文化部新設文化獎章 表揚對文化事務具貢獻人士

文化部1月底公告新設獎項「文化部文化獎章」，表揚對文化事務具貢獻人士。該獎對象不分國籍與年齡，無獎金及名額限制，2月3日已由文化部長鄭麗君在法國首次頒發，給了與台灣共同設立及辦理「台法文化獎」的法蘭西學院人文政治科學院院長達恪斯等六人。

文化部文化獎章2017年就曾預告，文化部表示，今年1月獲行政院核定。

根據「文化部文化獎章頒給辦法」，該獎依獎章條例授權訂定，受獎人若是文化部及所屬機關人員，由其服務機關單位推薦；若是非文化部人員，由與請獎事實有關的機關學校或團體推薦。請頒由文化部審查通過後，報請部長核定。

辦法規定，該獎章分為一等、二等、三等，除有特殊情形，初次頒給三等，並得因積功晉等。但頒給外國人者，不受頒給等級限制。

台灣有官方色彩的文化類獎項已有行政院文化獎、總統文化獎、國家文藝獎等，文化部表示，行政院文化獎屬院層級，為國家最高文化榮譽獎項，旨在表彰對文化維護與發揚有特殊貢獻者，由行政院院長核頒；總統文化獎由社團法人中華文化總會主辦；國家文藝獎由財團法人國家文化藝術基金會主辦。以上三獎都可各得100萬元獎金。

文化部說，文化獎章是部層級，未設獎金，旨在表彰在文化事務領域對文化傳承、推廣、研究、創新與國際交流等面向具有重大貢獻者，受獎對象與上述獎項無不得重複的限制。