練字彙兼做公益 忠欣英語情境遊戲改版上線

受疫情影響，中小學延後兩周開學。畢嘉士基金會與代理多益測驗的忠欣公司合作「公益英語學堂」，今宣布網站全新改版上線，內含情境式趣味闖關遊戲，如闖關成功，有機會幫助馬拉威小農銷售咖啡或茶，也能善用假期學英語。

畢嘉士基金會執行長周文珍表示，他們長期深耕非洲馬拉威，2014年就推出針對小學生的「公益豆的英語小學堂」網站，鼓勵學童答對一題，順道幫小農賣出咖啡豆。在忠欣公司等企業的響應下，更多台灣人有機會認識馬拉威，以及公平貿易的倫理消費精神。

他說，「公益英語學堂」全新改版，新增兩個主角，分別是擬人化的茶葉「歐葉」和咖啡豆「豆豆」。它們會帶著所有闖關者逛茶園和咖啡園，分別有七大主題和十個關卡，從茶區、茶農的家、咖啡田、咖啡合作社，到學校、餐廳、傳統市場和交通轉運站等。關卡運用教育部頒訂的1200個基本英語字彙，可從中認識馬拉威當地人民的生活，也和台灣學生的日常生活息息相關。

忠欣公司董事長邵作俊表示，去年上路的108課綱強調素養導向，「公益英語學堂」運用基本字彙設計的情境式遊戲關卡，貼近日常生活溝通，符合素養教學精神。正值寒假延長期間，這也是預習新學期英語課的好工具。

邵作俊說，忠欣將採購其販售的公平貿易咖啡與茶葉，送給破關完成，並報考「TOEIC Bridge多益普及英語測驗」、「TOEFL Primary」等指定英語測驗的玩家。

周文珍說，馬拉威位於非洲東南方，是無內戰國家中排名最窮的國家。多數人以務農為生，因為失學、失業、生病的情況，讓馬拉威人民陷入貧窮的循環。購買馬拉威公平貿易小農種植的咖啡與茶葉回台銷售，讓小農能免去大盤商剝削，有錢送孩子上學，甚至存錢蓋醫院，改變世代惡性循環的貧窮命運。