親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
肺炎致開學延後
前進校園特輯
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

桃園首例！男子武漢回來 限居家檢疫卻趴趴走開罰

武漢台人「老弱婦孺」沒先撤？ 名單有玄機引網怒火

武漢肺炎防疫時事考題 為何要用酒精、漂白水消毒？

2020-02-05 15:00聯合新聞網 力宇教育

腸病毒疫情來勢洶洶，縣府提醒落實勤洗手、咳嗽禮節及生病不上學，使用漂白水消毒環境...
腸病毒疫情來勢洶洶，縣府提醒落實勤洗手、咳嗽禮節及生病不上學，使用漂白水消毒環境，也是腸病毒防治最好的方法之一。圖／嘉義縣政府提供
分享

病毒的外套膜來自宿主細胞膜，成分主要為磷脂質。乙醇（酒精）是一種有機溶劑，能溶解細胞膜中的脂類成分，破壞細胞膜使細胞膜失去選透性。當細胞膜碰到高濃度（90~95％）的酒精時，會產生凝固作用而變質；而75％的酒精不會使細胞膜凝固，卻可以讓細胞膜的脂質溶解。因此使用75%酒精可以有效的讓具有外套膜的病毒失去活性，達到消滅病毒的功效，但是日常生活中仍需要搭配洗手，才能將沾附的病毒徹底清除。

分享

分享

考題一把罩

近來武漢肺炎疫情影響許多人的生活，衛生署建議大家勤洗手、戴口罩，也建議使用稀釋的漂白水來消毒環境。媒體也出現以光觸媒消毒大樓以及光觸媒口罩新產品的廣告，請依下列所提供的條件，回答下列問題。

