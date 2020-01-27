考試夢是常見的夢 夢見考零分是什麼樣的含義？

考試夢是一種常見的夢。示意圖／ingimage 分享 facebook

考試夢是一種常見的夢。它明顯有著一些共同的心理含義。那麼，它的含義是什麼呢？

考試即考驗！

這是考試夢最簡單的心理含義。做考試夢的時候，多數是因為我們的現實生活中遇到了考驗，這種現實的考驗喚起了我們內心深處的焦慮。

不過，如果細緻地分析的話，這些考試夢至少還可以分出兩層含義：超我的懲罰、本我的鼓勵。有時，還會有第三層含義：道德的考驗。

●夢 者

M，男，近三十歲，某醫藥公司高管。

●夢 境

大學時遇到一難關，要解決幾乎是不可能的，除非有奇蹟或神話發生。但是，問題如果不解決，我就完蛋了，大學就白讀了。

然而，奇蹟發生了，我經過兩三年的艱苦努力，到最後成功地解決了難題，創造了一個學校史無前例的經典案例。

只是，儘管難題解決了，它卻經常出現在我夢中。每次夢到這一情境，我都會重新體會到當時極其無助和惶恐的感受。

●分 析

考試夢是一種常見的夢。它明顯有著一些共同的心理含義。那麼，它的含義是什麼呢？

考試即考驗！

這是考試夢最簡單的心理含義。做考試夢的時候，多數是因為我們的現實生活中遇到了考驗，這種現實的考驗喚起了我們內心深處的焦慮。

M自己也發現了這一點。他寫道，他即將去應聘一家港資公司的副總，對此感到焦慮。

就是說，應聘這一現實考驗帶來的焦慮，進入夢中就化成了曾經的考試焦慮。這是他的夢最基本的含義。其他人的考試夢，也大致都是這個意思。

不過，如果細緻地分析的話，這些考試夢至少還可以分出兩層含義：超我的懲罰、本我的鼓勵。有時，還會有第三層含義：道德的考驗。

超我的懲罰

佛洛伊德將人的人格結構分成三個部分：本我、超我和自我。本我即欲望和本能層次的力量，超我則是規則層面的力量。本我渴望為所欲為，而超我則控制本我，自我則有著協調超我和本我的功能。

對於這個人格結構，還可以有更直觀的理解，即將本我視為一個人的「內在小孩」，而將超我視為其「內在父母」。

「內在小孩」和「內在父母」，形成於一個人六歲前的經歷，基本上就是這個人小時候與最主要撫養者的關係模式的內化，即現實中父母對待他的方式，最終會被他內化為「內在父母」；而幼小的他，則被他內化為「內在小孩」。

心理學研究發現，一個人六歲後人格就基本定形，以後可以改變，但難度很高。也就是說，這個人六歲前與父母的關係模式，決定了他的基本人格結構。

那麼六歲前，父母對一個孩子的懲罰，就會被永遠根植於孩子的潛意識之中。譬如，你做了一次惡作劇，受到了父母的嚴厲斥責，那種記憶就會扎根於你的內心。如果父母相對比較嚴厲，你經常被父母嚴格教導或懲罰，就會形成一個強大的超我。

或者，父母儘管不嚴厲，但因一些特殊的原因，你很小的時候就主動約束自己，做得像一個小大人似的，也會形成一個強大的超我。

譬如，父親太忙，媽媽多病，父母都很愛你，而你則會以愛回報給父母，很小的時候就能主動去幫父母做一些力所能及的家務。這樣一來，你很小的時候就成了一個「小大人」。這樣一個小大人會得到親朋好友的讚揚，大家都會誇你懂事。這看似是好事，但其實這個小大人的本我被壓抑了，你也會形成一個強大的超我。

不管什麼原因，只要一個人擁有強大的超我，就很容易在面臨考驗時感受到焦慮。只是，這種焦慮並不僅僅是生存性的，還帶著懲罰性。即，他害怕通不過考驗，不僅僅是害怕自己在生存競爭中被淘汰，也害怕得到懲罰，既是害怕再也得不到老師、家長或其他人的認可，也是害怕得到超我，亦即「內在父母」的懲罰。

小時候我們容易擔心如何通過父母要求的那一關，到了高中則變成，如何通過高考這一關。這一關，既是現實的父母、老師和社會對我們的考驗，也是「內在父母」或超我對我們的考驗。

