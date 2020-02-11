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信仰的小偷？瑞典「宣教新疆」的歷史秘話與羞恥

會考生活英語／【生活篇】 書店特賣會

聯合新聞網 / 實踐大學陳超明教授 編審、資深英語教師廖莉雅 編寫

★ 單字

1. special [ˋspɛʃəl] adj. 特別的（國中基本1200字）

2. secret [ˋsikrɪt] adj. 神祕的；祕密的（國中挑戰800字）

★ 實用字詞

1. ad　廣告，是advertisement的簡略

2. buy 2 (and) get 1 free　買二送一

Here’s an ad about a bookstore’s special sale.

以下是關於一家書店特賣會的廣告。

閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀

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動手做做看：將長句分成短字詞

A secret gift will be given on the first day for shopping over $30.

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1. How long does the sale last?

(A) Two days

(B) A week

(C) One month

2. What CAN’T we know from the ad?

(A) Where the bookstore is.

(B) When the store is open.

(C) Who to ask questions.

3. Who can get a secret gift?

(A) Mary, who buys 2 dozen pens, 2 dollars each, on Feb. 9.

(B) John, who gets a schoolbag, 35 dollars, on Feb. 10.

(C) Kevin, who pays for 30 notebooks on Feb. 15.

解答：

動手做做看：將長句分成短字詞

A secret gift will be given／on the first day／for shopping over $30.

一件神祕禮物／將會贈送／在第一天／購物30元以上。

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1. (B) 2. (C) 3. (A)

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