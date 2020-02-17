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弘光學生專業外語競賽奪6獎 1金2銀2銅1金頭腦

聯合報 / 記者游振昇/即時報導
弘光科大英語系大三學生王柔淇，預計暑假到英國密德薩斯大學攻讀雙聯學位。記者游振昇／攝影
弘光科大英語系大三學生王柔淇，預計暑假到英國密德薩斯大學攻讀雙聯學位。記者游振昇／攝影

弘光科技大學學生日前參加第８屆專業英日文詞彙與聽力能力大賽總決賽，獲得1金2銀2銅1金頭腦佳績。美髮造型設計系的大二學生姚佳萱，每天最少花6小時念書，在美容彩妝類奪冠；拿下金頭腦的國際溝通英語系大三學生王柔淇，雅思成績達到6分標準，預計暑假前往英國密德薩斯大學（Middlesex University）修讀雙聯學位。

弘光科大語言中心主任鄭景媚表示，在老師指導下，這次學校總共有18位學生在第８屆專業英日文詞彙與聽力能力大賽區域賽獲獎，其中9位學生拿下區預賽前兩名，晉級參加總決賽，在專業英文詞彙組71校262名參賽者中拿下佳績。

奪冠的學生姚佳萱表示，雖然念美髮系，但是想要多一個外語的能力，畢業後會比其他人多就業選擇機會，才決定報名參加英文詞彙美容彩妝類組的比賽，希望未來靠著一把剪刀、一隻梳子與雙手，便能營業謀生，有好的英文能力輔助，更可以出國走遍世界各地。

除了準備英文詞彙比賽，姚佳萱說，她從高二起養成讀外文雜誌、看美國戲劇的習慣，大量的閱讀文章增加閱讀力，看劇的時候則刻意把中文字遮掉，藉此訓練聽力，遇到不會的先記下來再上網查詢，準備比賽的同時，也在加強其他領域的英文能力，增加自己國際視野。

獲得英文詞彙觀光類組金頭腦的大三學生王柔淇說，她對語言很感興趣，高中時便念英語科，想在大學有比賽經驗而報名參賽，這次比賽按照自己讀書方式，每天分配時間背單字，設定範圍背誦，一邊背一邊寫一邊念，等到滾瓜爛熟後，再進行下一個進度，不會一次背很多單字。

王柔淇表示，除了準備英文詞彙比賽外，她每天會看2個多小時美劇、國外網紅影片，遇到不會的等看完後再去查詢，訓練聽力，她曾經聽學長姊分享到國外念書的經驗很嚮往，去年看到學校雙聯學位的申請公告，馬上報名參加徵選，雅思測驗達到6分標準，順利取得赴英國念書資格，預計暑假赴英國密德薩斯大學唸書。

弘光科大美髮系大二學生姚佳萱，每天最少要花6小時念英文書，參加英文詞彙競賽奪冠。記者游振昇／攝影
弘光科大美髮系大二學生姚佳萱，每天最少要花6小時念英文書，參加英文詞彙競賽奪冠。記者游振昇／攝影

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