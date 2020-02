影／Kobe Bryant 傳奇一生，曼巴精神永留於世

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

2020 年 1 月 26 日,Kobe Bryant 搭乘直升機途中墜機身亡,這一天將成為球迷心中永遠的痛。小飛俠布萊恩、老大、曼巴精神,這些詞彙將永留於世,世人將永遠記得這位籃球傳奇。

這支影片回顧了 Kobe Bryant 傳奇的一生,不知是否有勾起你的回憶,或讓你更加了解 Kobe Bryant 這個人了呢?在緬懷這位籃球巨星的同時,我們也來認識一些與他最愛的籃球相關的詞彙吧!

「傳球、運球」英文怎麼說?

◎ 傳球

可以說 pass、pass the ball 或 make a pass。其中,pass 是「傳球」的意思,可以是動詞或名詞。例如:

Leo passed the ball to an open teammate without looking at him.(Leo 將球傳給了有空檔的隊友,而沒有看他。)

Justin made a long pass to start a fast break, but his teammate missed it.(Justin 長傳發動快攻,但他的隊友沒接到球。)

※ fast break 是一種進攻策略,指「快速將球前傳,讓防守方來不及回防,藉此創造得分機會」。

◎ 運球

英文是 dribble,是一種基本籃球動作,但也有一些比較難的運球變化,例如影片提到的「胯下運球」,英文是 dribble between someone’s legs;電視上常看到的「背後運球」,英文則是 dribble behind someone’s back。我們來看個例子:

Robin turned it over when he tried to dribble behind his back.(Robin 試圖背後運球時,發生了失誤 。)

「投籃、上籃、灌籃」英文怎麼說?

◎ 投籃

可以說 shoot、shoot the ball、take a shot...等。其中,shoot 是動詞「投球」的意思,shot 則是它的名詞。例如:

Don’t hesitate to shoot the ball when you have a good chance.(當你有好機會時,就出手投籃,不要猶豫。)

He took an unbelievable three-pointer and swished.(他嘗試投出一顆不可思議的三分球,球「刷」一聲空心入網。)

※ swish 的音類似球空心入網的聲音,英文會用它來表示「投進空心球」,或者也可以說 hit nothing but net,字面意思是「只打到網子」,也就是「投進空心球」的意思囉。

球投出去之後,如果「投進」,我們常會用 drain、nail、sink、score...等動詞,或用 make a shot、make a basket、score a basket 等慣用語去表達。那要注意,因為要形容投進時,這件事通常已經發生,因此大多會用過去式呈現喔。例如:

He made a basket and extended the lead to double digits.(他出手投進,將領先擴大為兩位數。)

The crowd went wild as the player took the last-second shot and nailed it.(那名球員投出最後一擊且投進時,觀眾陷入了瘋狂。)

※ last-second shot 就是「最後一擊」的意思。而比賽最後讀秒階段投進的最後一擊或壓哨球,英文也可以說 buzzer-beater,其中,buzzer 是「蜂鳴器」,會在讀秒時間到的時候響起,那搶在蜂鳴器響起前投進的一球,自然就是指「壓哨球」囉!

如果球投出卻「沒進」,我們可以用 miss 這個動詞。例如:

He dribbled to the left, pulled up for a jumper, but missed.(他將球運到左邊,急停跳投,但球沒進。)

球沒進就算了,如果投出的球還很不準,我們可以用 brick 去形容,它的原意是「磚頭」,在籃球術語中用來指「很不準的球」,而如果不準到連籃框跟籃板都沒碰到,也就是中文常說的「籃外空心球、麵包球、肉包(台語)」,英文則可以用 air ball 來表達。例如:

He was so nervous that he shot several air balls in his first game.(他太緊張了,以致於在他的第一場比賽中投了好幾個籃外空心。)

◎ 上籃

上籃的英文是 shoot a layup。其中,layup 是籃球術語,指「上籃」。而所謂「上籃」,就是指「朝籃框方向跑動,在籃框底下附近以單手將球放進的動作」。來看個例子:

He could have shot a layup and scored, but he chose to pass the ball to his teammate.(他本來可以上籃得分,但他選擇傳球給隊友。)

◎ 灌籃

灌籃的英文是 dunk 或 slam-dunk,而所謂「灌籃」,指的是「進攻球員高高躍起,在球框上方將球用力灌進籃框的動作」。例如:

He grabbed the rebound and dunked the ball into the basket.(他抓下籃板,將球用力灌進籃框。)

看完今天的專欄,相信你也知道基本的籃球動作,像是傳球、運球、投籃等該怎麼說了。下次再有機會看籃球賽轉播或打籃球時,不妨回想一下可以怎麼用英文表達這些動作喔!

