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看植田正治把生活攝影變超現實 聽戰爭安魂曲很療癒

聯合報 / 記者何定照／台北即時報導
布瑞頓「戰爭安魂曲」。圖／衛武營提供

攝影大師植田正治是日本當代攝影始祖，台灣近年流行的人小景大、幾無表情的「擺拍攝影」照，若光以構圖形貌來說，很難不聯想他。然而，來看在華山舉行的植田正治回顧展，才能全面認識這位在近一世紀前作品就深具風格化的攝影家，在超現實中獨具東方內斂感，時如畫作、舞台劇乃至電影般言說無盡。

植田正治生於日本鳥取縣，從小熱中攝影，漸漸樹立有別於當時盛行的寫實攝影的風格。1937年，他發表以家鄉海濱附近女童為主角的「少女四態」，就是他實踐由攝影師擺好景再拍攝的「擺拍攝影」的代表作。

1949年，攝影雜誌「CAMERA」邀請主張寫實的日本攝影界領軍人物土門拳，和植田正治等鳥取攝影師進行「沙丘攝影對決」，雙方都拍沙丘中的模特兒和攝影家，最後土門拳自感難以拍攝，植田卻被沙丘深深吸引，拍出系列經典。土門拳雖也讚美植田，隨後卻喊出「絕對寫實」等口號，植田在攝影藝壇就此沉寂，但仍默默拍照。

同年起，植田在鳥取沙丘拍攝以家人為主題的「家庭」系列，明明是記錄最熟悉的家人，構圖、氛圍卻富超現實感，成為他「導演式攝影」顛峰之作。作品「有妻子的沙丘風景」等，構圖更令人聯想印象派畫家莫內乃至超現實畫家基里訶。

其他系列還包括拍攝達15年的「童曆」、1974年起在攝影雜誌「每日攝影」連載的「小傳記」等，都各有特色。1983年植田愛妻遽逝，植田兒子見父親活力漸失，說服向來拒絕商業攝影的他接拍時尚寫真「沙丘」系列，結果大受好評，植田也享譽國際，本展也有精彩呈現。此系列由於具時尚帽子等元素，不少作品令人聯想比利時超現實畫家馬格利特畫作，更是一絕。

植田正治逝世20年紀念回顧展共展出140件作品，包括8釐米創作影片，在華山西五館展至3月1日。

228紀念日演出的英國作曲家布瑞頓「戰爭安魂曲」也是重量級。這齣為二戰遭毀、重新落成的考文垂大教堂寫成的合唱曲，是20世紀最重要的合唱作品之一，衛武營藝文中心和英國國家歌劇院跨國共製新版，2018年倫敦全球首演。

本次在台演出，由衛武營藝術總監簡文彬指揮，葛萊美最佳歌劇錄音男高音莫里斯、女高音陳美玲與男中音吳翰衛獨唱，國立台灣交響樂團、台北愛樂合唱團以及世紀合唱團演奏。 3月1日另有一場。

植田正治「少女四態」，1939。圖／©Shoji-Ueda-Office
植田正治「有妻子的沙丘風景」，1950。圖／©Shoji-Ueda-Office
植田正治「Kako與花」，1949。圖／©Shoji-Ueda-Office
植田正治「爸爸、媽媽、與孩子們」，1949。圖／©Shoji-Ueda-Office

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