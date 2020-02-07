國際小學堂／以色列如何切開巴勒斯坦？

美國川普政府上月廿八日公布中東和平計畫，打算讓以色列取得耶路撒冷完整主權，並保留在約旦河西岸占領的屯墾區，另一方面，雖然允許巴勒斯坦人建國，但巴勒斯坦人必須接受放棄耶路撒冷、解除武裝等條件。紐約時報、華爾街日報等美國媒體報導，巴勒斯坦幾乎毫不考慮就斷然拒絕，因為這項計畫太偏袒以色列。

巴勒斯坦自治區分為兩大地區，一個是「約旦河西岸」，包括被以色列兼併的東耶路撒冷（耶路撒冷東部市區），另一個是「加薩走廊」。兩個地區不相連，被以色列隔開。為什麼會有這種現狀？法新社解釋箇中原因。

以色列建國

一九四七年，聯合國決議，在約旦河西岸到地中海之間的英國殖民地「巴勒斯坦」，建立阿拉伯國和猶太國。當時那裡住著許多猶太人和阿拉伯人，但人口占少數的猶太人分得較多土地，阿拉伯人強烈不滿。

由於耶路撒冷是猶太教、基督教和伊斯蘭教的聖地，聯合國決議，耶路撒冷由聯合國管理。

不過，關於耶路撒冷的決議並未實行。一九四八年以色列宣布獨立，隔天，附近阿拉伯國家就向以色列宣戰，最後，以色列控制巴勒斯坦七成八的土地和西耶路撒冷，巴勒斯坦超過半數的人口，也就是七十六萬人，不是逃離就是被趕走。

在一九六七年所謂「六日戰爭」中，以色列占領約旦河西岸和加薩走廊，幾天後更占領東耶路撒冷。

約旦河西岸

約旦河西岸是巴勒斯坦自治區中比較大的一塊地，面積五千六百五十五平方公里，約是台灣的百分之十六，夾在以色列和約旦之間，被以色列非法占領五十年。

巴勒斯坦自治政府只對西岸四成土地有部分管轄權，這些土地大半是都市。以色列則掌控另外六成土地、猶太人屯墾區和西岸所有關卡。

西岸的以色列人約有四十萬，巴勒斯坦人則有兩百七十萬。

東耶路撒冷

西岸包含東耶路撒冷及其著名的「舊城」。國際社會從不承認以色列擁有東耶路撒冷的主權。

耶路撒冷的地位是以巴衝突中最敏感的議題之一。以色列主張整個耶路撒冷都是它的首都，美國總統川普二○一七年宣布支持這個立場。

巴勒斯坦人則希望，以東耶路撒冷作為未來建國後的首都。

舊城是聯合國教科文組織世界文化遺產，包括伊斯蘭教圓頂清真寺和阿克薩清真寺，猶太教徒祈禱的聖地「哭牆」和基督徒認為耶穌被釘十字架、埋葬和復活之地「聖墓教堂」。

東耶路撒冷的以色列人超過廿萬，巴勒斯坦人約卅萬。

加薩走廊

加薩走廊長四十一公里，位於地中海沿岸，與以色列和埃及相鄰，面積僅三百六十二平方公里，人口兩百萬，是全球人口最稠密的地方之一。

以色列占領加薩卅八年之後，二○○五年撤軍，但不久後對加薩實施嚴厲的海陸空封鎖。

貧困的加薩從二○○七年起就被武裝組織哈瑪斯統治。以色列認為哈瑪斯是恐怖組織，二○○八年起發動三次攻勢。目前雙方停火。

根據世界銀行的資料，加薩半數人口沒工作，其中三分之二是年輕人。超過三分之二人口靠人道援助過活。每兩人就有一人的收入處於國際貧窮線下。