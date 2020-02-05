武漢肺炎防疫時事考題 為何要用酒精、漂白水消毒？

腸病毒疫情來勢洶洶，縣府提醒落實勤洗手、咳嗽禮節及生病不上學，使用漂白水消毒環境，也是腸病毒防治最好的方法之一。圖／嘉義縣政府提供 分享 facebook

病毒的外套膜來自宿主細胞膜，成分主要為磷脂質。乙醇（酒精）是一種有機溶劑，能溶解細胞膜中的脂類成分，破壞細胞膜使細胞膜失去選透性。當細胞膜碰到高濃度（90~95％）的酒精時，會產生凝固作用而變質；而75％的酒精不會使細胞膜凝固，卻可以讓細胞膜的脂質溶解。因此使用75%酒精可以有效的讓具有外套膜的病毒失去活性，達到消滅病毒的功效，但是日常生活中仍需要搭配洗手，才能將沾附的病毒徹底清除。

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考題一把罩

近來武漢肺炎疫情影響許多人的生活，衛生署建議大家勤洗手、戴口罩，也建議使用稀釋的漂白水來消毒環境。媒體也出現以光觸媒消毒大樓以及光觸媒口罩新產品的廣告，請依下列所提供的條件，回答下列問題。

試問為什麼要使用可能造成環境污染的漂白水，而不選用較環保的雙氧水或直接用氧氣來消毒？已知次氯酸根、雙氧水及氧氣的還原電位大小如下：

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(A)漂白水的氧化力最強

(B)雙氧水只能在鹼性環境中反應

(C)空氣含氧量太低，不適宜消毒

(D)雙氧水和氧氣因活化能過高，無法在室溫進行消毒

(E)漂白水雖會造成環境污染，但對人體無害。

答：D

影片連結：

武漢肺炎 防疫小知識，消毒防護一把罩

參考資料：

衛生福利部疾病管制署

新型冠狀病毒預防手冊

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