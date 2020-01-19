雲門劇場下 蒲浩明雕塑從水滴訴宇宙

近來到淡水雲門劇場的觀眾，會發現下方多了個滬尾藝文休閒園區，在綠草水影間散布著有如水滴及河流的雕塑，吸引眾多遊客與攝影愛好者駐足拍照。這些「水滴」與「河流」，外型輕巧討喜，內裡凝聚雕塑家蒲浩明對宇宙的體悟。

蒲浩明的父親蒲添生是著名雕塑家，外祖父是名畫家陳澄波。蒲浩明說，他從小感受外祖父對藝術的熱情，又見父親終日刻劃創作，早早立願也要當藝術家。蒲添生因憂心兒女受苦，一度禁止他們走藝術路，最後還是在蒲浩明苦託下讓他為徒13年；之後蒲浩明赴法留學，親炙父親自東洋引介的西洋古典雕塑技法源頭，也延續古典之後到現代的脈絡。

1984年返台前，蒲浩明坐巴士環經巴黎告別，看到郊外大片森林中偌大落日，美麗景象讓他感動不已。他說，太陽在周遭光暈暈染下，彷彿會不斷膨脹，「就像宇宙、像人的心一樣會膨脹跳動。」

這樣的意象在蒲浩明心中不斷醞釀，1991年，有天蒲浩明在佛堂念經時，腦中忽然轉出個形象，就是他後來知名的「小水滴」。他趕快畫出這上尖挑、下圓潤的水滴，深感它像當年巴黎落日般，有如宇宙空間的縮影，在人們凝視下好像會不斷擴張、呼吸，彷彿宏觀世界的宇宙的呼吸狀態。

蒲浩明開始發展小水滴系列，將本身就如一個小宇宙的單一小水滴，做成兩顆並行的小水滴。從抽象解釋，它們像是萬物陰陽般牽引互動；從形象觀之，又可隨著水滴大小想像情侶、親子、手足等關係。往後小水滴系列不斷變化，以大小、形態、位置等寓意世間萬象與情緒。

這回為滬尾藝文休閒園區做公共藝術，蒲浩明首次為小水滴添加色彩，讓它們更親人可愛。觀眾走入園區，會先看到池水上七顆馬卡龍般繽紛的水滴扭擺不同方向，蒲浩明說，這件《小水滴．唱歌》，就像從生命原色勃發出的多彩，各個搖擺歡唱。

走到入口旁的小花圃，觀眾會發現珍珠白色的《小水滴．散步》。蒲浩明說，大小不同的水滴群，就像媽媽照護下的水滴家族；大樹旁兩顆一組的《小水滴．親親》，則利用方向做出水滴彷彿相互親吻模樣，是小水滴原型的變貌。

與《小水滴．唱歌》在池畔相伴的《浮光掠影淡水河》，則是蒲浩明這回公共藝術作的主軸，也是他宇宙觀發展的另一型態。

他說當初以淡水河發想此作，決定營造出水波流動樣貌，也深感這就如微觀宇宙：物質最基本的粒子是夸克，彼此會波動產生能量，也就是所有事物分析到最後，其實都是能量的波動，展現生命力、精神力。「經過數十年，我的作品包含宏觀、微觀兩種宇宙觀，泛指這兩個世界的情境，既是幻象，也是真實。」

創作該作後，一回蒲浩明看到運用科學技術拍攝的宇宙星象形象，竟就像他的淡水河雕塑形貌。「我用精神想像出來的微觀宇宙，竟剛好跟真實的宇宙樣貌呼應」，讓他感動震撼。

在園區禮萊廣場頂樓七樓，還放著金黃色的愛心形雕塑《愛心—依偎》，是遊客最愛合照對象，也是蒲浩明表達對愛的信念所在。「宇宙不論微觀或宏觀，生成背後最大的力量就是愛，愛心放在最高處，實踐我的理念。」