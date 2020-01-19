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雲門劇場下 蒲浩明雕塑從水滴訴宇宙

2020-01-19 08:12聯合報 記者何定照／台北即時報導

近來到淡水雲門劇場的觀眾，會發現下方多了個滬尾藝文休閒園區，在綠草水影間散布著有如水滴及河流的雕塑，吸引眾多遊客與攝影愛好者駐足拍照。這些「水滴」與「河流」，外型輕巧討喜，內裡凝聚雕塑家蒲浩明對宇宙的體悟。

蒲浩明的父親蒲添生是著名雕塑家，外祖父是名畫家陳澄波。蒲浩明說，他從小感受外祖父對藝術的熱情，又見父親終日刻劃創作，早早立願也要當藝術家。蒲添生因憂心兒女受苦，一度禁止他們走藝術路，最後還是在蒲浩明苦託下讓他為徒13年；之後蒲浩明赴法留學，親炙父親自東洋引介的西洋古典雕塑技法源頭，也延續古典之後到現代的脈絡。

1984年返台前，蒲浩明坐巴士環經巴黎告別，看到郊外大片森林中偌大落日，美麗景象讓他感動不已。他說，太陽在周遭光暈暈染下，彷彿會不斷膨脹，「就像宇宙、像人的心一樣會膨脹跳動。」

這樣的意象在蒲浩明心中不斷醞釀，1991年，有天蒲浩明在佛堂念經時，腦中忽然轉出個形象，就是他後來知名的「小水滴」。他趕快畫出這上尖挑、下圓潤的水滴，深感它像當年巴黎落日般，有如宇宙空間的縮影，在人們凝視下好像會不斷擴張、呼吸，彷彿宏觀世界的宇宙的呼吸狀態。

蒲浩明開始發展小水滴系列，將本身就如一個小宇宙的單一小水滴，做成兩顆並行的小水滴。從抽象解釋，它們像是萬物陰陽般牽引互動；從形象觀之，又可隨著水滴大小想像情侶、親子、手足等關係。往後小水滴系列不斷變化，以大小、形態、位置等寓意世間萬象與情緒。

這回為滬尾藝文休閒園區做公共藝術，蒲浩明首次為小水滴添加色彩，讓它們更親人可愛。觀眾走入園區，會先看到池水上七顆馬卡龍般繽紛的水滴扭擺不同方向，蒲浩明說，這件《小水滴．唱歌》，就像從生命原色勃發出的多彩，各個搖擺歡唱。

走到入口旁的小花圃，觀眾會發現珍珠白色的《小水滴．散步》。蒲浩明說，大小不同的水滴群，就像媽媽照護下的水滴家族；大樹旁兩顆一組的《小水滴．親親》，則利用方向做出水滴彷彿相互親吻模樣，是小水滴原型的變貌。

與《小水滴．唱歌》在池畔相伴的《浮光掠影淡水河》，則是蒲浩明這回公共藝術作的主軸，也是他宇宙觀發展的另一型態。

他說當初以淡水河發想此作，決定營造出水波流動樣貌，也深感這就如微觀宇宙：物質最基本的粒子是夸克，彼此會波動產生能量，也就是所有事物分析到最後，其實都是能量的波動，展現生命力、精神力。「經過數十年，我的作品包含宏觀、微觀兩種宇宙觀，泛指這兩個世界的情境，既是幻象，也是真實。」

創作該作後，一回蒲浩明看到運用科學技術拍攝的宇宙星象形象，竟就像他的淡水河雕塑形貌。「我用精神想像出來的微觀宇宙，竟剛好跟真實的宇宙樣貌呼應」，讓他感動震撼。

在園區禮萊廣場頂樓七樓，還放著金黃色的愛心形雕塑《愛心—依偎》，是遊客最愛合照對象，也是蒲浩明表達對愛的信念所在。「宇宙不論微觀或宏觀，生成背後最大的力量就是愛，愛心放在最高處，實踐我的理念。」

蒲浩明公共藝術永久置於滬尾園區，禮萊廣場二樓滬尾故事館另有他「浮光掠影」雕塑特展，展至2月2日止。

雕塑家蒲浩明在淡水滬尾藝文休閒園區禮萊廣場二樓滬尾故事館舉辦特展，有他各階段作品...
雕塑家蒲浩明在淡水滬尾藝文休閒園區禮萊廣場二樓滬尾故事館舉辦特展，有他各階段作品。記者何定照／攝影
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雕塑家蒲浩明在淡水滬尾藝文休閒園區禮萊廣場頂樓的公共藝術《愛心—依偎》，是遊客最...
雕塑家蒲浩明在淡水滬尾藝文休閒園區禮萊廣場頂樓的公共藝術《愛心—依偎》，是遊客最愛合照之處。記者何定照／攝影
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雕塑家蒲浩明在淡水滬尾藝文休閒園區戶外廣場的公共藝術《浮光掠影淡水河》等系列，讓...
雕塑家蒲浩明在淡水滬尾藝文休閒園區戶外廣場的公共藝術《浮光掠影淡水河》等系列，讓此處平添藝文美。記者何定照／攝影
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雕塑家蒲浩明在淡水滬尾藝文休閒園區戶外廣場的公共藝術《浮光掠影淡水河》等系列，成...
雕塑家蒲浩明在淡水滬尾藝文休閒園區戶外廣場的公共藝術《浮光掠影淡水河》等系列，成為愛好攝影人士搶拍目標。記者何定照／攝影
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雕塑家蒲浩明在淡水滬尾藝文休閒園區禮萊廣場二樓滬尾故事館舉辦特展，此為作品《風》...
雕塑家蒲浩明在淡水滬尾藝文休閒園區禮萊廣場二樓滬尾故事館舉辦特展，此為作品《風》。記者何定照／攝影
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雕塑家蒲浩明在淡水滬尾藝文休閒園區戶外廣場的公共藝術《小水滴．唱歌》等系列，吸引...
雕塑家蒲浩明在淡水滬尾藝文休閒園區戶外廣場的公共藝術《小水滴．唱歌》等系列，吸引眾多遊客駐足拍照。記者何定照／攝影
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淡水河愛心公共藝術

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