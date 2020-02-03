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宋怡慧／閱讀盛會延期 在家閱讀也可以防疫又療癒

2020-02-03 08:53宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

因應武漢肺炎風暴，今年台北國際書展延至五月，圖為聯經出版社在去年書展展出兩岸具有...
因應武漢肺炎風暴，今年台北國際書展延至五月，圖為聯經出版社在去年書展展出兩岸具有特色文化的書籍。 圖／聯合報系資料照片
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當台北國際書展遇上武漢肺炎，文化部和書展基金會以防疫、參與度、書展品質為考量，決定延至五月舉行。雖然，眾所期待的閱讀盛會因疫情做出延期的決定，但是，我們一樣支持買書讀書的閱讀理念，持續推廣且支持台灣優質的出版品。

冷冽的時節，你不否認最大的享受應是在家自主閱讀。此刻，泡杯高山好茶或香醇咖啡，加點美味糕餅，既能獲得新知，也能讓休息的大腦，盡速「動」起來。既然是自主閱讀，那麼我們可用三個指標來做選書——自由閱讀以興趣為主；療癒閱讀以有情為主；目標閱讀以實用為主。

一、自由閱讀：

單純地與喜歡的書籍巧然遇見，這是閱讀最輕鬆簡易的時刻。想讀甚麼，就看你對甚麼議題有興趣，對味了，就放心去讀。不要去管是不是暢銷書，是不是實用，而是傾聽自己內在的聲音，不拘形式，找到自己目前真正「想要讀的是什麼書」就太完美了！

陳雋弘《此刻是多麼值得放棄》以45首經典作品及21首從未曝光的詩作，回歸詩壇，他保有向世界質疑的年輕詩心，吶喊著：暗黑的世界因為有詩的存在，我們就能窺見從罅縫透出微光。一如詩人說的：「希望你讀著這些詩的時候，可以重新想起那被時間丟棄過的，某部分自己。」因為熬過寂寞，才有機會看見春光，從陰鬱到朗情，詩的溫柔撫慰了讀者的疲憊與哀傷，火裡來水裡去，因為愛而奮不顧身。

《詩心引力：磁力詩生活萬用曆》第一次感覺到能邊讀詩，邊玩詩，可以一個人創作，也可以一群人來「搬弄」文字，來表達內在喜怒哀樂的真實感受。與其羨慕詩人的靈犀，不如透過磁力詩的輔助，讓十二詩人的文字當作引子，觸發我們用所思所感的詩心，記錄歲月醞釀過的詩藝生活，透過手溫，文學生活，生活文學的實踐，原來是可以「玩」出來的。

《通天之路：李白》作者哈金重寫李白的故事，彷彿穿越時空似的，重新演繹無人不知，無人不曉的李白。若說，自己初識唐詩的奇奧世界，是真真切切折服於李十二的浪漫與瀟灑，他的傳奇人生讓自己傾慕，他對月亮的歌詠，讓我也常舉頭望明月，但李白又是如此地矛盾，追逐的高緲脫俗神道天庭，卻又入世於喧囂的權力天朝。他是虛榮自大的寂寞天才，他抑是才華洋溢的神仙詩人，李白戲劇化的人生不也像我們混沌未明的人生？或許，每個生命節點的選擇，注定我們是會是歸人還是過客的命運。

二、療癒閱讀：

閱讀可當作情緒的舒緩劑，讀著讀著，心裡的負面能量就消逝，作者的毒雞湯好像也成為情緒宣洩的出口，讓你找到安心靜氣的力量，大聲喊出：只要我一站，那裡就是中央！

《若終究沒有永遠，每個有你的瞬間都是多一點》作者是年輕的新世代筆枒町，詮釋愛情的筆觸，精準也溫情，你愛的人或許不是最好的，卻是最適合你的，所以不要再猶豫，緊緊抓住就是了。闔上頁扉的當下，你覺醒了：這次錯過的感情看似碎裂了，卻是為了下一次情感的圓滿。重新再讀的霎時，你思考了：說再見有時候不是不愛了，而是真誠地放手，讓他可以好好地追尋真愛，這樣的愛情才是純粹無私的。「我們每個人都有愚蠢透頂的時候。」或許，曾經愚蠢過，你要獨嘗心痛的滋味才能長大，這次的愚蠢，讓你未來開得了口，說得出話，這樣的愚蠢是值得的。

《我，和我以外的》作者ROLAND，狂妄地說出：「即使100個人都認為你做不到，也要去證明他們全都是錯誤的。」口吻夠霸氣吧，能撐起這樣的不可一世，他需要付出比別人更多的努力與勇氣，才能成為活出獨創風格的媒體寵兒。他這一生都不想被歸類為「某某系」或是「某某類型」的人而活，作者覺得：「我」是以特別的存在自居，是獨一無二的，別以為這樣的人很孤傲，在命懸一線的時刻，用幽默感拯救搖搖欲墜的自己。甚至，他把暢銷書的版稅都捐出來做公益，他想試著用自己的力量，讓世界變得更明亮！

