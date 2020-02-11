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台大交響樂團2020歐洲巡演 7月15日至28日登場

聯合報 / 記者章凱閎／即時報導

台大交響樂團預計於7月15日至28日展開「2020歐洲巡演」，分別在維也納、斯洛伐克、布拉克登場，三場演出皆以貝多芬「皇帝鋼琴協奏曲」為主軸，以慶祝貝多芬250周年誕辰。

台大交響樂團曾於1993年赴美國洛杉磯、波士頓、紐約巡演，深獲佳評。27年後，將於今年暑假期間，再度展現音樂素養，為維也納第3屆國際音樂節特邀交響樂團，將在維也納、斯洛伐克、布拉格巡演三場。

台大交響樂團表示，三場演奏會都安排貝多芬「皇帝鋼琴協奏曲」為主軸，以慶祝貝多芬250周年誕辰，其他曲目包括德弗扎克「新世界交響曲」、莫扎特「費加洛婚禮」、以及史梅塔那「莫爾道河」。

台大交響樂團表示，此次巡演由莊文貞擔任指揮，她也是長榮交響樂團現任駐團指揮，以及高雄市立交響樂團客座指揮。

莊文貞畢業於師大音樂系指揮碩士，獲得維也納音樂暨表演大學高級指揮文憑。2003年曾獲維也納音樂大師班主辦的比賽優勝獎，指揮演出足跡遍台灣各地、東京、上海、洛杉磯。

貝多芬「皇帝鋼琴協奏曲」由胡志龍主奏。他曾是台大交響樂團1998年團小提琴手，為現任美國田納西大學鋼琴講座教授，經常於美國各地、加拿大、愛爾蘭、日本、韓國、台灣、中國大陸及印尼各國演出協奏曲、室內樂及獨奏會。

交響樂團 維也納 台大
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