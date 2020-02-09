快訊

兩岸交通10日限縮！大小三通月影響12萬人 剩5機場可飛

台人自陸返台後確診武漢肺炎 大連17天詳細行程曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「我的畫作是寄不出去的情書」 司徒強玫瑰訴哀豔

聯合報 / 記者何定照／台北即時報導
藝術家司徒強「水中之像」。記者何定照／攝影

寫實派藝術家司徒強以畫玫瑰著稱，有「司徒玫瑰」之稱，台北誠品畫廊舉行他的個展，展至今晚7時。

司徒強一生飄泊、63歲就病逝紐約。他的玫瑰主題源於1970年代從學校學生留下的顏料汙跡得靈感，展開一系列結合超寫實技法和普普觀念的作品，玫瑰也在此時，隨著膠帶、圖釘、枯葉、羽毛、彩帶等日常生活常可見的等物品，一起成為他創作題材。

1990年代，他越來越專注畫玫瑰，曾說玫瑰對他有種非常特殊的浪漫氣氛，尤其是殘凋的玫瑰更充滿頹廢美學，「擁抱頹廢也可以說是一種樂觀。」過度常見以致被部分人視為俗氣的玫瑰，在他手下化為哀豔的人生象徵。

21世紀後，他更以玫瑰結合黑洞、銀河、星雲、光、舍利、蝶、追憶等主題繪畫，讓玫瑰更具寓意。他不諱言自己愛情和生活充滿挫敗，「我的畫作是一封封寄不出去的情書」。

本次展中有他多幅經典，《紅舍利》以漆黑背景中的紅玫瑰為主角，彷彿是生命盡頭咳血出的燦爛，又像是黯夜中對生命的奮力追求；《水中之像》以白玫瑰虛實對照，深富禪意，道盡人生況味。

藝術家司徒強「紅舍利」。記者何定照／攝影

黑洞 愛情
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

保證女友愛！2020情人節限定 從經典玫瑰到清新白花香的香氛禮物推薦

邊化妝邊品酒微醺美！迪奧美妝情人節推美妝＋香檳禮盒

情人節送禮首選！「高顏值香水、香氛蠟燭」快放入口袋名單

上百位球員另一半相挺 布萊恩遺孀堅強讓人心疼

相關新聞

文化部新設文化獎章 表揚對文化事務具貢獻人士

文化部1月底公告新設獎項「文化部文化獎章」，表揚對文化事務具貢獻人士。該獎對象不分國籍與年齡，無獎金及名額限制，2月3日...

「我的畫作是寄不出去的情書」 司徒強玫瑰訴哀豔

寫實派藝術家司徒強以畫玫瑰著稱，有「司徒玫瑰」之稱，台北誠品畫廊舉行他的個展，展至今晚7時。

董陽孜回顧展 瀟灑字間見宇宙

武漢新冠肺炎蔓延，不少人心情緊張，不妨看看藝展沉澱心情。書藝家董陽孜首次回顧展「行墨」在台北市立美術館舉行，盡收她逾半世...

清大以超音波活化腦細胞 成功治療帕金森氏症老鼠

國立清華大學分子醫學研究所副教授林玉俊與生醫工程與環境科學系教授葉秩光組成跨領域研究團隊，解開生物為何能聽見超音波之謎，...

國際小學堂／以色列如何切開巴勒斯坦？

美國川普政府上月廿八日公布中東和平計畫，打算讓以色列取得耶路撒冷完整主權，並保留在約旦河西岸占領的屯墾區，另一方面，雖然允許巴勒斯坦人建國，但巴勒斯坦人必須接受放棄耶路撒冷、解除武裝等條件。紐約時報、華爾街日報等美國媒體報導，巴勒斯坦幾乎毫不考慮就斷然拒絕，因為這項計畫太偏袒以色列。

影／2019 金球獎最佳電影《1917》 一鏡到底震撼拍攝！

最近討論度相當高的電影《1917》在英國影藝學院獎頒獎典禮上囊括了七項大獎，包含最佳影片、導演、攝影等等。前往電影院觀賞前，不妨了解一下這個影片的拍攝過程到底厲害在哪裡吧！

影／過年吃什麼？這八種年菜竟然有這些吉祥意義！

過年吃一堆年菜，但這些年菜又代表什麼意義呢？其實很多都是帶有祝福的吉祥食物喔，想賺大錢、升官、長壽的大家，快來看看你吃對了沒！

武漢肺炎知多少 與普通感冒的冠狀病毒哪裡不同？

嚴重特殊傳染性肺炎又稱為武漢肺炎，主要是由一種新型冠狀病毒 （Novel coronavirus）引起，世界衛生組織命名縮寫為2019-nCoV

太空產業正夯 中大辦「第一屆台灣新太空產業博覽會」

為鼓勵台灣太空產業發展、加強產業及學校間的交流，中央大學與台灣太空產業發展協會共同舉辦「第一屆台灣新太空產業博覽會」，9...

武漢肺炎防疫時事考題 為何要用酒精、漂白水消毒？

病毒的外套膜來自宿主細胞膜，成分主要為磷脂質。乙醇（酒精）是一種有機溶劑，能溶解細胞膜中的脂類成分，破壞細胞膜使細胞膜失去選透性。當細胞膜碰到高濃度（90~95％）的酒精時

會考生活英語／【旅遊篇】 滑雪

★單字 1. snow [sno] n. v. 雪、下雪（國中基本1200字） 2. ski [ski] n. v. 滑雪、滑雪屐（國中挑戰800字） ★實用字詞 1. go skii

宋怡慧／閱讀盛會延期 在家閱讀也可以防疫又療癒

當台北國際書展遇上武漢肺炎，文化部和書展基金會以防疫、參與度、書展品質為考量，決定延至五月舉行。雖然，眾所期待的閱讀盛會因疫情做出延期的決定，但是，我們一樣支持買書讀書的閱讀理

熱門新聞

延後開學不停課 線上課程怎麼選？老師分析推薦

獨／又一爆！康寧大學疑透過仲介招生 校方：學生已退學

世新港澳生返校隔離14天收6千 教育部：可收費

2周收6千、送去住飯店…港澳生檢疫 各校好亂

嘉縣布袋國中師生單車環島 6天5夜旅程盼挑戰自我

港澳外籍生陸續返校 中山大學派專人專車接進檢疫宿舍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。