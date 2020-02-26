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法老加持 圖坦卡門抽出市價37萬埃及13日之旅幸運兒

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
「追尋圖坦卡門寶藏─埃及五星郵輪13日世界遺產之旅」主題活動在19日抽出幸運兒，並於今日頒獎，得主是年僅8歲的邱姓女童。記者杜建重／攝影
「追尋圖坦卡門寶藏─埃及五星郵輪13日世界遺產之旅」主題活動在19日抽出幸運兒，並於今日頒獎，得主是年僅8歲的邱姓女童。記者杜建重／攝影

由聯合數位文創與有行旅旅行社所共同推出的「追尋圖坦卡門寶藏─埃及五星郵輪13日世界遺產之旅」主題活動，在19日抽出幸運兒，並於今日(26)頒獎，得主是一位年僅8歲的邱姓女童，主辦單位在抽出大獎後，以電話聯繋邱姓女童，家人根本不敢相信，直到最後確認，全家人都樂不可支，網友紛紛讚嘆，羨慕這位受到法老加持的幸運兒。

「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」是由聯合數位文創所主辦，由於正值新冠肺炎疫情，主辦單位特別祭出奇招，除了加強展場的防疫作業，更與有行旅旅行社合作，推出贈大獎活動，民眾觀展就有機會抽中埃及豪華13日之旅，「一人得獎，兩人同行」，市價約37萬台幣的高額旅程。

聯合數位文創董事長李彥甫致詞時表示：「圖坦卡門特展在新冠肺炎疫情影響下仍然有六萬人參觀，讓票房逆勢開出紅盤，希望這項展覽能將世界文化帶進台灣，也讓台灣走向國際，而這也是聯合文創最重要的營運宗旨。」

有行旅總經理何智綺表示，有行旅成立五年，這次與展覽合作，將在年底推出「追尋圖坦卡門-埃及五星郵輪13日世界遺產之旅」的遊程，這艘郵輪是今年全新出廠，第一次下水，裡面有頂級房間和豪華設施，相信這趟旅程一定能讓人印象非常深刻。

「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」首次在台灣展出，為了讓民眾更加了解埃及歷史及近距離觀賞阿瑪納文化與藝術，有行旅旅行社將在年底推出「追尋圖坦卡門寶藏─埃及五星郵輪13日世界遺產之旅」的主題旅程，除了搭乘頂級五星級郵輪，更深入圖坦卡門長眠的帝王谷、觀賞世界七大奇觀的金字塔群，讓人一睹埃及文化世界的珍貴遺產。

展覽期間因逢新冠疫情，主辦單位如臨大敵，立即升級防疫作業因應，除了民眾進入中正紀念堂需透過熱感應儀量測體溫、入口處也提供酒精消毒並提醒民眾配戴口罩入場，此外，民眾每次使用完導覽機後主辦單位也會消毒，各展區工作人員也將加強宣導，避免碰觸展品。

除了勤消毒、提供安心觀展環境，即日起展覽也推出平日打卡就贈送展場限定的明信片活動，希望能吸引更多埃及粉絲前來朝聖，持續為展覽加溫，這項展覽將到4月5日結束，還沒來看展的民眾要把握機會。

由聯合數位文創與有行旅旅行社所共同推出的「追尋圖坦卡門寶藏─埃及五星郵輪13日世界遺產之旅」主題活動今日頒獎，得主是年僅8歲的邱姓女童，邱姓女童在爸爸媽媽陪伴下來到會場，由聯合數位文創董事長李彥甫(右一)、中正紀念堂副處長許麗慧(右二)、有行旅旅行社總經理何智綺(左一)等人一同頒獎。記者杜建重／攝影
由聯合數位文創與有行旅旅行社所共同推出的「追尋圖坦卡門寶藏─埃及五星郵輪13日世界遺產之旅」主題活動今日頒獎，得主是年僅8歲的邱姓女童，邱姓女童在爸爸媽媽陪伴下來到會場，由聯合數位文創董事長李彥甫(右一)、中正紀念堂副處長許麗慧(右二)、有行旅旅行社總經理何智綺(左一)等人一同頒獎。記者杜建重／攝影
「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」展覽期間，因逢新冠肺炎疫情，主辦單位1至2小時就會消毒收銀機台。記者杜建重／攝影
「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」展覽期間，因逢新冠肺炎疫情，主辦單位1至2小時就會消毒收銀機台。記者杜建重／攝影
「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」，即日起到4月5日在中正紀念堂展出，。記者杜建重／攝影
「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」，即日起到4月5日在中正紀念堂展出，。記者杜建重／攝影
「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」展覽期間，因逢新冠肺炎疫情，主辦單位工作人員全程配戴口罩，提醒民眾避免碰觸展品。記者杜建重／攝影
「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」展覽期間，因逢新冠肺炎疫情，主辦單位工作人員全程配戴口罩，提醒民眾避免碰觸展品。記者杜建重／攝影
「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」，即日起到4月5日在中正紀念堂展出。記者杜建重／攝影
「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」，即日起到4月5日在中正紀念堂展出。記者杜建重／攝影
「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」展覽期間，民眾每次使用完導覽機後主辦單位會立即消毒。記者杜建重／攝影
「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」展覽期間，民眾每次使用完導覽機後主辦單位會立即消毒。記者杜建重／攝影
「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」，即日起到4月5日在中正紀念堂展出。記者杜建重／攝影
「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」，即日起到4月5日在中正紀念堂展出。記者杜建重／攝影
「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」由聯合數位文創所主辦，即日起到4月5日在中正紀念堂展出。記者杜建重／攝影
「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」由聯合數位文創所主辦，即日起到4月5日在中正紀念堂展出。記者杜建重／攝影
「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」展覽期間，因逢新冠肺炎疫情，主辦單位如臨大敵，民眾進入中正紀念堂需透過熱感應儀量測體溫。記者杜建重／攝影
「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」展覽期間，因逢新冠肺炎疫情，主辦單位如臨大敵，民眾進入中正紀念堂需透過熱感應儀量測體溫。記者杜建重／攝影
「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」展覽期間，因逢新冠肺炎疫情，主辦單位間隔2小時就會消毒扭蛋機。記者杜建重／攝影
「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」展覽期間，因逢新冠肺炎疫情，主辦單位間隔2小時就會消毒扭蛋機。記者杜建重／攝影
聯合數位文創董事長李彥甫表示，圖坦卡門特展在新冠肺炎疫情影響下仍然有六萬人參觀，希望這項展覽能將世界文化帶進台灣，也讓台灣走向國際。記者杜建重／攝影
聯合數位文創董事長李彥甫表示，圖坦卡門特展在新冠肺炎疫情影響下仍然有六萬人參觀，希望這項展覽能將世界文化帶進台灣，也讓台灣走向國際。記者杜建重／攝影
「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」，即日起到4月5日在中正紀念堂展出。記者杜建重／攝影
「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」，即日起到4月5日在中正紀念堂展出。記者杜建重／攝影
「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」，即日起到4月5日在中正紀念堂展出。記者杜建重／攝影
「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」，即日起到4月5日在中正紀念堂展出。記者杜建重／攝影
「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」展覽推出平日打卡就送展場限定的明信片活動。記者杜建重／攝影
「圖坦卡門─法老王的黃金寶藏特展」展覽推出平日打卡就送展場限定的明信片活動。記者杜建重／攝影

埃及 世界遺產 郵輪

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