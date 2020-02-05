太空產業正夯 中大辦「第一屆台灣新太空產業博覽會」

為鼓勵台灣太空產業發展、加強產業及學校間的交流，中央大學與台灣太空產業發展協會共同舉辦「第一屆台灣新太空產業博覽會」，9日將在中央大學依仁堂登場，博覽會邀請到日前在台東縣蓋火箭試射場，引起各界熱議的晉陞太空科技公司，向民眾介紹發射科技、服務與發展，全程免費對外開放，機會難得。

在太空領域扎根多年的中央大學，去年11月和晉陞太空科技締約合作，未來雙方將共同開發衛星及發射載具系統，此外，繼開設太空科學研究所後，更設置太空科學與工程系，預計8月起要招收學士班30人，以培育新一代的太空工程及科學人才。

中央大學太空科學與科技研究中心表示，新太空產業包含衛星網路、發射、地球觀測、地面追蹤整測設備等太空科技，這次為推廣太空產業，邀請到提供衛星發射服務的國際廠商維珍軌道公司（Virgin Orbit），和台灣本土發射廠商晉陞太空科技股份有限公司來介紹發射科技、服務與未來發展。