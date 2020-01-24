宋怡慧／春節選書庚子年金鼠報喜 閱讀「屬」於你

年節期間，推薦十二本風格獨特、各有風韻的好書，能讓你透過閱讀與內外之美相遇，找到年節生活靜美的趣味和驚喜！ 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

《漢書.律歷志上》提到：陰陽合德，氣鐘於子，化生萬物者也，故孳萌於子。鼠在十二生肖中獨占鰲頭，對應的地支為「子」，因此金鼠年會是最好的一年，我們以書會友廣結善緣，邁向行動出發的活力新年。

即將跨越倒數的時刻，我們以閱讀歡迎新年，閱讀不僅是日常功課，亦是最棒的禮物，能時時日日與幸福邂逅，以文字溫柔的絮語，輕撫過往靈魂深處的不安與不靜。年節期間，這十二本風格獨特、各有風韻的好書，能讓你透過閱讀與內外之美相遇，找到年節生活靜美的趣味和驚喜！

除夕守歲推薦：《成為自己的內在英雄》、《你不是失敗，你是值得更好的》

過去一年，偶爾是不是會覺得辛苦，覺得疲累？沒關係，認識「生命傷痛」與「內在陰影」，我們都可以是拯救自己的英雄。《成為自己的內在英雄》的作者蘇絢慧告訴我們：人生是自我轉化、成熟、完整自己的歷程，卡關就是修練，只要提升自我的力量，勇氣即戰力，守歲就從「了解自我」開始。你曾覺得不斷在感情的世界人際撞牆、留不住想要的，而陷入生活迷宮嗎？這次作者角子要用21個逆轉勝的重點觀念，帶你用力推開傷心的門扉，啟動另一段成功情感的旋轉門。這兩本書讓你揮別過往陰霾，跨越失敗傷感，邁向金鼠年的璀璨新頁。

大年初一推薦：《大腦什麼都記得住！》、《我還是會繼續釀梅子酒》

日子的節奏越快，大腦就變得忙亂，很多重要的事好像開始「記不住」。作者海格伍德告訴我們：大腦儲藏的資訊數量是世界總印刷品的五倍。當你的感官不斷被啟動，你的記憶力就開始全面出擊。甚麼是羅馬房間方位記憶法？如何應用「SEA視覺化」記憶？原來，找到好竅門，你也可以變成博學強記的多聞者。新生作家張西《我還是會繼續釀梅子酒》，讓你學會與惡意對接，與善意共處，允許自己可以說苦，可以躲在角落療傷，生活不一定轟轟烈烈，品啜微酸的時光釀成醇厚的人生梅子酒，都該為每日醒來的生活微笑著。這兩本書讓你身心靈飽滿，找回有記憶與有溫度的初始。

大年初二推薦：《每天演好一個情緒穩定的大人》、《走路的人，河正宇》

明明是該衝刺的時候，刹車了？真正的智者不是和人比錢財，而是比情緒力，真正的強者，不是絕不失敗，而是不怕失敗。《每天演好一個情緒穩定的大人》作者老楊的貓頭鷹用二十七篇有趣有料的故事，讓你不迷失自己的信念，能夠大智若愚，保持清明的自我。還記得《與神同行》的河正宇？一如道家說的：小隱隱於野，中隱隱於市，大隱隱於朝。這個行業，外型、實力、運氣都重要，在最壞的時候，他不埋怨、不憤怒，他畫畫，走路。一日三萬步變成他的日常，他相信：走路，就是休息。原來，沒有白走的路，每一步都是學習與累積。這兩本書讓你在回娘家的路上，你看懂生活的變化，看清人生的真相，也成為更好的大人了。

大年初三推薦：《旅行者的寫作課》、《上流哥：這年頭存錢比投資更重要》

《旅行者寫作指南》讓喜歡旅行、文字、分享的你，學會與孤獨共舞，走著走著就找到天地有大美的純粹，行旅書寫某種程度是戴著好奇的濾鏡，找回失落的靈魂。文字承載的不只是走過的吉光片羽，而是旅途覺察的符號、聲響、氣味、膚色、地景，真切與當地合而為一，彼此尊重與同理的日常。上流哥如何讓你學會把錢留住？甚麼是正確認識金錢和正確使用金錢的能力？雖說，物質苯是身外之物，但是能夠腳踏實地理財，知道存錢比投資重要，不被「錢」迷心竅，迷失人生方向，才是理財的王道。這兩本書讓你台灣俗語：「初一早，初二早，初三睏到飽」的日子，來杯晨喚咖啡，啟動學習的熱情，擘劃內外皆美的生活。

大年初四推薦：《有你的日子永遠晴朗》、《羅寶鴻的安定教養學》

在打字盛行，寫字罕見的時代，作者阿丁反其道而行，以優雅字體展現書寫的溫度，溫婉的性格圈粉無數。《有你的日子永遠晴朗》以一百則愛情的五種樣貌，透過筆觸流轉，讓你懂了怦然心動的浪漫，理解悵然失去的煩惱，療癒忽遠忽近的曖昧，愛情火裡來，水裡去，日子仍舊會靜美朗情。《羅寶鴻的安定教養學》相信：每一個在世界上的存在，都有著與生俱來的「宇宙任務」。作者閱「孩」無數，教養路上是父母的同行夥伴，讓你了解孩子真正的需要，適時給予孩子愛的鼓勵。他融合「蒙特梭利」、「正向教養」與「薩提爾的內在對話」三大教養利器，讓父母親近內在小孩，也讓孩子活在身心靈安定的環境中，養成正向人格。這兩本書讓你年節在廟宇參拜之後，親友家流連之餘，探尋有情有愛的人際關係，讓晴朗正向的網絡不斷連結擴散。

大年初五推薦：《老師，你有事嗎？》、《寶島搜神》

《老師，你有事嗎？》讓我們知道：每個行業都有其甘苦，而教育現場又有甚麼不為人知的故事？作者以詼諧解密的圖文模式，剖析校園生活，以及親師生常見逗趣的事件，讓你產生共鳴，心有戚戚焉。蔡詩芸看似誇張卻療癒的畫風，激發熱血工作，持續Fighting的動力 !每個職場都有盡忠職守，守著初衷的職人，我們不孤單。角斯《寶島搜神》的畫冊，透過神話與在地故事，讓台灣島嶼45尊鄉土眾神以逗趣古錐的面目，獨步於AI時代。誰是你最愛拜的神？誰最平易近人？誰的造型最特殊……畫家透過圖像與民俗釋義，讓我們在書上行旅，頗有教育意涵。即將收假，這兩本可愛的圖文書，讓大家讀完內心充實愉悅，不再恐懼上班的來臨。

親愛的，擁有閱讀的時節，生命的風景猶如繁花盛開，晴朗無雲。無論何時何地，打開一本書，就有作家陪你好好地過日子，靜靜地對話。初萌的新歲，安靜安好，閱讀年假，年假閱讀，必然是如此契合又幸運的讀享時光。