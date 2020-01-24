人氣國寶看到飽 翠玉白菜在故宮南院過年

故宮南院新年前夕再開兩個展覽，國寶「看滿看飽」，人氣國寶翠玉白菜、戰國青銅器犧尊、重要文物北宋白瓷嬰兒枕、北宋夷則鎛鐘、明玉鰲魚花插、宋黃庭堅書寒山子龐居士詩卷，以及名聞遐邇的清明上河圖—宋張擇端清明易簡版、清院本版、明仇英版，都要來南院過年。

故宮說，依照故宮文物保存的規定，書畫類文物，每次展出時間只有三個月，展覽後必須回到庫房休息18個月，也就是錯過這次展覽，二年內無法欣賞到宋黃庭堅書寒山子龐居士詩卷以及清明上河圖。

故宮南院的親子遊憩設施也將在大年初一開放；故宮說，融合了故宮典藏紋樣的戲水池和溜滑梯，甚至有枯山水意象的戲沙池，既有童趣，又獨特雅致。園區首度辦理的南院燈會，作品有蕭青陽和陳俊良出手設計外，每一件燈具都是國寶的故事。

故宮說，故宮南院院區內有免費接駁，高鐵嘉義站2號出口有免費接駁車。新春期間，配合國旅秋冬專案，二人同行一人免費，65歲以上長者以及18歲以下青少年免費。