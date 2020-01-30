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台北國際書展首次在5月舉辦 出版人：出版界新的挑戰

2020-01-30 14:20聯合報 記者陳宛茜／台北即時報導

第28屆台北國際書展，預定2月4日至9日於台北世貿一館舉行，卻遇上武漢肺炎疫情進入高峰期，文化部昨晚與台北書展基金會、出版社業者代表緊急開會，今天上午與世貿協調場地，終於拍板確定書展延期至5月7日至12日。這也是書展舉辦28屆以來，首次在5月舉辦，台北書展基金會上屆董事長、時報出版社董事長趙政岷表示，「這是新的挑戰」；雖然日數沒變，但檔期改變，書展的面貌勢必隨之調整。產值也未必能維持常態。

台北國際書展舉辦28屆，看中寒假與學生領紅包的商機，年年都在農曆春節前後舉辦。出版社因應書展時間，也往往會選在11、12月出版重量書籍，然後在書展宣傳。趙政岷指出，書展改到5月，屆時主打的新書肯定不同，書展的講座、參展作家肯定也會隨之調整。之前書展邀來的國際作家，也可能因為檔期問題無法在5月來台，書展的面貌勢必隨之調整。

之前台北國際書展討論延期檔期，因為疫情可能會持續兩到三個月，但書展若延到7月以後將會打到隔年1或2月舉辦的書展，因此延期最適宜的時間是5月與6月。趙政岷說，倫敦書展、波隆那書展等國際書展皆於3到4月舉辦，5月舉辦台北國際書展剛好避開；加上可與4月的世界書香日連結，他認為是5月是不錯的安排。

趙政岷分析，因應5月舉辦的台北國際書展，出版社可能會因此推出新書，帶起另一波風潮，「從出版的角度來說，是給新書另一個機會」。過去舉辦台北國際書展往往能締造5億產值，此次延到5月是否能維持佳績，將是對書展基金會和出版界的挑戰。

談到此次延期，趙政岷說，根據中央防疫中心的評估，台灣現階段還不須暫停大型室內活動。書展延期的決策「是心理學，而非科學或經濟學」，心理上的恐慌讓出版業者期待延期。他指出，延期已經造成損失，包括場地布置、旅館機票取消等，再加上新檔期的時間因素，出版界是否能再創書展佳績，有待大家一起努力。

台北國際書展近年每年擁有逾50萬人次參展。本報資料照片
台北國際書展近年每年擁有逾50萬人次參展。本報資料照片
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台北國際書展疫情武漢肺炎

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