試問為什麼要使用可能造成環境污染的漂白水，而不選用較環保的雙氧水或直接用氧氣來消毒？已知次氯酸根、雙氧水及氧氣的還原電位大小如下：

分享

(A)漂白水的氧化力最強

(B)雙氧水只能在鹼性環境中反應

(C)空氣含氧量太低，不適宜消毒

(D)雙氧水和氧氣因活化能過高，無法在室溫進行消毒

(E)漂白水雖會造成環境污染，但對人體無害。

答：D

影片連結：

武漢肺炎 防疫小知識，消毒防護一把罩

參考資料：

衛生福利部疾病管制署

新型冠狀病毒預防手冊

【本文由《力宇教育》提供，未經同意禁止轉載。】

武漢肺炎疫情考題新型冠狀病毒
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

武漢肺炎知多少 與普通感冒的冠狀病毒哪裡不同？

2020-02-05 16:33

太空產業正夯 中大辦「第一屆台灣新太空產業博覽會」

2020-02-05 15:44

會考生活英語／【旅遊篇】 滑雪

2020-02-04 15:06

宋怡慧／閱讀盛會延期 在家閱讀也可以防疫又療癒

2020-02-03 08:53

台北國際書展首次在5月舉辦 出版人：出版界新的挑戰

2020-01-30 14:20

考試夢是常見的夢 夢見考零分是什麼樣的含義？

2020-01-27 14:00

影／想要成功追到心儀的對象 千萬別做這七件事情！

2020-01-27 10:00

宋怡慧／春節選書庚子年金鼠報喜 閱讀「屬」於你

2020-01-24 18:32

影／這些好聽又不會撞名的英文名字 你聽過幾個？

2020-01-24 16:00

影／全世界關注 澳洲大火是怎麼發生的？

2020-01-22 16:30

影／《冰雪奇緣 2》全新洗腦神曲 Into the Unknown！

2020-01-22 15:57

會考生活英語／【節慶篇】 農曆新年

2020-01-22 09:33

雲門劇場下 蒲浩明雕塑從水滴訴宇宙

2020-01-19 08:12

紐時賞析／美地科學界 9成博士是白人

2020-01-16 16:12

科學的界限：因果關係太複雜，該怎麼辦？

2020-01-16 13:59

紐時賞析／臉部辨識系統 有種族性別「偏見」

2020-01-16 11:02

會考生活英語／【校園篇】 學生會選舉

2020-01-16 08:23

大專學生研究計畫 今年起師生不能是三等以內親屬

2020-01-15 14:35

交大光電博赴美國臉書公司實習 4個月逾百萬薪入袋

2020-01-14 13:11

科學的界限：科學能發現真理嗎？

2020-01-10 10:19

進台大外文沒補習沒讀雙語學校 他靠聽廣播勤閱讀多益910分

2020-01-10 08:07

國際小學堂／年改…馬克宏不可能的任務

2020-01-10 00:00

紐時賞析／「斐蘭德效應」HBO製作影集 義大利女作家聲勢漲

2020-01-09 16:12

紐時賞析／好萊塢新亮點 太陽能牆面大樓

2020-01-09 15:42

公民時事題／國際人權日三讀 被害人訴訟參與權躍進

2020-01-09 13:44

影／傑米．奧利佛教做菜 食物片語意思和你想的不同！

2020-01-09 12:11

影／經典美劇《六人行》：新年新希望

2020-01-09 11:23

台師大團隊開發15國語言雲端教室系統 全球5萬師生註冊

2020-01-08 10:46

U值媒／老師不要侵犯我的隱私！

2020-01-07 11:22

會考生活英語／【活動篇】 元旦升旗典禮

2020-01-07 11:19

寫作教室／「總分總」結構編排內容 開頭結尾的總述

2020-01-06 15:25

學毛蟲鑽洞變蝴蝶、學蟋蟀草中跳躍 繪本互動展好好玩

2020-01-05 11:32

從馬來貘到大象 許家維從動物看亞洲殖民史

2020-01-05 09:07

公民時事題／廣告「快跟PChome分手」蝦皮遭訴

2020-01-02 10:34

影／ 聖誕節神曲重新登上告示牌冠軍：All I Want for Christmas Is You

2020-01-02 09:21

影／Google 2019回顧 今年大家都在搜尋「英雄」

2020-01-02 09:14

數感實驗室／從數學看點線組合 摩斯密碼如何設計出來？（下）

2019-12-31 15:50

寫作教室／情意類題型 緊扣人心與價值觀

2019-12-30 15:23

挺過228 、白恐、美麗島 陳澄波家屬藏友人畫作有洋蔥

2019-12-29 11:47
看更多

熱門文章

快看！你的大學何時開學？ 19校2月25日、56校3月2日

2020-02-04 16:43

長庚科大突封宿要求1天內搬離學生氣炸 校方回應了

2020-02-05 11:35

企業最愛大學生 成大、淡大公私大分別奪冠

2020-02-05 10:33

注意！雲林科技大學延至3月2日開學 環球科技大學2/25開學

2020-02-04 16:43

防疫作戰 北科大要台生限期搬離宿舍引抗議

2020-02-04 19:58

寒假延長2周 泌尿科醫師建議「割包皮好時機」

2020-02-05 10:44

獨／大學的小工研院...教育部擬推「大學產學法人化」

2020-02-05 09:24

清大公布安心就學措施 畢業典禮6月13日不變

2020-02-04 16:45

最新調查：台灣2千大企業 學碩士起薪平均差5千元

2020-02-05 10:41

科技部宣布 大專學生研究計畫申請截止時間延後

2020-02-04 18:34

學測國文寫作 考生多寫玩物養志

2020-02-04 23:59

愛上打電玩遊戲激勵學英文 高中生多益考965高分

2020-02-05 14:23

文藻3月2日開學 2月17日起採2周雲端學園線上教學

2020-02-05 10:13

政大：因應武漢肺炎 開學日延至2月25日

2020-02-04 16:35

金門大學3月2日開學 校園防疫上緊發條

2020-02-04 21:07

因應延後開學 線上學習平台資源都在這

2020-02-05 11:41

新北停課不停學 4平台出任務

2020-02-04 23:13

北科大公告要求限期搬離宿舍惹議 校方致歉

2020-02-05 13:15

赴中港澳學生硬要上課？補習班：寧退費也不收

2020-02-04 16:51

111年起大學考試改採「卷卡合一」 試務成本增加

2020-02-05 10:20

武漢肺炎防疫時事考題 為何要用酒精、漂白水消毒？

2020-02-05 15:00

考量疫情與工作調度 中山大學2月27日開學

2020-02-04 17:43

替陸生請命 國台辦：望台妥善處理在台就讀陸生返台

2020-02-05 12:21

協助在陸台生回台就學 教部研議措施

2020-02-05 00:18

指考試場系統升級 防同名同姓坐錯位

2020-02-04 23:59

因應武漢肺炎疫情 嘉縣市5所公私立大學統統延後開學

2020-02-04 19:27

武漢肺炎延燒 中原大學延至3月2日開學

2020-02-04 18:14

蓋個建築物都要管 大學推產學合作「綁手綁腳」

2020-02-05 12:01

防疫期閱卷不停 學測非選標準公布

2020-02-04 17:10

DeltaMOOCx免費線上課程 讓高中數理課不因疫情中斷

2020-02-04 17:17

大考中心釋標準 學測寫作重想像

2020-02-04 17:13

大學設產學法人 頂大：提升介接誘因 但有盈虧考量

2020-02-05 09:49

新北把關延後開學學生恐流入補習班 學校尚缺額溫槍

2020-02-05 12:31

影／苗栗縣國中額溫槍不足 國小小校先移撥應急

2020-02-05 12:24

111學測增「選擇+非選」混合題 自然、社會配分逾四成

2020-02-05 09:46

國中會考如期 高雄親師生好焦慮

2020-02-04 23:25

佛大宣布延至3月2日開學 陸生返校「1人1房」自主管理

2020-02-05 13:09

家長防疫照顧假 教育部評估擴及國高中身障生

2020-02-04 21:02

校園兩樣情 偏校自習照常 都會生跑圖書館

2020-02-04 23:15

防堵武漢肺炎 輔大延至3月2日開學華梵2月25日開學

2020-02-04 21:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top