會考生活英語／【旅遊篇】 滑雪

★單字

1. snow [sno] n. v. 雪、下雪(國中基本1200字) 2. ski [ski] n. v. 滑雪、滑雪屐(國中挑戰800字)

★實用字詞

1. go skiing 去滑雪、go snowboarding 去滑雪板 2. up to 最多、高達

A resort is running an ad to promote its ski and snowboard lessons

一家渡假村在打廣告,宣傳他們的滑雪和滑雪板課程。

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

ABC Resort offers/ski and snowboard lessons/every weekend.

ABC渡假村提供/滑雪和滑雪板課程/每個週末。

動手做做看:將長句分成短字詞

There are lessons for beginners in the learning area and for more experienced learners in the ski park.

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. When are the lessons?

(A) Every day

(B) Every weekend

(C) All season

2. Where should more experienced learners go?

(A) The learning area

(B) The parking lot

(C) The ski park

3. How much can they save if they book the lessons earlier?

(A) Up to 25%

(B) More than 25%

(C) $25

動手做做看:將長句分成短字詞

There are/lessons for beginners/in the learning area and for more experienced learners in the ski park.

我們有/初學者的課程/在學習區/及較有經驗者的課程/在滑雪場。

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. (B) 2. (C) 3. (A)