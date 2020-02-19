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影／Kobe Bryant 傳奇一生，曼巴精神永留於世

聯合新聞網 / 希平方

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2020 年 1 月 26 日，Kobe Bryant 搭乘直升機途中墜機身亡，這一天將成為球迷心中永遠的痛。小飛俠布萊恩、老大、曼巴精神，這些詞彙將永留於世，世人將永遠記得這位籃球傳奇。

這支影片回顧了 Kobe Bryant 傳奇的一生，不知是否有勾起你的回憶，或讓你更加了解 Kobe Bryant 這個人了呢？在緬懷這位籃球巨星的同時，我們也來認識一些與他最愛的籃球相關的詞彙吧！

「傳球、運球」英文怎麼說？

◎ 傳球

可以說 pass、pass the ball 或 make a pass。其中，pass 是「傳球」的意思，可以是動詞或名詞。例如：

Leo passed the ball to an open teammate without looking at him.（Leo 將球傳給了有空檔的隊友，而沒有看他。）

Justin made a long pass to start a fast break, but his teammate missed it.（Justin 長傳發動快攻，但他的隊友沒接到球。）

※ fast break 是一種進攻策略，指「快速將球前傳，讓防守方來不及回防，藉此創造得分機會」。

◎ 運球

英文是 dribble，是一種基本籃球動作，但也有一些比較難的運球變化，例如影片提到的「胯下運球」，英文是 dribble between someone’s legs；電視上常看到的「背後運球」，英文則是 dribble behind someone’s back。我們來看個例子：

Robin turned it over when he tried to dribble behind his back.（Robin 試圖背後運球時，發生了失誤 。）

「投籃、上籃、灌籃」英文怎麼說？

◎ 投籃

可以說 shoot、shoot the ball、take a shot...等。其中，shoot 是動詞「投球」的意思，shot 則是它的名詞。例如：

Don’t hesitate to shoot the ball when you have a good chance.（當你有好機會時，就出手投籃，不要猶豫。）

He took an unbelievable three-pointer and swished.（他嘗試投出一顆不可思議的三分球，球「刷」一聲空心入網。）

※ swish 的音類似球空心入網的聲音，英文會用它來表示「投進空心球」，或者也可以說 hit nothing but net，字面意思是「只打到網子」，也就是「投進空心球」的意思囉。

球投出去之後，如果「投進」，我們常會用 drain、nail、sink、score...等動詞，或用 make a shot、make a basket、score a basket 等慣用語去表達。那要注意，因為要形容投進時，這件事通常已經發生，因此大多會用過去式呈現喔。例如：

He made a basket and extended the lead to double digits.（他出手投進，將領先擴大為兩位數。）

The crowd went wild as the player took the last-second shot and nailed it.（那名球員投出最後一擊且投進時，觀眾陷入了瘋狂。）

※ last-second shot 就是「最後一擊」的意思。而比賽最後讀秒階段投進的最後一擊或壓哨球，英文也可以說 buzzer-beater，其中，buzzer 是「蜂鳴器」，會在讀秒時間到的時候響起，那搶在蜂鳴器響起前投進的一球，自然就是指「壓哨球」囉！

如果球投出卻「沒進」，我們可以用 miss 這個動詞。例如：

He dribbled to the left, pulled up for a jumper, but missed.（他將球運到左邊，急停跳投，但球沒進。）

球沒進就算了，如果投出的球還很不準，我們可以用 brick 去形容，它的原意是「磚頭」，在籃球術語中用來指「很不準的球」，而如果不準到連籃框跟籃板都沒碰到，也就是中文常說的「籃外空心球、麵包球、肉包（台語）」，英文則可以用 air ball 來表達。例如：

He was so nervous that he shot several air balls in his first game.（他太緊張了，以致於在他的第一場比賽中投了好幾個籃外空心。）

◎ 上籃

上籃的英文是 shoot a layup。其中，layup 是籃球術語，指「上籃」。而所謂「上籃」，就是指「朝籃框方向跑動，在籃框底下附近以單手將球放進的動作」。來看個例子：

He could have shot a layup and scored, but he chose to pass the ball to his teammate.（他本來可以上籃得分，但他選擇傳球給隊友。）

◎ 灌籃

灌籃的英文是 dunk 或 slam-dunk，而所謂「灌籃」，指的是「進攻球員高高躍起，在球框上方將球用力灌進籃框的動作」。例如：

He grabbed the rebound and dunked the ball into the basket.（他抓下籃板，將球用力灌進籃框。）

看完今天的專欄，相信你也知道基本的籃球動作，像是傳球、運球、投籃等該怎麼說了。下次再有機會看籃球賽轉播或打籃球時，不妨回想一下可以怎麼用英文表達這些動作喔！

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