20大離岸風場有8成在台灣 北科大與產業合作育才

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台北科技大學宣布和中興工程顧問公司產學合作，培育離岸風電產業人才。圖／北科大提供
台北科技大學宣布和中興工程顧問公司產學合作，培育離岸風電產業人才。圖／北科大提供

我政府推離岸風電，台北科技大學今天宣布和中興工程顧問公司產學合作，簽定離岸風電技術發展及工程科技應用技術交流產學合作備忘錄，要站穩綠能產業風口。

2018年中興工程與哥本哈根基礎建設基金（CIP）簽署陸上變電站的設計合約，執行彰濱工業區陸上變電站和陸纜的前端工程設計，北科大表示，這開啟台灣離岸風電變電系統本土自主設計先例。

中興工程董事長陳伸賢說，雙方達成的合作共識，包括共同參與離岸風電的本土場址環境調查、設備製造與施工驗證、設備運維管理驗證、設備即時監測系統整合、離岸風機工程設計驗證技術、國內風場驗證管理制度等六大產學合作事項，後續將簽訂更深入的正式合約。

北科大校長王錫福表示，北科大自十大建設起一直扮演輔助政府的角色，提供專業知識及實務技術，與大家並肩作戰，促進國內公共建設與經濟發展。此次攜手中興工程，盼借重中興工程於彰濱工業區的設計實務經驗，強化北科大於離岸風電產業海事工程專業驗證的訓練能量。

王錫福說，北科大在離岸風電技術深耕多年，如工程學院院長宋裕祺已整合國內外監測技術，以遠端即時監測系統進行結構安全健康診斷工作，相關實績涵蓋「台灣十大最美景觀公路」票選之台61線永安漁港脊背橋、台9線蘇花公路白米景觀橋等。

北科大引述英國工程顧問公司4C Offshore報告，全球風力最強的20個離岸風場中，就有16個位於台灣海峽。北科大致力培育具備跨領域核心技術的離岸風電人才，目前已由工程、機電、電資三大學院領軍，聯合開設離岸風電跨領域微學程，課程包括「離岸風機工程調查與施工」、「離岸風機支撐結構分析與設計」等。

北科大 蘇花公路

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