室閒聊！『賺的錢不夠花』、『要加薪』、『在這裡工作快一年』的英文是？

3. 【記帳英文】我想存錢！『收支平衡』、『分期付款』英文怎麼說？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

希平方 多益

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