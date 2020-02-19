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鼓勵大膽創新 科技部推融合式跨領域研究實驗專案計畫

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導

鼓勵學界大膽嘗試、自由發想，催生新興研究領域，科技部宣布推動「融合式跨領域研究實驗專案計畫」，以跨領域融合的科學研究，來回應全球面臨的重大挑戰與日趨複雜的議題，並催生新興研究領域。預計於今年3月初公告徵求研究構想。

科技部表示，此一規劃借鏡美國國家科學基金會NSF GCR(Growing Convergence Research)構想的實驗型計畫。科學界跨域創新已是趨勢，科技部希望以更新穎深度融合跨領域的架構，來研究未來棘手且複雜的跨域問題，或開創新的研究領域。

有別於以往由上而下的專案研究徵求方式，科技部此次融合式跨領域研究實驗專案規畫，由申請者自組團隊、超越框架，在科技部既有的專案、倡議，或現有支持的研究之外，鼓勵學界發想需跨領域專長共同研究的重大課題，並且說明團隊組成如何「融合」進行研究，以促成未來研究群組永續發展，形成對話連結的潛力。

科技部表示，計畫構想須同時符合以下兩個要件：

1.深度跨領域融合研究。

2.於「未來社會可能面臨的重大議題」或「重大科學議題的突破」自訂研究題目。

此外，此一融合式跨領域研究實驗型計畫，其申請包含「構想書」及「計畫書」兩階段，構想書之書面審查階段將採雙盲審查，構想書審查通過之申請者，需針對5年期研究計畫書提出兩階段的規畫，第一階段經審查有顯著進展之計畫才能再獲得第二階段的資助。

科技部表示，構想書之書面審查階段將採雙盲審查，以選出好的跨領域研究構想為目標。期待藉此實驗專案，鼓勵學界從社會或科學的重大議題自由發想，融合不同學門的知識、理論、方法、數據、研究社群和術語，促成研究社群間持續的互動，藉此產生新的研究架構、典範，甚至於新興領域。

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