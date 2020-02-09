董陽孜回顧展 瀟灑字間見宇宙

武漢新冠肺炎蔓延，不少人心情緊張，不妨看看藝展沉澱心情。書藝家董陽孜首次回顧展「行墨」在台北市立美術館舉行，盡收她逾半世紀以來精選，線條瀟灑、格局大氣，看了絕對心胸舒暢。

董陽孜台灣師範大學美術學系畢業，期間向臺靜農、傅申等書畫家請益，畢業後赴美主修油畫、副修陶藝。之後她在紐約從事平面設計，1977年返台定居後，全心投入書藝創作，運用傳統筆墨媒材、當代藝術構成，合併行、草等「書體」多元創作，後期更發展出行草並用，樹立起書畫合一的獨特風格。

本次展出她1960年代起至今共94組件創作，包括15件巨幅書寫，每幅都占滿整片牆面，其中又以她1993年《九歌》橫寬逾14公尺最長。這些巨幅尺寸，讓她得以盡情揮灑心中所言，每幅都氣勢磅礡、意韻不盡，寥寥數字就彷彿能放射整個宇宙。

展中還有不少她不同時期寫的同幅字，觀眾可比對藝術家各異階段的藝術展現，也可看到她早期自稱「董姬」的多幅書法。書藝外，更有她早年留美時期油畫創作，包括她的自畫像。展至3月8日。

也別錯過同在北美館的泰國藝術家暨獨立電影製作人阿比查邦．韋拉斯塔古個展「狂中之靜」。屢以電影《極樂森林》、《熱帶幻夢》、《波米叔叔的前世今生》驚艷台灣觀眾的他，攝影、錄像藝術早受國際藝壇矚目，本次即展出他在劇情長片外多支短片、錄像作品、影像日記、攝影輸出、文獻素材等。