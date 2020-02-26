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影／情人節特輯 五歲的小朋友覺得愛是什麼呢？

聯合新聞網 / 希平方

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五歲的小孩知道什麼是「愛」嗎？脫口秀主持人 Jimmy Kimmel 拿出「戀愛探測器」，騙兩個五歲小孩他們愛上彼此了，小孩們會有什麼天真可愛的反應呢？

五歲孩子對愛情的理解和反應是不是相當有趣可愛呢？看完影片後，我們也來認識英文中一些跟 love 有關的用語或表達法吧！

決定愛上妳

◎ be in love

意思是「戀愛、相愛」，後面可以加上 with someone 表示「跟誰相愛」，例如：

We were in love for about eight months.（我們大概談了八個月的戀愛。）

I can tell from their eyes that they are still madly in love with each other.（我從他們眼睛能看出他們依然深愛著對方。）

◎ fall in love

Fall 有「墜入」的意思，所以 fall in love 要表達的就是「戀愛、墜入愛河」囉！後面同樣可以加上 with someone 表示「愛上某人」。例如：

I never thought I would fall in love with someone so easily.（我從未想過我會這麼輕易就愛上一個人。）

那如果感情淡了，兩人不再相愛了，英文則可以說 fall out of love。例如：

They were so deeply in love weeks ago. I can’t believe they fell out of love so soon.（他們幾個禮拜前是如此相愛。真不敢相信他們的感情這麼快就散了。）

◎ head over heels (in love)

Head 是「頭」，heel 是「腳跟」。這個片語最初是寫成 heels over head，用來形容某人跌倒、頭下腳上的情形，到了 18 世紀，這個片語前後對調變成了 head over heels，意思也從跌倒在地變成跌進愛裡，用來表示「愛得神昏顛倒、跌入愛裡無法自拔」。我們來看個例子：

I think he has fallen head over heels in love with the girl he met in France.（我覺得他已經無可自拔地愛上他在法國遇到的那個女生。）

◎ love at first sight

At first sight 是「第一眼」，所以 love at first sight 自然就是指「一見鍾情」囉！例如：

The moment when our eyes met, I knew it was love at first sight.（我們眼神交會的那刻，我知道那就是一見鍾情。）

戀愛中的那些小事

◎ lovebirds

要表示「情侶、戀人」，我們常會用 couple 或 lover，但除此之外還有一種幽默的表達喔，那就是 lovebirds，用來形容那些「很恩愛的戀人、愛侶」。例如：

Let’s go somewhere else and leave these two lovebirds alone. （我們到別的地方去，別打擾這對愛侶了。）

◎ lovestruck

Strick 有「擊、打」的意思，那「被愛擊中的」自然就是指「熱戀的、被愛沖昏頭的」囉。例如：

Be rational. Don’t behave like a lovestruck teenager.（理智點。別像個被愛沖昏頭的少年。）

◎ lovesick

Sick 是「生病」，lovesick 就類似我們中文說的「害相思病的」，特別指因為愛上不愛自己的人而傷心難過的狀態。例如：

He’s been acting like a lovesick boy, spending all his time mooning over a girl who doesn’t even know he exists.（他最近就像是害了相思病的小男孩，無時無刻都在想那個根本不知道他存在的女孩。）

◎ lovey-dovey

意思是「在公開場合卿卿我我的」，例如：

Hey, you two! Stop acting all lovey-dovey and go get a room!（欸，你們倆！別大庭廣眾卿卿我我的，去開房間啦！）

而我們中文常說的「放閃、曬恩愛」，英文則可以說 PDA，也就是 public display of affection（公然展示愛慕之情）。例如：

This celebrity couple is pretty open about their relationship, showing plenty of PDA in public.（這對明星情侶檔對他們的戀情相當公開，在公共場合曬了不少恩愛。）

◎ love bite

Bite 有「咬傷、咬痕」的意思，而在愛裡會出現的咬痕，其實就是那些常在脖子上留下的「吻痕、咬痕」囉，也就是俗稱的「種草莓」。來看個例子：

She was embarrassed to find that her boyfriend had left a huge love bite on her neck.（她尷尬地發現她男友在她脖子上種了顆大草莓。）

除了 love bite，我們也經常用 hickey 來表示這種吻痕。例如：

A: Is that a hickey on your neck?（你脖子上是被種草莓嗎？）

B: No, it’s just a mosquito bite.（不，只是被蚊子叮啦。）

◎ puppy love

Puppy 是「小狗」。小狗小時候可能深得大家喜愛，但隨著小狗長大，這種喜歡的感覺可能會逝去，因此有人用 puppy love 形容「孩童或青少年時期感受到的短暫愛戀」。來看個例子：

It was just puppy love. We were so young and naive then.（那只是少男少女間短暫的愛戀。我們當時太過年輕、太過天真。）

◎ love triangle

Triangle 是「三角形」的意思，所以 love triangle 自然就是指「三角戀」囉！來看個例子：

Her latest novel is about a love triangle among three teenagers.（她的最新小說是關於三個青少年的三角戀。）

看完今天的專欄後，相信你也更認識英文中一些與 love 相關的表達法了！生活中可以試著找機會實際用用看喔！

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