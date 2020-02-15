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明新科大培育滑雪人才 赴日本雪場實地體驗

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
明新科大運管系與高豐運動網產學合作，帶領學生前往日本雪場實地體驗滑雪課。圖／明新科大提供

明新科技大學運動管理系與專業滑雪運動高豐運動網，連續3年產學合作辦理滑雪課程，今年2月11日至15日，由教練帶領11名學生學生前往日本宮城的鬼首滑雪場移地訓練，實地認識雪場經營與體驗滑雪運動。

帶隊的明新科大運管系系主任張博能系表示，運管系與高豐運動網合作3年開設滑雪課，並由高豐補助經費讓學生前往日本的雪場實地體驗與訓練已有實際成果，像是大四學生陸佳欣取得高豐滑雪指導員資格，今年隨團擔任助理教練指導學弟妹；同為大四的曾品嘉、謝宇星也透過3年的課程與日本實習經驗，將朝滑雪運動休閒領域發展。

今年在高豐的引薦下，寒假也有10名學生在日本岩手的夏油滑雪場實習，此行也前往夏油訪視實習學生生活與工作情形。

高豐運動網表示，學生前往日本是課程的一部分，從出國前的滑雪器具與衣物的認識、海關規範，到雪場環境與滑雪課程安排、教練教學，能實地觀察與學習滑雪團的運作模式，並從中汲取經驗，才能完整的瞭解到整體滑雪運動產業的樣貌。

明新科大也指出，滑雪運動在台灣相當受到歡迎，市場每年20%至30%在成長，其中前往日本滑雪為最多，不管是自由行或跟團，滑雪的指導教練都不可或缺，滑雪運動與旅遊的產業商機也相對大增。

明新科大附近有小叮噹科學主題樂園室內滑雪場能夠提供滑雪課程的學生基本練習，修習滑雪運動課程的學生先在小叮噹室內滑雪場學習基本動作與相關安全知識，第二學期則安排前往日本滑雪場實地訓練與認識雪場經營相關知識。

前往日本雪場移地訓練的學生，結訓後由高豐頒發證書，並將利用此行所學，辦理10場推廣活動，學習行銷企劃滑雪運動旅遊，培養運動行銷的專業，吸引更多民眾投入滑雪運動。

明新科技大學運動管理系與專業滑雪運動高豐運動網，連續3年產學合作辦理滑雪課程。圖／明新科大提供

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