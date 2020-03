影／哈利波特迷照過來！ 飛天掃帚、隱形斗篷英文怎麼說？

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

哈利波特迷照過來囉!哈利波特風靡全球後,各種景點也相繼出現,小至魔法酒吧、主題餐廳,大至環球影城中的魔法世界,你一個都不能錯過!

這些熱門的哈利波特景點是不是相當令人心動呢?看完這些著名景點,我們也來認識一些哈利波特迷必備的英文詞彙,以及小說中常見地標的英文原名吧!

巫師穿搭 & 小道具

◎ robe (巫師)長袍

常搭配 wear、put on、throw on...等動詞,來表示「穿著、穿上、換上...」巫師長袍。例如:

Hogwarts students are required to wear black robes when attending classes.(霍格華茲的學生去上課時需要穿著黑色的巫師長袍。)

哈利波特劇照。 美聯社

◎ cloak 斗篷

至於哈利波特的「隱形斗篷」,英文則是 Invisibility Cloak,其中,invisibility 是「看不見」的意思。例如:

Harry grabbed his Invisibility Cloak, threw it on, and sneaked out of the room.(哈利將他的隱形斗篷取來、穿上,並溜出房間。)

◎ wand 魔杖

要表示「揮舞、揮動」魔杖,可以搭配動詞 wave。例如:

Ron waved his wand and recited the spell, but nothing happened.(榮恩揮動魔杖、唸出咒語,但什麼動靜都沒有。)

◎ flying broomstick 飛天掃帚

上下文明確時也可以簡稱為 flying broom、broomstick 或 broom。其中,broom 是「掃帚」,broomstick 則是「長柄掃帚」。例如:

Wizards of Hogwarts rode on their brooms and soared up into the sky.(霍格華茲的巫師們騎上他們的掃帚,向天空飛去。)

◎ Sorting Hat 分類帽

Sorting 是「分類、揀選」的意思。

The Hogwarts Sorting Hat sorts students into houses based on their personality traits.(霍格華茲的分類帽根據學生的人格特質將他們分派到不同學院。)

※ 霍格華茲的四大學院分別是:Gryffindor(葛來分多)、Slytherin(史萊哲林)、Ravenclaw(雷文克勞)、Hufflepuff(赫夫帕夫)。

哈利波特迷不可不知的著名地點

◎ Diagon Alley 斜角巷

這個地名玩了點文字遊戲,合在一起唸,聽起來像英文單字 diagonally(對角地、斜對地)。斜角巷是魔法世界的經濟樞紐,一般而言麻瓜(Muggle,泛指不會魔法的一般人)是無法進入的,而巫師則常在這裡添購魔法商品,裡頭有商店、酒吧、銀行等,著名的有像是:

● Leaky Cauldron 破斧酒吧:受歡迎的巫師酒吧,也是斜角巷的入口

● Gringotts Wizarding Bank 古靈閣巫師銀行:英國魔法世界中唯一一家巫師銀行

● Ollivanders Wand Shop 奧利凡德魔杖商店:哈利波特在此購買去霍格華茲時會需要的魔杖

Hagrid took Harry to Diagon Alley to buy his school supplies, and that’s where Harry first gained his experience of the Wizarding World.(海格帶哈利去斜角巷購買學校用品,哈利在那裡第一次見識到了巫師世界。)

◎ Platform Nine and Three-Quarters 九又四分之三月台

位於倫敦國王十字車站(King's Cross),是霍格華茲學生搭乘特快車前往學校的地方,其中,platform 是「月台」,nine and three-quarters 是「九又四分之三」(若想更認識分數的表達法,可以參考這篇 專欄 )。

Harry got through the wall at Platform Nine and Three-Quarters and found the Hogwarts Express train already waiting there.(哈利穿過九又四分之三月台的牆,發現霍格華茲特快車已經等在那裡了。)

◎ Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry 霍格華茲魔法與巫術學院

霍格華茲學校的全名,其中,witchcraft 和 wizardry 是「魔法、巫術」的意思。那在霍格華茲魔法與巫術學院,著名的幾個地標有像是:

● Hogwarts Castle 霍格華茲城堡:學校的主建築

● Great Lake 大湖 / 黑湖:位於城堡南側

● Forbidden Forest 禁忌森林:位於學校邊緣,通常不准霍格華茲的學生進入;forbidden 就是「禁止的、不准的」的意思

● Quidditch pitch 魁地奇球場:Quidditch 是在飛天掃帚上進行的體育運動,深受巫師喜愛;pitch 則是「運動場地、球場」的意思

Hogwarts students normally are not allowed to enter the Forbidden Forest.(霍格華茲的學生一般而言是不准進入禁忌森林的。)

◎ Hogsmeade Village 活米村

又簡稱為 Hogsmeade,位於霍格華茲附近的魔法村落。其中 village 就是「村莊、村落」的意思。例如:

Hogsmeade, the all-wizard village near Hogwarts, is often filled with Hogwarts students on weekends.(活米村是霍格華茲附近的全巫師村莊,週末時經常到處都是霍格華茲的學生。)

看完今天的專欄,相信你也對哈利波特世界中的英文詞彙和地標有了更進一步的認識。如果你相當喜愛哈利波特系列的話,不妨找機會挑戰看看原文小說,肯定能有很不一樣的哈利波特體驗的!

延伸閱讀

1. 巫師施魔法、下咒語英文怎麼說呢?

2. 關於《哈利波特》你可能不知道的 7 件事

3. 跟著妙麗學英國腔

【更多學英文資源,詳見《希平方》】