影／看Jimmy Fallon跟上IG熱潮玩角色濾鏡 NSFW、tltr是什麼意思？

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最近 Instagram 的限時動態「角色偵測濾鏡」相當受歡迎，連今夜秀的主持人 Jimmy Fallon 也跟上了這股風潮，在節目上大玩特玩，來看看他會測出什麼有趣的結果吧！

如果你是 Instagram 的愛好者，一定要知道 filter（濾鏡）這個單字！除了這個字外，今天希平方也要教你各種社群網站常用的詞彙，讓你的英文也能跟上潮流喔！

◎ trending

這個字的意思是「流行的、熱門的」，不過跟 popular 稍稍不同，trending 特別指的是在社群網站、網路新聞上備受關注，舉個例子：

Within minutes of the incident, the politician's name was trending on Twitter.（這個事件才發生幾分鐘，這名政治家的名字就在推特上竄紅。）

◎ troll

這個字原本的意思是西方神話中的「山怪、巨人」，衍伸出來的意思則是「在網路上刻意發言激怒他人的人」，類似於中文的酸民。例如：

Hey, bro! Cheer up! Don’t let those trolls ruin your day.（嘿，兄弟！振作點！別因為那些酸民而不開心。）

另外，troll 也可以當動詞使用，就是指「在網路上刻意發言激怒他人」，舉個例子：

If some people are obviously trolling, then I'll delete their posts and kick them out of the group.（如果某些人明顯是在激怒、攻擊他人，我會刪除他們的貼文並把他們踢出群組。）

◎ peeps

這個字其實是 people 的縮寫，可以用來表示「人們、朋友、追蹤者」，常用複數，舉個例子：

How many peeps will come to my party tonight?（今晚有多少人會來我的派對？）

◎ no cap

這個片語的意思是「沒有騙人、真的」，可以在描述完一件誇張的事情後補上這個片語，舉個例子：

I saw Roland at the Shilin Night Market yesterday, no cap!（我昨天在士林夜市看到 Roland，不騙你！）

◎ I smell cap

這個片語是上一個片語的延伸，表示「意識到某人在說謊」，舉個例子：

A: Amy and I are just good friends.（我和 Amy 只是好朋友。）

B: Really? I smell cap, you little liar.（真的嗎？少騙我了，你這小騙子。）

◎ canceled

這個單字原本的意思是「被取消的」，衍伸出的意思是「失去關注的、被無視的」，常用來描述名人、網紅做了不恰當的行為或發表了冒犯他人的言論後，被粉絲撻伐、取消關注與支持，類似中文的掉粉，舉個例子：

A: Can you believe what the singer posted on Facebook? Ridiculous!（你能相信那歌手在臉書上 po 了什麼嗎？太扯了！）

B: Yeah, I bet she will soon be canceled.（是啊，我想她馬上就會掉粉。）

※小提醒：如果是英式英文，這個字的拼法會變成：cancelled 喔！

◎ snowflake

這個單字原本的意思是「雪花、雪片」，衍伸出的意思是「脆弱、敏感、容易被冒犯的人」，帶有貶意，類似中文的玻璃心、草莓族，常被用來諷刺年輕人，舉個例子：

Don't be too hard on Sandy. She's a total snowflake, and you'll only upset her.（別對 Sandy 太嚴厲。她非常玻璃心，你只會讓她玻璃心碎滿地。）

◎ NSFW

這個單字是 not safe for work 的縮寫，意思是「不適合工作時觀賞」，用在打開某些網路資源時，提醒裡面的影片、相片可能含有令人噁心不適的畫面，不適合在工作時點閱，舉個例子：

If your friend sends you something with NSFW in the title, don't click on it.（如果你朋友傳給你標題內有 NSFW 的東西，別點開來。）

◎ eww

這個字原本是英文口語對話中常用的感嘆詞，因為社群網站的興起而演變成可以書寫的詞彙，用來表示「不贊同、感到厭惡」，舉個例子：

Eww! Did you forget to wash your smelly socks?（呀！你是不是忘了洗你的臭襪子？）

◎ meh

這個字原本也是英文口語對話中常用的感嘆詞，因為社群網站的興起而演變成可以書寫的詞彙，用來表示「不感興趣、不在乎」，例如：

A: Stop being a couch potato! Help me with the cleaning, okay?（別老是坐在那裡看電視！幫我打掃一下，好嗎？）

B: Meh!（喔！）

另外，也可以當作形容詞，意思是「不太特別、不有趣的」，舉個例子：

The new Marvel movie is kind of...meh.（新的漫威電影實在是...不怎麼樣。）

◎ tltr

這個字是 too long to read 的縮寫，用來表示「某人的訊息、貼文、文章太冗長了，不想閱讀」：

Man, this article about some new slang words is way tltr!（老兄，這篇關於新俚語的文章實在太長了，懶得讀啦！）

看完後，相信大家在瀏覽英文社群網站時一定能更容易理解網友的文字。不過要注意除了 trending 和 troll 這兩個字外，其他單字片語比較不建議在正式英文寫作中使用喔！

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