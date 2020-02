影／三種運鏡技巧 讓你拍出電影質感的畫面

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

許多人夢想能拍出專業又引人入勝的影片,這時候基本的運鏡技巧就相當重要,趕快來看看這部影片學習超實用的運鏡技巧吧!

看完後,有沒有覺得非常不可思議呢?不需要什麼昂貴的道具,只需要一台相機和一點技巧就能拍出像電影一樣的畫面。另外,影片中也提到了許多拍攝影片的常用英文詞彙,今天就來和希平方一起學習這些詞彙吧!

◎ camera movement

這個單字是由 camera(相機、攝影機) 和 movement(動作)組合而成,意思是「運鏡」,舉個例子:

Camera movement plays a vital role in filmmaking. If you do it wrong, your film loses the magic power to engage the audience.(運鏡在製片中扮演了很重要的角色。如果你搞砸了,你的電影就會失去吸引觀眾的魔力。)

◎ slow motion

這個單字是由 slow(慢的)和 motion (移動)組合而成,也就是「慢動作」的意思,是常見的慣用搭配喔,舉個例子:

Could you play that scene again but in slow motion this time?(你可以再播一次這一幕,不過這一次用慢動作嗎?)

◎ shot

Shot 在電影中指的是「片段、鏡頭」,也可以用來指「照片」,舉個例子:

The opening shot of the film shows a lone man driving through the streets.(這部電影的開場鏡頭是一個孤單的男子開過街道。)

Even the most amateur photographers can snap perfect shots in this magnificent place.(即便是最業餘的攝影師在這壯麗的景色下也能拍出完美的照片。)

◎ frame rate

這個單字是由 frame(幀)和 rate(比率)組合而成,指的是「幀率」。在電影或遊戲中,frame(幀)指的是一個靜態的畫面,而影片中提到的 60 frames per second (一秒 60 幀)就是指一秒鐘可以記錄下 60 個連續的畫面,舉個例子:

The frame rate is close to 120 fps, making the video very smooth.(幀率將近 120 fps,讓影片相當流暢。)

※小提醒:fps 就是 frames per second 的縮寫,表示每一秒的幀數。

◎ footage

Footage 的意思是「一段影片、片段」,在製片時用來指未經過剪輯、加工的影片,在新聞中也常會用這個單字來指監視器、手機拍攝到的事件影像,舉個例子:

Could you make some sound effects for the footage?(你能為這個片段製作一些音效嗎?)

The actor attempted to clear his name after footage of the incident had been broadcast worldwide.(這名演員的事件影片被放送到全世界後,他試圖洗白他的名聲。)

◎ foreground

Foreground 指的是「前景」,而和 foreground 相對的就是 background「背景」,除了能用來描述影片,也能用來描述照片、畫作等,舉個例子:

He places a bright red hat in the foreground to draw the audience’s attention.(他將一頂鮮紅色的帽子放在前景來吸引觀眾的注意。)

另外,foreground 也常常作動詞使用,意思是「強調、凸顯」,舉個例子:

His speech foregrounds the importance of animal rights.(他的演講強調了動物權利的重要性。)

◎ B-roll

B-roll 指的是「輔助畫面」。一般拍攝影片時大致會分成主鏡頭和輔助鏡頭,主鏡頭拍攝出來的影像稱作 A-roll,而輔助鏡頭拍出來的影像就是 B-roll。B-roll 能使 A-roll 拍出來的故事更豐富,並增加臨場感、營造情緒,舉個例子:

We need to get some B-roll to make the scene more immersive.(我們需要一些輔助畫面來增加這一幕的臨場感。)

看完這篇專欄後,想必你對電影的拍攝和製作又更了解了。下次和朋友談論電影時,不妨試著用用這些詞彙吧!

