防疫書單閱讀不打烊、親子感情升溫 30本好書認識疫情自主學習

遇見幸福是人之所欲，遭逢困蹇是人之所惡。遇見全球疫情爆發的時刻，如何安心生活，安靜作息，找回學習的規律，穩定堅定地前進步伐？我知道，要告訴你：黑暗的背後是陽光，任誰也聽不下去！受苦的不是你，受難的不是你，這種「心靈雞湯」喝起來，味道真的很不對味。那麼，換個角度思考——誰不在黑暗中踽踽獨行著？面對世道人心，誰能真正無憂無慮？環顧四週，許多人即便辛苦，也不願意讓別人跟著辛苦，即便難過，也明白沒有一直哭泣的權利，即便有苦難言，都相信過了這個坎，就能看見那個村。

親愛的，我們不抱怨，試著在人生的寒冬找尋燦陽，面對災難和痛苦，無需迴避，因為它不會憑空消失⋯⋯但是，我們得有勇氣與責任去處理它。那是生活的一部分，也是重要的區塊。讓我們從防疫書單中，學習不打烊，一起重返閃亮人生吧!

一、省視生活作息，家人生活同步

疫情雖帶來人與人之間的空間疏離，卻也讓我們多出兩周的時間自主運用，給了家人之間求之不得的相互對話與陪伴的時光，我們可以共同制定居家學習的生活提案，讓自己做時間的主人，從起床到晚上休息，一日的生活作息，如何安排成可執行又豐富的時間表：可以發呆讓大腦天馬行空，可以盡力學習把作業進行複習或預習，做些可鍛煉身體的室內運動，來點娛樂遊戲，做些家務勞動身體，顧家又健康。

這個時間作息表必須全家人共同擬定與遵守。大人的行動要與孩子同步，例如，孩子正在讀寫時，大人也可以陪同閱讀相關主題的書籍，或是著手進行工作上的計劃，全家一起進行減重，從飲食到運動，大家都一致參與。還有，做家務不是一個人的事，大家各司其職、分工合作，更能體會家是共同營造的愛之避風港。

居家時間，可以角色互換，讓孩子變成行事曆的執行監督者，家長既可以擔任楷模者，讓孩子能從中學習，也能從彼此同步的作息中，進行深度對話，增進彼此溝通，引導孩子面對突發狀況，如何運用所學進行解決，也讓他更理解無常人生，有情生活的價值，也產生對家庭的責任感，進而讓親子感情升溫。

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二、紛亂的時刻，需要理性思辨

當疫情消息瘋傳，資訊紛亂，難免難辨事實的真偽。此刻，我們需要啟動理性思辨的按鍵，當科技和大數據的力量，能讓我們有效地控制疫情與做好防護時，我們體會到：决策的關鍵在於用科學的方法，理性的思考去解決眼前的難關……

生活是最好的老師，面對恐慌而來的焦慮，我們真的要搶口罩嗎？要跟著人潮去搶物資嗎？為什麼你明知道真實的樣貌，卻又那麼忐忑不安？此刻有哪些重要的學習議題是我們可以從中學習與反思的呢？你想過：如何與自然環境和諧相處？與社會集體意識和平共存？環境議題、公衛安全議題、道德與法治議題，科技議題、生命議題等，從疫情開始發生後，我們啟動思考重大議題的理性，找到解決問題的關鍵，更是現代人不可或缺的素養。

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三、找出線上學習的關鍵

我始終相信：任何好用的學習工具，都需要有人適時引導與陪伴學習者。如果，我們期待孩子能善用學習工具，我們就得根據每個人實際的需要，協助他們進行學科概念及主題的線上資源蒐集與分類，給出系統性學習的建議，再分配主題閱讀資料讓大家都能輕鬆參與。如果是想培養孩子自主學習的能力，就不宜強制或是限制大家共同上線學習的時間。

但可以給出學習的範圍與區段，派出有趣的任務，讓學生有動機能在時間內完成學習。老師給的作業可以是探究與實作形式的，偶爾給點闖關遊戲式的新鮮與刺激感，讓孩子們感覺到：即便一個人在家學習，老師和家人也像是在身邊與之互動與陪伴，內心的集體歸屬感，可以讓自主學習有效地進行，也能穩定一人自學的徬徨心情，讓我們給出線上學習的催化劑，愛與陪伴能讓題課時間不致因無所事事而陷入生活空轉的局面。

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四、認識環境與疫情邁向健康生活

面對疫情，我們可以健康為主題，結合防病知識的汲取，科學防疫措施的建立，讓孩子注意當今重大社會議題，從中教導他們珍愛生命的重要。面對疫情不用悲觀，反應以積極樂觀的心態來面對防疫工作，台灣從上而下，從下而上，我們看見社會互助的光明面。多少人默默傳愛，靜靜陪伴，甚至，相關防疫人員不眠不休的努力，衛福部長及團隊幾乎是宵衣旰食地為全民健康把關。

我們明白：一個人的格局和視野決定事情的成敗，同時，真切地認識自身環境，面對社會共同困難時，做出社會責任與擔當的正面行為，恰是我們人生價值的確立。或許在最壞的時刻，面對無常逆襲的人生百態，正是考驗人性美好串聯的時機。有機會再回首，這些走過的生活經歷，都是邁向健康人生活千金難買的人生經驗。

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五、自主學習的契機與實踐

停課不停學，恰好是培養孩子自主學習最好的時機。教導孩子訂定學習目標，執行學習計畫，從預訂成果檢視自己的學習歷程。一個失敗的計畫並不是沒有意義的，唯有親身實踐，你才能看見自己的優劣勢，機會和威脅點。這個時間，可以靜下心與自己對話，找出學習上的需求，甚至讓自己有時間為學習上的問題解惑，慢下來，反而是一種快。

大人的引導適時地給予有力的支持與正確的方法，才能培養孩子真正的自主學習能力。如果，我們不幫孩子塞滿學習的時間表，讓他從中探索與思考如何學習能效率更高？效果更好？並從每個學習的經驗修正自己學習的方式，停課期間的自主學習，一定能幫孩子找到自主學習的正能量。

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