影／三種運鏡技巧 讓你拍出電影質感的畫面

聯合新聞網 / 希平方

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許多人夢想能拍出專業又引人入勝的影片，這時候基本的運鏡技巧就相當重要，趕快來看看這部影片學習超實用的運鏡技巧吧！

看完後，有沒有覺得非常不可思議呢？不需要什麼昂貴的道具，只需要一台相機和一點技巧就能拍出像電影一樣的畫面。另外，影片中也提到了許多拍攝影片的常用英文詞彙，今天就來和希平方一起學習這些詞彙吧！

◎ camera movement

這個單字是由 camera（相機、攝影機） 和 movement（動作）組合而成，意思是「運鏡」，舉個例子：

Camera movement plays a vital role in filmmaking. If you do it wrong, your film loses the magic power to engage the audience.（運鏡在製片中扮演了很重要的角色。如果你搞砸了，你的電影就會失去吸引觀眾的魔力。）

◎ slow motion

這個單字是由 slow（慢的）和 motion （移動）組合而成，也就是「慢動作」的意思，是常見的慣用搭配喔，舉個例子：

Could you play that scene again but in slow motion this time?（你可以再播一次這一幕，不過這一次用慢動作嗎？）

◎ shot

Shot 在電影中指的是「片段、鏡頭」，也可以用來指「照片」，舉個例子：

The opening shot of the film shows a lone man driving through the streets.（這部電影的開場鏡頭是一個孤單的男子開過街道。）

Even the most amateur photographers can snap perfect shots in this magnificent place.（即便是最業餘的攝影師在這壯麗的景色下也能拍出完美的照片。）

◎ frame rate

這個單字是由 frame（幀）和 rate（比率）組合而成，指的是「幀率」。在電影或遊戲中，frame（幀）指的是一個靜態的畫面，而影片中提到的 60 frames per second （一秒 60 幀）就是指一秒鐘可以記錄下 60 個連續的畫面，舉個例子：

The frame rate is close to 120 fps, making the video very smooth.（幀率將近 120 fps，讓影片相當流暢。）

※小提醒：fps 就是 frames per second 的縮寫，表示每一秒的幀數。

◎ footage

Footage 的意思是「一段影片、片段」，在製片時用來指未經過剪輯、加工的影片，在新聞中也常會用這個單字來指監視器、手機拍攝到的事件影像，舉個例子：

Could you make some sound effects for the footage?（你能為這個片段製作一些音效嗎？）

The actor attempted to clear his name after footage of the incident had been broadcast worldwide.（這名演員的事件影片被放送到全世界後，他試圖洗白他的名聲。）

◎ foreground

Foreground 指的是「前景」，而和 foreground 相對的就是 background「背景」，除了能用來描述影片，也能用來描述照片、畫作等，舉個例子：

He places a bright red hat in the foreground to draw the audience’s attention.（他將一頂鮮紅色的帽子放在前景來吸引觀眾的注意。）

另外，foreground 也常常作動詞使用，意思是「強調、凸顯」，舉個例子：

His speech foregrounds the importance of animal rights.（他的演講強調了動物權利的重要性。）

◎ B-roll

B-roll 指的是「輔助畫面」。一般拍攝影片時大致會分成主鏡頭和輔助鏡頭，主鏡頭拍攝出來的影像稱作 A-roll，而輔助鏡頭拍出來的影像就是 B-roll。B-roll 能使 A-roll 拍出來的故事更豐富，並增加臨場感、營造情緒，舉個例子：

We need to get some B-roll to make the scene more immersive.（我們需要一些輔助畫面來增加這一幕的臨場感。）

看完這篇專欄後，想必你對電影的拍攝和製作又更了解了。下次和朋友談論電影時，不妨試著用用這些詞彙吧！

延伸閱讀

1. 『拍片、剪片』英文怎麼說？

2. 劇組人員知多少 part 1－－『燈光師、群眾演員』英文怎麼說？

3. 劇組人員知多少 part 2－－『道具師、化妝師』英文怎麼說？

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