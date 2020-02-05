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武漢肺炎知多少 與普通感冒的冠狀病毒哪裡不同？

2020-02-05 16:33聯合新聞網 力宇教育

新型冠狀病毒（2019-nCoV）。 美聯社
新型冠狀病毒（2019-nCoV）。 美聯社
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嚴重特殊傳染性肺炎又稱為武漢肺炎，主要是由一種新型冠狀病毒 （Novel coronavirus）引起，世界衛生組織命名縮寫為2019-nCoV，因此又名2019新冠狀病毒，通用簡稱新冠病毒。冠狀病毒是一類RNA病毒的總稱，會感染哺乳動物和鳥類，例如：引起牛和豬的消化道疾病或雞的上呼吸道疾病。冠狀病毒也會引起人類的呼吸道感染，一般而言症狀輕微，但有時具有致命性，比如嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）就是一種冠狀病毒疾病，而有10％至15％的普通感冒亦是由冠狀病毒引起。

2019新冠狀病毒，與嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒 （SARS-CoV） 和中東呼吸道症候群冠狀病毒 （MERS-CoV）同屬冠狀病毒。而冠狀病毒與常見的流行性感冒病毒（Influenzavirus），皆為具有外套膜的RNA病毒，由於RNA本身比DNA還不穩定，所以容易發生變異，例如：可以從只感染人類以外的其他物種，逐漸演變成可以人傳人。外套膜（envelope）為部分動物病毒具有的特徵，是病毒脫離宿主時，將宿主細胞的細胞膜帶走一部分所形成。

感冒，通常會有上呼吸道的癥狀包括流鼻涕、鼻塞，或者伴隨著喉嚨痛、打噴嚏和咳嗽，算是人類最常見的疾病，而大部分都是因病毒感染造成的，絕大多數感冒都是不致命的，但在免疫力低下的族群則會有比較嚴重的影響。而嚴重特殊傳染性肺炎的患者表現以下呼吸道癥狀為主，常見臨床表現包括發燒、四肢乏力、乾咳等癥狀，其他包含痰咳、頭痛、咳血或腹瀉等。但，部分患者僅表現為低熱、輕微乏力等，並無肺炎表現，少數患者甚至無任何臨床表現。

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西元2020年，在湖北武漢發生的嚴重特殊傳染性肺炎，造成全球高度戒備。嚴重特殊傳染性肺炎的病原體是病毒，請問病毒在分類上是屬於五大界中的哪一界？

(A)原生生物界 (B)原核生物界 (C)微生物界 (D)哪一界都不是

下列病毒構造的敘述，何者錯誤？

(A)外套膜的主要成分是脂質 (B)一定具有核酸

(C)一定具有蛋白質殻 (D) 一定具有外套膜

病毒的套膜來自寄主的細胞膜或核膜，具有套膜的病毒，通常以何種方式離開宿主細胞？

(A)直接穿過細胞膜 (B)使宿主的細胞破裂

(C)出芽方式 (D)擴散作用

解答：(D)、(D)、(C)

【本文由《力宇教育》提供，未經同意禁止轉載。】

武漢肺炎流行性感冒病毒患者SARS發燒
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