《這世界很煩，但你要很可愛》本書收錄暢銷書作家萬特特等二十七位女性作家的故事和經歷。年輕的他們，不用老生常談的口氣談人生，他們用金句與故事KO絕望，熬過辛酸，躲過暗箭，你可以天真但不要犯傻，你可以溫情但要有與命運搏殺的韌性，他們對人生、對職場、對愛情、對美麗，提供讀者壯大自己的思維，從觀念開始進行改造與轉變，你會活出自己火紅的姿態，仍擁有自己的風骨與氣質，面對備品點的焦慮、被孤立的失落，你仍保有清醒的頭腦，溫柔的身段，輕鬆活出你奈我何的生活質感，找到與朋友、敵人共處的自在與自信。

三、目標閱讀：

面對開工或是開學，你有許多目標、計畫要擬定，過往卡住的瓶頸，需要突破的困境，在閱讀的歷程，容易找到方法解決，尋得靈感去創新，事先做好準備，面對目標將能更得心應手。

目標閱讀以番茄時鐘法「25分鐘」為單位，每25 分鐘過後，就站起來動一動，休息 5 分鐘。閱讀與休息之間交互使用，能讓閱讀的時刻能精神專注，休息的時候腦袋能休息放空，啟動一波又一波目標閱讀的實質累積與衝刺。

《這麼做，就對了！：最ㄎㄧㄤ的生活科學指南》作者蘭德爾‧門羅用「不知情」的好奇心來看待世界，你就能從餿主意搜出好創意，作者以身親試，用搞怪的方法，解決常見的問題，不只讓問題變得既有趣又能增長智慧，例如，如何從太空寄送包裹，你想過這個問題嗎？看起來瘋狂又荒謬的點子，作者卻以縝密的科學理論與嚴謹的實驗精神來解密。阿波羅手提箱又是甚麼？作者不是要你造單全收，反而是要你一起動腦，用搜創意的精神來嗆嗆門羅，原來，科宅之神也能換人做做看。

《漫畫昆蟲笑料演化史》作者只和5隻腳以上的生物做朋友，他用另類詼諧的畫風，帶領我們認識世界繁衍力最強的生物，原來，昆蟲超萌的，萌到你會以為自己也是昆蟲世界的一員，帥到掉渣的昆蟲是誰？專業又天馬行空的創作風格，偶爾你會發現佛洛伊德也來「參」一腳， 冷不防地回話，讓你笑到淚腺發達，不知不覺就愛上這本專業又KUSO的昆蟲誌。

《如果歷史是一群喵》是一本「喵」到不行的漫畫中國史。作者肥志以詼諧幽默、通俗簡易的繪圖方式，讓12隻萌貓化身為歷史人物，有的傻呆、有的闇黑、有的陰沉、有的熱情，讓我們漫步在歷史的長廊裡，跟著作者一起學貓叫。原來，學歷史可以這樣趣味橫生、萌力全開，甚至，考力滿點、完全制霸。萌貓不只用接地氣的可愛對話，讓你笑聲連連，同時也引導你體會歷史的魅力四射，漫畫歷史展現專業知識不打折扣的學習神助攻，更讓你從第一集到第五集，學得專心又暖心，難怪這幾本歷史萌典，本本強勢佔據各大書店的熱榜。

《繪本裡的千言萬語》的作者是熱愛英文繪本的李貞慧，這次她想對孩子說的話，都寫在給孩子的教養情書裡。她精選30個主題，搭配30本親子共讀的繪本，與讀者分享每個故事都有一位母親細密而綿長的愛之絮語。關於成長的愛之流轉、學習與挫折為友、邁向夢想的堅持、探索獨一無二的自我。當李貞慧赤誠地說出：我們都是當了父母之後，才學會好好當父母時，她已是能量充沛的母親，更是陪伴孩子在人生啟蒙的光。當繪本遇上書信，我們期待更多璀璨的親子火花，打開溝通的橋樑，讓彼此都能成為堅定、勇敢、自信的有情家人。

僅以這十本書作為三種選書方向的舉隅，讓我們在艱難的時刻，能以閱讀放下內在的擔憂，掌握自己的方向，透過自主選書，設定閱讀短中長期的排程，訂定閱讀的任務，撥出每天固定的讀書時間與反思記錄的習慣，就能摘掉「不安的濾鏡」，透過一帖又一帖閱讀的處方箋，讓我們在三種閱讀模式，讓自己的身心靈輕鬆自由起來。

詩人愛情親子武漢肺炎宋怡慧

宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

宋怡慧，丹鳳高中圖書館主任，致勝是我的姓，鮮師是我的名。快樂是我的字，幸福是我的號。喜歡與眾不同的人，喜歡新奇挑戰的事，喜歡萬中選一的物。
著作：《愛讀書－我如何翻轉8000個孩子的閱讀信仰》電子書紙本書
facebook：YiHui Sung
邀請同學、老師、家長來信說說煩惱，怡慧老師用心聽：udn.edu1@gmail.com

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