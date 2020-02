影／澳洲大火中的野生動物：短尾矮袋鼠、袋鼬、袋鼠、袋熊、無尾熊

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

這次澳洲大火不僅危害了當地居民,也破壞了澳洲各種生物的棲息地。就讓我們來認識一下這些熬過大火、現在迫切需要人類幫助的有袋動物吧!

看完後,有沒有覺得這些動物不僅可愛又多才多藝呢?在介紹這些動物的同時,旁白用了許多生動又實用的片語和單字,今天就和希平方一起來認識它們吧!

◎ have a trick up someone's sleeve

這個片語的意思是「有妙計」,源自於玩撲克牌時,將好牌藏在袖子裡的作弊方式,舉個例子:

I have a few tricks up my sleeve if Mark decides to pursue legal action against me.(如果 Mark 要對我採取法律行動的話,我還是有些妙計。)

◎ tuck away

這個片語的意思是「將某物存起來、藏起來」,舉個例子:

Don't worry about the jewels. They have been safely tucked away.

(不用擔心珠寶。它們已經被安全地藏起來了。)

◎ a / one hell of a…

這個片語的意思是「極好的、極壞的、極大的...」,用來修飾後面的名詞。要注意的是,這個字可以表示正面或負面意思,需要搭配前後文或說話語氣來判斷是什麼意思喔,舉個例子:

That was one hell of a party you threw last night. Everyone said they had such a great time.(你昨晚辦的派對真的棒極了。每個人都說他們非常享受。)

That was a hell of a way to treat someone. Never do it again!(那樣對待別人真的很過分。別再那麼做了!)

◎ get about

這個片語的意思是「四處走動、旅行」,也可以用 get around 替換,舉個例子:

Dad can't get about too much anymore, so I go over to help him.(老爸沒辦法太常到處走動了,所以我過去幫他。)

Tom really gets about—last week he was in Kyoto, and this week he's in Okinawa.(Tom 真的是到處旅行--上週他還在京都,這週他已經在沖繩了。)

◎ not the sharpest tool in the shed

這個片語可以用來委婉地表示某人「笨笨的、不聰明」,舉個例子:

Bob isn't the sharpest tool in the shed, but no doubt he is really handsome!(Bob 雖然笨笨的,但毫無疑問他真的非常帥!)

◎ backup plan

這個單字的意思是「備案」,由 backup(備用物)和 plan(計劃)組成。Backup 也能和其他單字搭配,如 backup system「備用系統」、backup power supply「備用電源」、backup players「候補球員」等,舉個例子:

If our strategy doesn't work, do you have any backup plans?(如果我們的策略沒用的話,你還有任何備案嗎?)

Due to the power outage, the hospital is using its backup power supply.(因為停電的關係,醫院現在正使用備用電源。)

◎ all-out

這個字是形容詞,意思是「竭盡全力的、全力以赴的」,也可以寫成動詞片語 go all out,表示「竭盡全力、全力以赴」,舉個例子:

If you want to stay on the team, you have to make an all-out effort in the next game to prove yourself.(如果你還想留在隊上,下場比賽你得盡全力證明你自己。)

We must go all out to increase our customer base.(我們得盡力增加我們的客群。)

看完這篇專欄後,相信你也都知道 get about、all-out 這些常見片語和單字的意思了,別忘了再去看一下影片練習自己的聽力和口說喔!

延伸閱讀

1. 動物大觀園--非洲大草原上的動物英文名稱,你都會了嗎?

2. 動物大集合!『一群』動物除了『a group of』還能怎麼說?

3. 『我超愛狗!』除了『I like dogs very much.』還可以怎麼說?

【更多學英文資源,詳見《希平方》】