舊書如何成珍品 專家分析有五個關鍵

舊書珍品價格如何鑑別，籌辦「春風似友」、「清風似友」珍品拍賣會的掃葉工房傅月庵表示，關鍵有五個。首先是作者與書本身價值；二是版本是否初版；三是品相保存；四是相關配備如書衣等完整度；五是有無作者落款、題字。

傅月庵說，舊書成珍品，作家本身價值當然最重要，第一本書更重要，這在周夢蝶、瘂弦、商禽、夏宇等人的例子都很明顯。此外，書價也往往在作者辭世後價格翻倍。

版本也是重點。傅月庵說，就算都是作家的第一本書，初版和再版價格會差一半。若書保存如新，品相漂亮，價格也會更高。

書籍配備如書衣、別冊甚至外包膠膜等是否完整，也能左右書價。傅月庵說，美國小說家費茲傑羅的「大亨小傳」精裝版有包書衣，若書衣完整，可與沒書衣者差十幾萬美元。近來台灣書籍常包書腰，不少人常將書腰丟棄，傅月庵提醒，若保存書腰，未來價格也會有差。

作家簽名、題字與價格關係也大有學問。傅月庵說，若只有作家簽名的「簽名本」價格還好，但若上款題贈者、下款簽名乃至時間都具備，甚至還題贈話語的「題簽本」，價格就水漲船高。

傅月庵表示，像詩人周夢蝶都不現場題簽，會向讀者要地址，之後細心裁宣紙、用毛筆題話，再寄給讀者，如此題簽本價格就不斐。以「孤獨國」來說，沒簽名2萬，有簽名3到5萬。

本名吳訥孫的作家鹿橋，名作「未央歌」去年拍出5、6萬，原因也是該書初版品相極佳，且題贈給當時任職故宮、本名袁德星的詩人／畫家「楚戈」。香港作家董橋「小風景」，也因有董橋親寫一段話，拍出6、7萬。