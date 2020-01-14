交大光電博赴美國臉書公司實習 4個月逾百萬薪入袋

非美國學歷也能拿到美國Facebook實習門票！國立交通大學光電系博士生王毓仁以月薪9千美元，到Facebook Reality Labs（原Oculus Research）實習4個月，總計獲得超過100萬台幣；12月底完成實習返台，更獲Facebook青睞，邀請後續的遠距專案合作。

王毓仁的指導教授林怡欣教授表示，一般學生都是先赴美攻讀碩博士，再向頂尖企業投遞實習履歷，有時投了數百家卻苦無消息，但王毓仁從學士到博士，都是接受交大訓練，能直接獲得Facebook工程師內部推薦，甚至初試啼聲一鳴驚人，可說前無古人。

王毓仁表示，大學時看到系上學長創業有成，應證交大光電的前瞻性，決定繼續攻讀學位。2017年末，他與教授林怡欣共同出刊一份回顧文獻展現長期鑽研液晶光學，正好符合FB的需求，之後FB的工程師來拜訪後覺得很有意思，他也把握機會表現，事後被推薦到Facebook Reality Lab液晶光學組面試。

「FB很願意信任實習生，視實習生為即戰力，負責部分的研發責任」，王毓仁說，實習生有很大的發揮空間，必須靠自己推動專案，只要有想法，不同領域的夥伴都很願意分享交流，提供專業上的協助，除了資工長才，也有圖像處理、光學、電機、聲學、矽晶圓領域、產品製造、熱力學、材料學、UI/UX使用者體驗等不同領域的實習職缺；上司也很容許員工直來直往、批評指教，工作環境充滿正向開放的氣氛。

王毓仁說，在電機物理領域中，光學是獨特的存在；從儀器感測到眼睛看得到的應用，都需要光學領域的專業，當紅的AR/VR產業，也需要在光學設計上有所突破，如Facebook Reality Labs積極搶進AR/VR，持續尋找新技術套用到未來軟硬體應用。