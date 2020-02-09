聽新聞
test
0:00 / 0:00
董陽孜回顧展 瀟灑字間見宇宙
武漢新冠肺炎蔓延，不少人心情緊張，不妨看看藝展沉澱心情。書藝家董陽孜首次回顧展「行墨」在台北市立美術館舉行，盡收她逾半世紀以來精選，線條瀟灑、格局大氣，看了絕對心胸舒暢。
董陽孜台灣師範大學美術學系畢業，期間向臺靜農、傅申等書畫家請益，畢業後赴美主修油畫、副修陶藝。之後她在紐約從事平面設計，1977年返台定居後，全心投入書藝創作，運用傳統筆墨媒材、當代藝術構成，合併行、草等「書體」多元創作，後期更發展出行草並用，樹立起書畫合一的獨特風格。
本次展出她1960年代起至今共94組件創作，包括15件巨幅書寫，每幅都占滿整片牆面，其中又以她1993年《九歌》橫寬逾14公尺最長。這些巨幅尺寸，讓她得以盡情揮灑心中所言，每幅都氣勢磅礡、意韻不盡，寥寥數字就彷彿能放射整個宇宙。
展中還有不少她不同時期寫的同幅字，觀眾可比對藝術家各異階段的藝術展現，也可看到她早期自稱「董姬」的多幅書法。書藝外，更有她早年留美時期油畫創作，包括她的自畫像。展至3月8日。
也別錯過同在北美館的泰國藝術家暨獨立電影製作人阿比查邦．韋拉斯塔古個展「狂中之靜」。屢以電影《極樂森林》、《熱帶幻夢》、《波米叔叔的前世今生》驚艷台灣觀眾的他，攝影、錄像藝術早受國際藝壇矚目，本次即展出他在劇情長片外多支短片、錄像作品、影像日記、攝影輸出、文獻素材等。
其中如首件錄像作品《窗》（Windows），用鏡頭小幅度移動捕捉物體間幽微的自然現象。他對泰國政治與社會現實的關懷，則可見《無名的力量》中記錄促成泰國房地產蓬勃發展，自己卻被困在社會階級、無法參與政治的建築勞工，以及以薩拉鬼窟佛像公園為場景，背後有著創辦人在1960年代冷戰時期遭控為共產黨員、被迫流亡的《煙火（檔案）》等作品。展至3月15日。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言