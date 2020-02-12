台大用世界最薄材料研發氫能電池 太陽光吸收率增2成

蔡英文政府推能源轉型，2025年再生能源發電要占兩成。太陽能是主要的再生能源之一，缺點是不能貯存，沒太陽就不能發電。台大材料系特聘教授陳俊維團隊用「石墨烯」結合「矽」材料，把太陽能轉變成氫能，有望製成再生能源發電電池，太陽光吸收率比既有技術高20%。

陳俊維今天出席科技部研究成果發表記者會，他說，目前運用太陽能的難題是不能貯存、不能運送；若要把太陽能轉成氫氣，需耗費大量電力。不過轉成氫能，就是最乾淨的潔淨能源，因為氫燃料電池只會產生純水，不會排放其他廢氣。

他說，既有氫能技術都只用「矽」材料，優點是能吸收大範圍的太陽光譜，市場上也容易取得。但它吸收太陽光，有四成被反射掉，無法運用。矽也無法抗酸、鹼，應用時還要另鍍一層可導電的薄膜，花費較高。

陳俊維與台科大教授黃炳照、東海大學教授王迪彥組成新世代能源研究團隊，並執行科技部研究計畫，首度把石墨烯和矽結合，產生再生能源燃料。這項科研成果近期登上能源國際期刊「Advanced Energy Materials」，且上了該期封底。

陳俊維說，石墨烯很薄，但在酸或鹼的電解液中，又有很好的穩定性，改善過去在矽上鍍薄膜的技術問題。石墨烯與矽會形成「蕭基界面」，降低矽的反射率，增加太陽光吸收率20%，增加產氫效能。

陳俊維表示，石墨烯2004年被科學家發現，是自然界目前已知的最薄材料，厚度0.34奈米，只有頭髮直徑的10萬分之一。他的團隊今天帶了透明的石墨烯薄膜到記者會現場，形容是「國王的新衣」，要仔細看才看得到。

科技部次長謝達斌說，全球暖化問題持續，各地都在尋求能源多元化。陳俊維也說，例如即將開幕的東京奧運，就有不少運用氫能發電的設施。