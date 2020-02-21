巡演地包含三疫區 以色列巴希瓦現代舞團來台喊卡

受新冠肺炎疫情影響，兩廳院今天宣布2020TIFA台灣國際藝術節─巴希瓦現代舞團的演出《委內瑞拉》取消。

兩廳院表示，巴希瓦現代舞團今年上半年共安排上海、埼玉、台北三地演出。受亞洲疫情影響，三地出入境的法規及防疫措施皆有不同，加上以色列政府已公告亞洲地區為高風險的旅遊警示區，舞團與上海、埼玉的邀演單位及兩廳院共同討論後，決定取消此次亞洲巡迴演出。原訂3月21日及22日，巴希瓦現代舞團為台灣觀眾所規劃的Gaga工作坊也同步取消。

巴希瓦舞團是世界知名舞團，於1964年創立於以色列特拉維夫，由法國猶太裔銀行家族的巴希瓦女士創辦，並邀請瑪莎．葛蘭姆作為首任藝術顧問，1990年後由編舞大師歐哈德．納哈林（Ohad Naharin）擔任藝術總監，並發展獨特的gaga肢體技巧帶領舞團全球巡演，國際間以奔放又灑脫的舞蹈風格聞名。2010年曾來台演出作品《十載精彩》，引起轟動好評不斷，台灣舞迷一票難求。

睽違十年後，巴希瓦舞團此次來台演出的作品《委內瑞拉》為納哈林2017年發表的新作，以特殊的藝術手法來呈現舞蹈動作的劇場風貌，在舞者上下半場同樣的動作之下，透過舞台燈光音效的改變，呈現不同的感官效果。此一創意作品無法與台灣的觀眾相見，舞團表示深感遺憾。