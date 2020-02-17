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數感實驗室／2020數學重要年份 史上第一次國際數學日

聯合報 / 賴以威（數感實驗室）
2020數學新年快樂
2020數學新年快樂

2020年可以說是數學界的重要年份。國際數學會向聯合國科教文組織提出申請，希望能制定專屬的數學紀念日，日期定在3月14日，也就是俗稱的「圓周率日」。聯合國科教文組織2019年通過，因此今年的3月14日，將是史上第一次的國際數學日。

為了慶祝國際數學日，許多國家在今年三月會有熱鬧的活動，台灣也不例外。響應數學日，我們就以兩道數學算式來慶祝2020新年快樂吧。這兩道數學式子是由1到9往上，或是9到1往下排列而成。你可以把任意幾個阿拉伯數字組成一個更大的位數，或是插入加（減）法、乘（除）法、括號等運算，甚至把數字往上挪變成次方。運用這些規則，巴西數學家塔納加（I. J. Taneja）湊出了2020的數學式子

如果你記性夠好，或許會想起剛好在52篇，也就是整整一年前，我們曾經介紹過塔納加教授的2019年版本。

1+2×34+5×6×（7×8+9）=2019

98+7+65+432×1=2019

塔加納教授不只做過這兩年，從0到11111的所有數字，他都能用以上的方法規則整理出來，除了從1到9排出10958，迄今都還沒成功。這個數字也成了許多數學愛好者在網路上討論的議題，大家紛紛嘗試新增加一些運算符號，來湊出10958。比方說塔加納教授自己就增加了「階乘」後，完成以下算式

1+2+3!!+（-4+5!+6-7）×89=10958

我們特別來解釋一下3!!這個雙階乘，它是3!=3×2×1=6，6!=720。國外知名數學影音頻道Numberphile錄製兩部影片，其中一步利用”||”這個符號，意思是將兩個數字連結在一起。比方說2×3 || 7=6 || 7=67。多了此符號，就能湊出以下的式子

1×2 || 3 + （（4×5×6） || 7+8）×9=10958

你不妨也挑戰看看，能不能加一個符號來完成算式，或是乾脆直接沿用塔加納教授現有的規則，搞不好能創造出大家都沒想到的結果噢。

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