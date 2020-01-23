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春節期間來看好書！ 一起亂出創意來

2020-01-23 07:10聯合報 記者何定照／台北即時報導

《亂，但是更好》 

作者／提姆．哈特 

譯者／廖月娟 

出版社／天下文化

凡事一定要按部就班、整整齊齊，才能迎接成功嗎？以《臥底經濟學家》狂銷全球百萬冊的經濟學家哈特說，那可不一定。這本《亂，但是更好》，就以Aamzon和Google等成功案例告訴你，他們的共通點都是「亂中取勝」，越亂，越能激發創意、生出韌性。

書摘：

1975年1月27日，年僅17的德國少女薇拉踏進科隆歌劇院的舞台。觀眾席空無一人，一片漆黑，只有緊急出口的標示燈發出黯淡的綠光。這是薇拉最興奮的一天。她是德國有史以來最年輕的音樂會策畫人，她說服了歌劇院讓美國爵士鋼琴家傑若（Keith Jarrett）在此舉辦一場深夜音樂會。這場音樂會的門票一開賣，幾個小時內就賣光了。傑若將踏進這個能容納1400名觀眾的歌劇院，坐在貝森朵夫鋼琴前演奏，全部背譜，而且沒有彩排。

然而，那天下午，當薇拉帶傑若和製作人艾闕（Manfred Eicher）來到歌劇院現場，卻發現鋼琴很糟。

薇拉回憶道：「傑若彈了幾個音，艾闕也試了一下。兩人不語，繞著鋼琴走了幾圈，再試幾個音，過了很久，艾闕才打破沉默，對我說：『如果不換琴，傑若今晚不能登台。」（略）

傑若的車就要開走了。薇拉敲傑若的車窗，求他今晚無論如何要上台，這位年輕的爵士鋼琴家，看著站在雨中的薇拉。她全身濕透，他不禁動了惻隱之心。「妳別忘了，」傑若說，「這場是為了妳一個人彈的。」

幾個小時後，夜深了，傑若走到那部貝森朵夫前，面對把 音樂廳塞得滿滿的觀眾，開始彈奏。

「他的手指觸摸到琴鍵，發出第一個音的那一刻，每個人都入迷了。」薇拉說。那晚的演出，從一個簡單的動機開始，不久就變得繁複，現場氣氛時而激昂，時而慵懶、舒緩，觀眾有如身在奇異的音樂幻境，聽得如癡如醉。這場在科隆的現場即興演奏後來發行的專輯，賣了350萬張。爵士鋼琴獨奏專輯或其他鋼琴獨奏專輯，都沒能有這樣的暢銷佳績。

每當我們看到傑出的表演者通過這樣的考驗，往往會說，這些人儘管情勢不利，還是會克服萬難。其實，這樣的觀點未必是對的。在傑若長達近半世紀的演奏生涯中，科隆那場演出就是他的巔峰之作。那場即興演奏如有神助，而助他一臂之力的，就是那部無可救藥的爛琴。

那一部不及格的演奏琴迫使傑若捨棄乾澀的高音，盡量在中音域發展。由於鋼琴音量太小，左手即興重複段落必須使勁敲擊，才能把聲音傳到後排觀眾的耳朵。這兩個元素加起來，成就了一場如夢似幻的聽覺之旅。爵士音樂很容易變成餐廳或賣場的背景音樂，但傑若的音樂拒絕遁入背景，每一個音符都抓住了你全副的心神--只因鋼琴音量太小，他不得不傾力彈奏。（下略）

《亂，但是更好》。記者何定照／攝影
《亂，但是更好》。記者何定照／攝影
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歌劇院音樂會

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