並且，高考最重要，高中最煎熬。儘管以後我們走入社會，面臨著各種各樣的考驗，但高中的考試焦慮仍然是我們所體驗過的最強烈的焦慮。這種焦慮深入到潛意識中，最終替代了小時候被父母考驗時的焦慮，成了一種標誌性的焦慮。一旦我們再次遭遇考驗，高中時的考試焦慮就會在夢中重現。

本我的鼓勵

強大的超我所引起的焦慮和懲罰，是考試夢的明顯含義。不過，這還不是考試夢的最關鍵資訊，最關鍵的資訊其實是本我的鼓勵，或者說，是本我對超我的反抗。

這怎麼理解呢？

最簡單的理解就是，做考試夢的人最終都會發現，儘管他在夢中沒有通過考試，但現實生活中，他其實已經通過了這些考試。

譬如，M的夢中，再現了他在大學時的難關，而且他失敗了。但其實，他經過艱苦努力後，是通過了這一難關的。

國外一些心理學家也發現了這一點，一位心理學家寫道：「我從來沒有通過法醫學的期終考試，但我在夢中從未為這件事操心過。同時，我卻常常夢見植物學、動物學和化學考試。我曾為準備這些考試感到特別焦慮。但是，不知是老天保佑還是老師大發慈悲，我總算過了關……我有一個病人告訴我，他決心不放棄第一次升學考試，後來通過了，再後來他參加部隊考試失敗因而從未得到任何委任。他說他常夢見前一種考試，卻從未夢見過後者。」

這是一個很有趣的地方。考試夢選擇的，其實都是自己成功克服的標誌性焦慮事件。這些事件，充分調動了我們的超我，令我們感到很焦慮。但它們也充分調動了本我的能量，最終幫助我們衝破了難關。

那麼，我們再次面臨考驗，並由此夢到我們面臨過的標誌性考試事件，這是不是也是夢同時在調動我們的超我和本我呢？

結果是，一方面，我們的確很焦慮，譬如M會在醒來後覺得很不舒服，但另一方面，這些夢也很像是潛意識在安慰我們：沒事的，你是遇到了難關，但你不都衝破了嗎？

有時，我們會鮮明地感受到後一點。譬如，M在因夢中沒有通過難關而難過之後，可能會憤憤不平地對自己說：夢算什麼！我現實中早把它征服了！

意識上，這是在說夢。但潛意識上，當他這樣說的時候，他面對現實中的考驗的衝勁也會被激發出來。

我自己猜測，超我強的人，考試夢中的焦慮程度就愈強。超我較弱的人，考試夢中的焦慮程度就較弱。也就是說，超我太強的人，很容易夢見那種曾命懸一線，自己經歷了非凡努力才終於通過的考試；超我較弱的人，儘管也會做考試夢，但選擇的卻都是那種令自己不是非常焦慮的考試經歷。

道德的考驗

一個道德感很強的人，突然想突破道德的約束為所欲為，這時也可能會夢見考試。

這不難理解，因為道德是典型的超我層面的內容，所謂的為所欲為，則是典型的本我層面的內容。道德感很強的人，也就是超我很強的人，渴望順從源自本我的願望時，勢必會引發超我和本我之間的強烈衝突。

我收到的幾封讀者來信，反映了這一點。他們接受的是傳統教育，道德觀念特別強，但是他們有了婚外情。於是，他們也做了考試夢，並夢見自己考試沒及格，甚至考了零分。

這種考試，就是道德考試了。

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考試沒及格甚至考零分，反映了超我對本我的強烈懲罰或批判。

一些超我很強的人，在成年後會突然變得為所欲為。這是因為，他們隨著年齡的增長，感受到自己的本我被壓抑得太厲害了。於是，他們開始有意識地挑戰自己的超我。以前，父母或社會怎樣教導他，他現在就反著來。我的一個諮商師朋友說，這種辦法是「用本我摧毀超我」，可以令本我逐漸變得強大。

一個超我太過於強大的人，會讓人覺得他沒有魅力、沒有意思；而一個本我強大的人，儘管他看上去可能令我們不快，但我們很容易被他吸引。

然而，如果我們強行走向與超我相反的方向，那勢必會更強烈地引發本我和超我的激烈衝突。這樣一來，考試夢可能會出現得更頻繁。

本文出自寶瓶文化《夢知道答案》，作者／五志紅，未經同意禁止轉載。