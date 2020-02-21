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林懷民倫敦座談 創雲門是受甘迺迪總統這句名言啟發

聯合報 / 記者陳宛茜／即時報導
林懷民以「雲門守門人」（Cloud Gatekeeper）為題，與衛報舞評瑪克蘿對談。圖／文化部提供
林懷民以「雲門守門人」（Cloud Gatekeeper）為題，與衛報舞評瑪克蘿對談。圖／文化部提供

文化部駐英國代表處文化組攜手與英國三一拉邦音樂舞蹈學院，聯合邀請雲門舞集創辦人林懷民，於倫敦當地時間20日晚間於拉邦劇院（LabanTheatre），和英國「衛報」知名舞評人茱蒂絲．瑪克蘿（JudithMackrell）對談。

林懷民去年底卸下雲門舞集藝術總監一職，當晚講座特別以「雲門守門人」（Cloud Gatekeeper）為題。衛報舞評人瑪克蘿在開場引言，自她去年赴台參與雲門舞集戶外公演，感受到舞團的影響力談起，邀請林懷民分享舞團的成立及理念，更探究各個經典作品的創作背景及肢體語彙。

林懷民透露，雲門舞集創團受到了美國甘迺迪總統名言「要問你能為國家做什麼」及和平工作隊（Peace Corps）的啟發，同時深受「赤腳醫生」訓練理念的感召，希望以演出對台灣社會有所貢獻。

林懷民也提到雲門諸多創作以及舞者訓練，都來自於對東、西方文化彼此差異的體認。他自神話及建築美學切入，說明西方芭蕾追求筆直、高聳的線條，東方舞蹈則源自「天圓地方」，喜以圓或曲線呈現。基於這個體認，他發展出雲門舞集不同於西方舞團的編創風格，並且本於台灣文化及歷史脈絡走出自己的道路，更導入太極導引，訓練舞者呼吸、冥想，形成舞團的肢體語彙。

林懷民也在對談中透露，在台灣演出場地還非常貧乏的年代，雲門舞集就在體育場或棒球場搭建舞台，為民眾演出舞作。時至今日，舞團仍持續每年舉辦到地方上的演出。林懷民以在台東池上的戶外演出說明當地民眾如何經由參與演出的執行，提高對家鄉的認同感及自信，更帶動了年輕人返鄉服務的意願。

講座尾聲聽眾提問，林懷民回應舞團發展是集體努力的成果，並向在座的助理藝術總監李靜君、資深舞者蘇依屏致意，也表示將借重新任藝術總監鄭宗龍不同的創作思維以及強韌的執行力，迎向未來的挑戰，舞團「將一如以往，而且表現更好」。

林懷民 舞團 雲門舞集

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