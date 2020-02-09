「我的畫作是寄不出去的情書」 司徒強玫瑰訴哀豔

寫實派藝術家司徒強以畫玫瑰著稱，有「司徒玫瑰」之稱，台北誠品畫廊舉行他的個展，展至今晚7時。

司徒強一生飄泊、63歲就病逝紐約。他的玫瑰主題源於1970年代從學校學生留下的顏料汙跡得靈感，展開一系列結合超寫實技法和普普觀念的作品，玫瑰也在此時，隨著膠帶、圖釘、枯葉、羽毛、彩帶等日常生活常可見的等物品，一起成為他創作題材。

1990年代，他越來越專注畫玫瑰，曾說玫瑰對他有種非常特殊的浪漫氣氛，尤其是殘凋的玫瑰更充滿頹廢美學，「擁抱頹廢也可以說是一種樂觀。」過度常見以致被部分人視為俗氣的玫瑰，在他手下化為哀豔的人生象徵。

21世紀後，他更以玫瑰結合黑洞、銀河、星雲、光、舍利、蝶、追憶等主題繪畫，讓玫瑰更具寓意。他不諱言自己愛情和生活充滿挫敗，「我的畫作是一封封寄不出去的情書」。