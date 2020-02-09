快訊

兩岸交通10日限縮！大小三通月影響12萬人 剩5機場可飛

台人自陸返台後確診武漢肺炎 大連17天詳細行程曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

文化部新設文化獎章 表揚對文化事務具貢獻人士

聯合報 / 記者何定照／台北即時報導
文化部1月底公告新設獎項「文化部文化獎章」，圖為文化部長鄭麗君。本報資料照片

文化部1月底公告新設獎項「文化部文化獎章」，表揚對文化事務具貢獻人士。該獎對象不分國籍與年齡，無獎金及名額限制，2月3日已由文化部長鄭麗君在法國首次頒發，給了與台灣共同設立及辦理「台法文化獎」的法蘭西學院人文政治科學院院長達恪斯等六人。

文化部文化獎章2017年就曾預告，文化部表示，今年1月獲行政院核定。

根據「文化部文化獎章頒給辦法」，該獎依獎章條例授權訂定，受獎人若是文化部及所屬機關人員，由其服務機關單位推薦；若是非文化部人員，由與請獎事實有關的機關學校或團體推薦。請頒由文化部審查通過後，報請部長核定。

辦法規定，該獎章分為一等、二等、三等，除有特殊情形，初次頒給三等，並得因積功晉等。但頒給外國人者，不受頒給等級限制。

台灣有官方色彩的文化類獎項已有行政院文化獎、總統文化獎、國家文藝獎等，文化部表示，行政院文化獎屬院層級，為國家最高文化榮譽獎項，旨在表彰對文化維護與發揚有特殊貢獻者，由行政院院長核頒；總統文化獎由社團法人中華文化總會主辦；國家文藝獎由財團法人國家文化藝術基金會主辦。以上三獎都可各得100萬元獎金。

文化部說，文化獎章是部層級，未設獎金，旨在表彰在文化事務領域對文化傳承、推廣、研究、創新與國際交流等面向具有重大貢獻者，受獎對象與上述獎項無不得重複的限制。

文化部 行政院 文化總會
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

馬祖「擺暝」祭神 國定民俗授證

國台交音樂會商業味 歌劇院裁罰10萬元、停權半年

獨／與企業合作違規 國臺交被歌劇院停權裁罰10萬

超帥！馬祖擺暝特有「人神共舞」 今授證國定重要民俗

相關新聞

文化部新設文化獎章 表揚對文化事務具貢獻人士

文化部1月底公告新設獎項「文化部文化獎章」，表揚對文化事務具貢獻人士。該獎對象不分國籍與年齡，無獎金及名額限制，2月3日...

「我的畫作是寄不出去的情書」 司徒強玫瑰訴哀豔

寫實派藝術家司徒強以畫玫瑰著稱，有「司徒玫瑰」之稱，台北誠品畫廊舉行他的個展，展至今晚7時。

董陽孜回顧展 瀟灑字間見宇宙

武漢新冠肺炎蔓延，不少人心情緊張，不妨看看藝展沉澱心情。書藝家董陽孜首次回顧展「行墨」在台北市立美術館舉行，盡收她逾半世...

清大以超音波活化腦細胞 成功治療帕金森氏症老鼠

國立清華大學分子醫學研究所副教授林玉俊與生醫工程與環境科學系教授葉秩光組成跨領域研究團隊，解開生物為何能聽見超音波之謎，...

國際小學堂／以色列如何切開巴勒斯坦？

美國川普政府上月廿八日公布中東和平計畫，打算讓以色列取得耶路撒冷完整主權，並保留在約旦河西岸占領的屯墾區，另一方面，雖然允許巴勒斯坦人建國，但巴勒斯坦人必須接受放棄耶路撒冷、解除武裝等條件。紐約時報、華爾街日報等美國媒體報導，巴勒斯坦幾乎毫不考慮就斷然拒絕，因為這項計畫太偏袒以色列。

影／2019 金球獎最佳電影《1917》 一鏡到底震撼拍攝！

最近討論度相當高的電影《1917》在英國影藝學院獎頒獎典禮上囊括了七項大獎，包含最佳影片、導演、攝影等等。前往電影院觀賞前，不妨了解一下這個影片的拍攝過程到底厲害在哪裡吧！

影／過年吃什麼？這八種年菜竟然有這些吉祥意義！

過年吃一堆年菜，但這些年菜又代表什麼意義呢？其實很多都是帶有祝福的吉祥食物喔，想賺大錢、升官、長壽的大家，快來看看你吃對了沒！

武漢肺炎知多少 與普通感冒的冠狀病毒哪裡不同？

嚴重特殊傳染性肺炎又稱為武漢肺炎，主要是由一種新型冠狀病毒 （Novel coronavirus）引起，世界衛生組織命名縮寫為2019-nCoV

太空產業正夯 中大辦「第一屆台灣新太空產業博覽會」

為鼓勵台灣太空產業發展、加強產業及學校間的交流，中央大學與台灣太空產業發展協會共同舉辦「第一屆台灣新太空產業博覽會」，9...

武漢肺炎防疫時事考題 為何要用酒精、漂白水消毒？

病毒的外套膜來自宿主細胞膜，成分主要為磷脂質。乙醇（酒精）是一種有機溶劑，能溶解細胞膜中的脂類成分，破壞細胞膜使細胞膜失去選透性。當細胞膜碰到高濃度（90~95％）的酒精時

會考生活英語／【旅遊篇】 滑雪

★單字 1. snow [sno] n. v. 雪、下雪（國中基本1200字） 2. ski [ski] n. v. 滑雪、滑雪屐（國中挑戰800字） ★實用字詞 1. go skii

宋怡慧／閱讀盛會延期 在家閱讀也可以防疫又療癒

當台北國際書展遇上武漢肺炎，文化部和書展基金會以防疫、參與度、書展品質為考量，決定延至五月舉行。雖然，眾所期待的閱讀盛會因疫情做出延期的決定，但是，我們一樣支持買書讀書的閱讀理

熱門新聞

延後開學不停課 線上課程怎麼選？老師分析推薦

獨／又一爆！康寧大學疑透過仲介招生 校方：學生已退學

世新港澳生返校隔離14天收6千 教育部：可收費

2周收6千、送去住飯店…港澳生檢疫 各校好亂

嘉縣布袋國中師生單車環島 6天5夜旅程盼挑戰自我

港澳外籍生陸續返校 中山大學派專人專車接進檢疫宿舍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。