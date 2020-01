影／這些好聽又不會撞名的英文名字 你聽過幾個？

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

英文名字聽來聽去好像就那幾個,很容易和別人撞名。但其實還有很多你可能沒聽過,卻很好聽的英文名字喔!一起來看看這些名字你聽過幾個!

影片中,我們認識了一些好聽又不會跟人撞名的名字。那說到名字,想必大家都知道它的英文是 name,但跟 name 有關的慣用語,像是 pet name、big name、call someone names...等等,你知道它們的意思嗎?今天就跟著希平方一起認識一下吧!

◎ pen name 筆名

Pen 是「筆」,所以 pen name 自然就是「筆名」囉!或者也可以說 pseudonyms,同樣可以用來表示「筆名」。例如:

Some authors prefer to write under a pen name because anonymity gives them more freedom to voice their opinion.(有些作家喜歡用筆名創作,因為匿名性給了他們更多自由去表達他們的想法。)

◎ pet name 親暱的稱呼

大家看到 pet name,可能會聯想到「寵物名」,但除此之外,pet 其實也能作為形容詞,意思是 expressing fondness or endearment (表示喜愛和愛意),所以 pet name 合在一起,常用來指 a name that a person uses for someone to show love or affection (為了展現對某人的喜歡或愛意而使用的名字),也就是「親暱的稱呼」,像是「小名、愛稱、暱稱」等。例如:

He felt embarrassed when his mom called him by his pet name in front of his colleagues.(他媽媽在他同事面前叫他的小名時,他感到很難為情。)

◎ big name 某個領域中的名人

中文我們想要禮貌詢問他人名字時可能會說:「你的大名是?」,但翻成英文時,直接說 What’s your name? 就可以了,記得不會寫成 big name 喔!英文的 big name 指的是「某個領域中的名人(特別是演員、音樂家...等)」。例如:

Even without any big names in the cast, this movie took the box office by storm.(即使卡司陣容中沒有任何大咖,這部電影的票房依然大放異彩。)

◎ household name 家喻戶曉的人

Household 是「家庭」的意思,但 household name 並不是「家庭的名字」,而是指「家喻戶曉的人」。例如:

That talented young man started off as a background actor and became a household name in just a few years. (那名才華洋溢的年輕人從群眾演員做起,短短數年內就成為家喻戶曉的人物。)

◎ code name 代號名

Code name 指的是 A word used for secrecy or convenience instead of the usual name (為了保密或方便不使用真名而使用的字詞),也就是我們中文說的「代號、代號名」。例如:

Drug dealers usually use code names when talking about drugs to avoid being noticed.(毒販在談論毒品時大多會用代號來避免引起注意。)

◎ call someone names 污辱、謾罵某人

Name 除了「名字」的意思之外,也能用來表示 a descriptive often disparaging epithet (一種通常帶有貶義的描述性稱號),那用帶有貶義的稱號去稱呼某人,就是去「污辱、謾罵某人」的意思囉!來看個例子:

Sam wants to change schools because his classmates keep calling him names and giving him a hard time. (Sam 想轉學,因為他的同學一直辱罵他、不給他好日子過。)

那要注意這個片語中 names 是複數,且 someone 不是所以格;如果是 call someone’s name,意思就是單純的「叫某人名字」。例如:

Raise your hand when I call your name.(當我叫到你的名字時請舉手。)

而類似 call someone names 的用法還有 name-calling,指的是 the act of using offensive names to insult someone (用冒犯的稱呼去汙辱人),也就是「辱罵、罵人的行為」。例如:

Hey, kids. Stop it! Name-calling won’t get you anywhere.(嘿,孩子們。都停下!罵來罵去毫無意義。)

◎ name-dropping 提及認識的名人,藉此抬高身價

Drop 有「丟下、扔下」的意思,這個詞字面上看起來像是「丟下名字」,但其實要表達的是 the act of mentioning famous people who you know or claim to know in order to impress other people (提到你認識的名人或聲稱你認識他們,藉此讓他人對他刮目相看),也就是「提及認識的名人,藉此抬高身價」的意思。你可以想像一個人不斷丟出名人名字的畫面,應該就比較好理解囉!

另外,這個字的動詞是 name-drop,而喜愛做這件事則稱作 name-dropper。來看個例子:

I couldn’t help but roll my eyes when I heard him name-dropping again. (他不停炫耀自己認識的名人時,我忍不住翻了白眼。)

◎ in name only 只在名義上、徒具名義

He was a leader in name only, never really taking part in this project.(他只是名義上的領導者,從未真正參與這個計畫。)

這些跟 name 有關的慣用語都記起來了嗎?別忘了在生活中找機會實際用用看喔!

