寫作教室／常被評偏題？ 發現思維中的陷阱

現今的作文題本字數越來越多，敘述性越來越強，考驗的是學生理解和判斷的思維能力，可是對於思維本身的認知、思考過程中潛藏的陷阱，卻是他們所不熟悉的。

所謂思維，雖是由經驗累積而來，然而隨著經驗而來的思維慣性，卻藏有許多陷阱，這些陷阱會誘使我們作出偏狹的思考與利己的推論，進而導致出錯誤的理解。錯誤本身顯而易見，但思維中的謬誤卻難以發現，班上時常有些同學，寫作認真、檢討詳細，卻總不受閱卷老師的青睞，其實，他們都早已陷入了思維陷阱中而不自知。

在課堂上，為了讓學生們明確意識到自身思維陷阱的存在，我設計了一個叫做「誰在說謊？」的遊戲。遊戲的玩法很簡單，各自先決定好要當誠實者或說謊者，然後根據自己的身分對投影幕上的敘述舉手回答，最後大家討論、猜測彼此究竟是誠實以對，還是謊話連篇。我通常會提出的敘述有「我喜歡運動」、「我熱愛學習」、「我常玩３Ｃ產品」和「我是誠實者」等。在大多數課堂裡，這個遊戲引導出了學生們對「喜歡運動的人，就應該不喜歡學習」、「學習好的人，就應該不常玩３Ｃ產品」、「說謊者為何總是能找到圓謊的說辭？」和「為何一旦認定了某人是說謊者，就再也聽不進對方的任何辯解？」等問題的討論。

討論的結果，往往都會發現這些問題的核心就是主觀、偏見、強辯和武斷，是他們都知道需要避免的思維陷阱，但實際體驗過一次才會注意到，我們在不知不覺中，其實仍都帶有這些傾向。這就是為什麼明明照著要求完成了一篇作文，卻會被標上「偏題」，並扣下不少分數的原因。坊間有許多所謂的思考工具書，如愛德華．德．波諾的《六頂思考帽子》和許建銘的《打開思考的任意門：跳脫慣性的頭腦柔軟操》等，都能幫助我們避免這樣的狀況，不過，最關鍵的要點還是在於我們有沒有「自覺」，自覺到自身思維陷阱的存在，時時提醒自己，才能最有效的避開它們，進而正確的理解題目，撰作符合題意的文章。