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「孽子」劇、書新上市 白先勇：年輕同志看會覺受肯定

聯合報 / 記者何定照／台北即時報導
白先勇「孽子」發表40年，舞台劇版「孽子」將重新上演，圖為演出龍子、阿鳳情侶檔的周孝安（上）、張逸軍。圖／創作社劇團提供

作家白先勇經典小說「孽子」今年逢發表40年，舞台劇、書藉新版都將重上市。去年台灣同志婚姻專法通過，回首同志從40年前「孽子」的無家狀態到今日可自行成家，白先勇說，當今年輕同志若再看「孽子」，會覺得自己已受肯定，「愛情、親情都獲承認」。

「孽子」描寫一群不被家庭接受的同志，在社會尋找自己家園的坎坷流離。白先勇說，他寫「孽子」最原始的靈感，是在美任教時看到一本報導文學，作者因兩個兒子遭人拍色情照片，展開調查，發現全美每年有上百多萬青少年主動或遭趕離家，其中許多都因性向問題，就此淪落街頭。

白先勇說，書中記錄有位律師慈悲收容這些流落街頭的孩子，照顧他們念書、找工作，律師死時，這些孩子都跑回來扶靈柩，讓他深受感動，這位律師即化為「孽子」中照顧眾同志的傅老爺子。此外，美國有起官司，是位少年和中年男人發生關係，感情也很好，後來男人遭起訴，少年在法庭請法官請不要懲罰男人，「他是世上我唯一的朋友」，這無助的情感，也化為「孽子」靈感。

不少人猜想，「孽子」在當年保守年代發表時，應曾引來批評。白先勇說，當時台灣其實一片噤聲，沒有任何評語，他也沒壓力，「我想大家不曉得怎麼去面對這本書、不敢提。」過了好幾年，才越來越多人談這本書，也有許多作家表白受「孽子」啟蒙，去年「孽子」還獲法國「世界報」（Le Monde）選為1944年起全球百大最佳小說之一，是台灣唯一入選小說。

去年台灣同婚通過合法，白先勇說，他很高興台灣社會終於能接納同志身分並給予合理權益，「同志也希望有伴侶、組織家庭，享有法律權益。」他相信會有越來越多國家認可同婚，因為人本來就生來平等，百年來婦女、同志等人權都是經過抗爭逐步恢復，「這是父權、霸權社會的趨勢」。

「孽子」舞台劇2014年首演，今年幾位男主角有新陣容，最受矚目的「龍子」一角由入圍金鐘獎最佳男主角的周孝安擔任，「阿鳳」仍由太陽劇團前舞者張逸軍詮釋。白先勇說，他對張逸軍的「阿鳳」非常滿意，「非他莫屬，看他跳舞那野勁！」「孽子」舞台劇3月21日起在高雄衛武營等巡演，小說新版將由允晨文化出版，將收白先勇最新序文。

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