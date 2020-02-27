影／澳洲大火中的野生動物：短尾矮袋鼠、袋鼬、袋鼠、袋熊、無尾熊

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聯合新聞網 / 希平方

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這次澳洲大火不僅危害了當地居民，也破壞了澳洲各種生物的棲息地。就讓我們來認識一下這些熬過大火、現在迫切需要人類幫助的有袋動物吧！

看完後，有沒有覺得這些動物不僅可愛又多才多藝呢？在介紹這些動物的同時，旁白用了許多生動又實用的片語和單字，今天就和希平方一起來認識它們吧！

◎ have a trick up someone's sleeve

這個片語的意思是「有妙計」，源自於玩撲克牌時，將好牌藏在袖子裡的作弊方式，舉個例子：

I have a few tricks up my sleeve if Mark decides to pursue legal action against me.（如果 Mark 要對我採取法律行動的話，我還是有些妙計。）

◎ tuck away

這個片語的意思是「將某物存起來、藏起來」，舉個例子：

Don't worry about the jewels. They have been safely tucked away.

（不用擔心珠寶。它們已經被安全地藏起來了。）

◎ a / one hell of a…

這個片語的意思是「極好的、極壞的、極大的...」，用來修飾後面的名詞。要注意的是，這個字可以表示正面或負面意思，需要搭配前後文或說話語氣來判斷是什麼意思喔，舉個例子：

That was one hell of a party you threw last night. Everyone said they had such a great time.（你昨晚辦的派對真的棒極了。每個人都說他們非常享受。）

That was a hell of a way to treat someone. Never do it again!（那樣對待別人真的很過分。別再那麼做了！）

◎ get about

這個片語的意思是「四處走動、旅行」，也可以用 get around 替換，舉個例子：

Dad can't get about too much anymore, so I go over to help him.（老爸沒辦法太常到處走動了，所以我過去幫他。）

Tom really gets about—last week he was in Kyoto, and this week he's in Okinawa.（Tom 真的是到處旅行－－上週他還在京都，這週他已經在沖繩了。）

◎ not the sharpest tool in the shed

這個片語可以用來委婉地表示某人「笨笨的、不聰明」，舉個例子：

Bob isn't the sharpest tool in the shed, but no doubt he is really handsome!（Bob 雖然笨笨的，但毫無疑問他真的非常帥！）

◎ backup plan

這個單字的意思是「備案」，由 backup（備用物）和 plan（計劃）組成。Backup 也能和其他單字搭配，如 backup system「備用系統」、backup power supply「備用電源」、backup players「候補球員」等，舉個例子：

If our strategy doesn't work, do you have any backup plans?（如果我們的策略沒用的話，你還有任何備案嗎？）

Due to the power outage, the hospital is using its backup power supply.（因為停電的關係，醫院現在正使用備用電源。）

◎ all-out

這個字是形容詞，意思是「竭盡全力的、全力以赴的」，也可以寫成動詞片語 go all out，表示「竭盡全力、全力以赴」，舉個例子：

If you want to stay on the team, you have to make an all-out effort in the next game to prove yourself.（如果你還想留在隊上，下場比賽你得盡全力證明你自己。）

We must go all out to increase our customer base.（我們得盡力增加我們的客群。）

看完這篇專欄後，相信你也都知道 get about、all-out 這些常見片語和單字的意思了，別忘了再去看一下影片練習自己的聽力和口說喔！

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【更多學英文資源，詳見《希平方》】

大火 澳洲 希平方

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