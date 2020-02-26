法老加持 圖坦卡門抽出市價37萬埃及13日之旅幸運兒

由聯合數位文創與有行旅旅行社所共同推出的「追尋圖坦卡門寶藏─埃及五星郵輪13日世界遺產之旅」主題活動，在19日抽出幸運兒，並於今日(26)頒獎，得主是一位年僅8歲的邱姓女童，主辦單位在抽出大獎後，以電話聯繋邱姓女童，家人根本不敢相信，直到最後確認，全家人都樂不可支，網友紛紛讚嘆，羨慕這位受到法老加持的幸運兒。

「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」是由聯合數位文創所主辦，由於正值新冠肺炎疫情，主辦單位特別祭出奇招，除了加強展場的防疫作業，更與有行旅旅行社合作，推出贈大獎活動，民眾觀展就有機會抽中埃及豪華13日之旅，「一人得獎，兩人同行」，市價約37萬台幣的高額旅程。

聯合數位文創董事長李彥甫致詞時表示：「圖坦卡門特展在新冠肺炎疫情影響下仍然有六萬人參觀，讓票房逆勢開出紅盤，希望這項展覽能將世界文化帶進台灣，也讓台灣走向國際，而這也是聯合文創最重要的營運宗旨。」

有行旅總經理何智綺表示，有行旅成立五年，這次與展覽合作，將在年底推出「追尋圖坦卡門-埃及五星郵輪13日世界遺產之旅」的遊程，這艘郵輪是今年全新出廠，第一次下水，裡面有頂級房間和豪華設施，相信這趟旅程一定能讓人印象非常深刻。

「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」首次在台灣展出，為了讓民眾更加了解埃及歷史及近距離觀賞阿瑪納文化與藝術，有行旅旅行社將在年底推出「追尋圖坦卡門寶藏─埃及五星郵輪13日世界遺產之旅」的主題旅程，除了搭乘頂級五星級郵輪，更深入圖坦卡門長眠的帝王谷、觀賞世界七大奇觀的金字塔群，讓人一睹埃及文化世界的珍貴遺產。

展覽期間因逢新冠疫情，主辦單位如臨大敵，立即升級防疫作業因應，除了民眾進入中正紀念堂需透過熱感應儀量測體溫、入口處也提供酒精消毒並提醒民眾配戴口罩入場，此外，民眾每次使用完導覽機後主辦單位也會消毒，各展區工作人員也將加強宣導，避免碰觸展品。