國際學術交流 宜蘭大學校長與泰國副總理同框

國立宜蘭大學校長吳柏青率團，與第5屆高階經營管理碩士在職專班（EMBA）、生物資源學院碩士在職專班師生，12日到19日到泰國國際學術交流，參訪清邁大學與湄洲大學。

交流行程中，獲泰方高度重視，昨天更獲邀，參加湄洲大學大麻研發中心用來研發醫療用途的「大麻花採收儀式」，吳柏青等人與泰國副總理Deputy Prime Minister同框。

宜蘭大學指出，去年6月24日與泰國NIVEA（Northern Institute of Vocational Education in Agriculture）簽署合作備忘錄，同年10月28日與泰國湄洲大學（Maejo University）續簽MOU、交換學生合約，雙方即積極籌畫學術交流。

此行，即是宜蘭大學與泰國透過各項活動友好交流，校長吳柏青率團，造訪清邁大學蘭納咖啡發展中心（Lana Thai Coffee Development Centre）、農學院及育成中心等。

其中，蘭納咖啡發展中心以一條龍的生產方式運作，從咖啡種子階段進行研究、示範農場種植、營銷到業務運營，參訪團觀察到，泰國北部已逐漸擁有自己的咖啡生產地、發展健康的咖啡文化。

同時，因該中心對於咖啡演進有詳盡的導覽解說，希望生產定位以滿足市場需求，提高高原農民的生活水平，並提高泰國阿拉比卡咖啡的標準為發展主軸，值得取鏡，宜蘭大學園藝系學生到中心取經，參加為期11天的「世界咖啡營」，落實兩校學術交流。

另外，泰國參訪中，難得的是，以農業為主的湄州大學，在1年多前申請合法成立大麻研發中心，朝醫藥用品方向研發，參訪行程遇上大麻花採收儀式，儀式由泰國副總理主持，這場儀式，宜蘭大學訪問團獲邀參與。